雞蛋冷知識｜蛋黃顏色愈深愈補？專家揭1關鍵　教揀高營養好蛋

雞蛋是日常飲食中最常見的食材之一，不過你是否曾注意過，雞蛋的蛋黃顏色有深有淺，有些是淡黃色的，有些是橙色的，有些則是紅色的，究竟蛋黃顏色代表什麼？是否與營養有關？對此，養雞專家給出解答。



根據美國福克斯新聞數字頻道（Fox News Digital）報導，美國食譜作者兼後院養雞專家Lisa Steele指出，蛋黃的顏色取決於「母雞的飲食內容」，她解釋，深色蛋黃雖不代表母雞吃的飼料特別營養、有機或新鮮，但很可能存在某種關聯，因為含有天然色素的食物往往也富含其他營養成分，也就是說，雖然蛋黃顏色本身無法作為營養與否的直接指標，但仍能反映部分飼料成分特性。

蛋黃的營養價值，跟母雞飼養方式有關

Lisa Steele表示，如今許多飼料公司與商業養雞場已掌握方法，無需特別營養的飼料，也能產出深色蛋黃的雞蛋，「富含葉黃素與胡蘿蔔素的飼料（例如類胡蘿蔔素），就能讓雞產下漂亮的深橙色蛋黃雞蛋」，胡蘿蔔素常見於胡蘿蔔、芒果、哈密瓜及南瓜等橙色食物，而葉黃素則多見於菠菜、羽衣甘藍等深綠色葉菜。

散養雞因生活於野外環境，可攝取多樣天然食物，包括青菜、野草、昆蟲與玉米等，食物中葉黃素等含量較豐富，使得其所產蛋黃色澤較深。籠養蛋雞多以商業飼料為主食，而飼料中的葉黃素會隨儲存時間逐漸氧化，導致營養價值降低。

Lisa Steele建議，消費者若希望買到營養價值較高的雞蛋，應在超市選購時仔細查看產品標籤，她指出，「放養」或「散養」的雞所產下的蛋，蛋黃顏色往往較深，原因在於這些雞可攝取更多天然食物，包括草、雜草和其他植物。

她也提醒，「無籠」與「放養」並不相同，「無籠」雞雖不關在籠內，但仍可能限制於室內空間；而「放養」雞則能在戶外自由活動。牧場飼養的雞因攝取更多樣且健康的食物，故所產的雞蛋不僅營養價值較高，膽固醇含量也相對較低。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蛋黃顏色越深越營養？專家：挑雞蛋看「1關鍵」，營養高膽固醇更低】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

