雞蛋買回來要洗？清潔劑浸蛋嚇壞網民　營養師解迷思1種蛋最乾淨

從傳統市場買回散裝雞蛋，不少人都會想先把蛋殼洗乾淨，認為這樣才比較衛生。不過，近日一名女網友分享自己用清潔劑泡蛋、再拿菜瓜布刷洗的影片，卻讓大批網友嚇壞，直呼這樣做恐怕不是更乾淨，反而可能增加細菌感染風險。



該名女網友在Threads發文詢問：

想問問大家，去菜市場買零售的蛋，回家會先水洗過嗎？

並附上一段影片，只見她將雞蛋放進加了清潔劑的水槽中浸泡，接著一顆顆拿起來用菜瓜布刷洗，洗完後再放到架子上晾乾。

相關文章：雞蛋冷知識｜蛋殼粗糙即新鮮？營養師解4迷思點吃降心血管病風險👇👇👇

+ 8

影片曝光後，網友紛紛提醒，

「這樣洗，反而容易一堆細菌跑進蛋裡」

「除非馬上用掉，不然洗掉保護層，細菌很容易從毛孔進入」

「蛋不是有毛細孔嗎？用洗碗精洗會吸收進去的」

「要用才能洗喔，你洗好放冰箱一樣會臭掉」



營養師建議，雞蛋買回家後可直接放進冰箱保存，等到料理前再簡單沖洗即可；此外，許多人習慣把蛋放在冰箱門邊，但冰箱門開關頻繁、溫度較不穩定，雞蛋也容易被晃動，因此較建議放在冰箱內層保存。若真的在意清潔與保存穩定度，營養師也建議可直接選購已經清洗、處理過的洗選蛋。

事實上，市售雞蛋可分為洗選蛋及散裝蛋兩種，散裝蛋多在傳統市場、雜貨店販售，洗選蛋則是經過清洗後裝盒販售。台灣農業部畜牧司家禽產業科代理科長陳志維表示，兩者差異主要是洗選蛋經過清洗，把蛋殼上殘存的雞糞、羽毛等殘留物質洗去，經過風乾後裝盒，可以減少接觸到蛋殼上沙門氏菌、大腸桿菌的機率。

相關文章：雞蛋營養｜12款蛋食物膽固醇排名葡撻第9 一日最多食幾多隻蛋？👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

蒸蛋免洗碗？高麗菜神進化「變容器」 網友：乾淨到想哭

不一定要放硬幣 她曝廚房水槽丟1物：黃色黏稠物不見了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

