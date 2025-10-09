燕麥｜作家實測連吃14天 身體現1驚人變化！降血壓膽固醇要這樣吃

外國一名健康專欄作家進行為期14天的燕麥食用實驗，每天攝取一份燕麥，發現不僅能維持長達6小時的飽足感，還能明顯提升日常體力，引發關注。



這位作家在實驗期間靈活變化燕麥的料理方式，包括純燕麥片、搭配水果與肉桂的燕麥粥、低脂燕麥麩鬆餅，以及奇亞籽燕麥布丁等創意料理。實驗結果顯示，在早上5點30分食用燕麥早餐後，直到11點30分才會感到飢餓，展現出驚人的飽足效果。

根據營養成分分析，每一杯約85克的純燕麥含有320大卡熱量、54克碳水化合物、14克蛋白質及8克膳食纖維。專家指出，燕麥的營養價值主要體現在四個方面：可降低血壓與膽固醇、促進腸道蠕動、維持腸道菌群健康，以及協助控制體重。

專家特別提醒，雖然燕麥具有諸多健康效益，但仍建議適量食用，避免造成營養攝取單一化。同時，由於燕麥屬於高纖維食物，過量攝取可能導致脹氣，建議搭配適量蛋白質和其他全穀物一同食用，以達到均衡營養的效果。

