牛油果營養｜降膽固醇防心血管病　營養師推薦3食譜　減肥最啱！

酪梨（牛油果）常被大家誤認為水果，但實際上在六大類食物中屬於「油脂及堅果種子類」。台灣營養師林俐岑表示，每100公克的酪梨含有將近8成水分、7公克脂肪、1.4公克蛋白質、6.3公克碳水化合物，以及2.9至5.7公克的膳食纖維，還有豐富的鉀離子、維生素（維他命）A、E和微量元素。



酪梨功效超多！營養油酸降壞膽固醇

林俐岑指出，根據台灣食品成分資料庫，酪梨中飽和脂肪約佔29％，單元不飽和脂肪約占53%，多元不飽和脂肪約占18%。超過50%的單元不飽和脂肪酸又稱為油酸，許多研究證實油酸能降低壞的膽固醇濃度，有助預防心血管疾病。此外，酪梨中的多元不飽和脂肪酸主要是亞麻油酸，也是人體健康的必需脂肪酸。

酪梨不是水果！吃酪梨調整用油才不變胖

林俐岑建議，將酪梨融入均衡飲食中，取代部分油脂，對健康相當有益。酪梨約50公克即含有1份油脂的分量，若一天油脂分量設定為5份，酪梨可取代其中1份，飲食中的烹調用油需減少，堅果種子的分量也需調整，如此就能吃到酪梨的好處又不致變胖。

酪梨怎麼挑才好吃？

新鮮未成熟的酪梨外皮呈青綠色，摸起來粗糙帶有白色斑點。林俐岑表示，放置室溫下3至4天後熟成，外觀呈紫黑色，手感變軟且蒂頭能輕易拔除，此時的酪梨已成熟，口感如奶油般絲滑。

酪梨食譜推薦

成熟的酪梨可製作成不同的料理及飲品。林俐岑建議，將酪梨與鮮奶攪打成飲品，佐些許蜂蜜調味，是高營養密度的飲品，適合虛弱長輩或瘦弱孩童飲用，能快速提供足夠熱量。

將酪梨切塊拌入蔬食沙拉中，則是很好的油脂來源，護心血管又有飽足感，適合想減重者攝取。

林俐岑分享一款「酪梨蘋果奶昔」，將50公克酪梨、70公克去皮蘋果切丁，與200毫升鮮奶一同攪打，運用蘋果的甜味，無須額外加糖就能順口好喝。

