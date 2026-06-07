蜆吐沙｜加鹽加芥末都不夠快！專家教溫水快速法　擺錯位吐唔淨？

想要讓蛤蜊（蜆）吐沙，多數人第一個想到的方法就是加鹽巴，不過網路上有人不加鹽巴反而加芥末，結果讓蛤蜊直接吐爆，貼文引起不少討論，但多數實測過的人都直呼沒有效，還不如溫水來得有用。



這名女網友在Threads分享蛤蜊吐沙的影片，只見她擠了一小條芥末放入水中，沒多久裡頭的蛤蜊和螺類開始躁動，接著不斷地吐沙，讓她大讚效果非常強，「別再只用鹽巴吐沙了，加芥末髒東西直接吐爆」

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貼文引起熱議：

「說吐沙是好聽，但妳加了芥末，所以是烙賽無誤」

「這樣它們會不會被嗆死」

「它們應該是咳嗽」

「只能說……至少死亡不是最痛苦的」

「只有我聽到：『呸～呸～呸』的聲音嗎？」

「那不是在吐沙......是在醃製了吧？」



不少測試過的網友直呼沒用：

「實測過效果很差」

「我上次試過了，然後它們就有一點死了，完全沒吐沙」

「我們加芥末都沒用耶，鹽水+刀子超有用」

「鹽比妳有效，更便宜」



還有內行人透露更有效的方法：

「滴幾滴食用油就好了」

「其實用溫水五分鐘就搞定了」



台灣無毒教母譚敦慈曾在電視節目中分享，將蛤蜊浸泡在約50度的溫水中，有助於加快吐沙速度。她說吐沙時「擺放方式」相當關鍵。若將蛤蜊層層堆疊，下層容易把上層吐出的沙再吸回去，等於白忙一場。建議將蛤蜊平鋪在容器或架子上，讓吐出的沙自然沉到下方，才能真正清除雜質。

譚敦慈還指出，蛤蜊吐沙時最好每2小時更換一次水，因為有研究顯示，這樣的方式可去除約9成的塑膠微粒。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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