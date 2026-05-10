蜆功效｜補腦護血管增免疫力 蛋白質=3隻蛋！推2食譜+3招快速吐沙

天氣一暖，就饞那口鮮掉牙的水產！在五花八門的水產裏，蛤蜊（蜆）絕對是藏在市井裏的「鮮味王者」，沒人能抵得住它的誘惑。



它不光吃着香，常吃還能幫身體「充電」，增強免疫力，更是中老年人預防慢性病的好幫手，尤其免疫力差、總愛生病的人，可千萬別錯過這波時令美味～

經常吃蛤蜊，好處多多（01製圖）

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「天下第一鮮」，錯過等一年

蛤蜊有兩個生長黃金期，4~6月就是其中之一，現在正是它最肥嫩、最鮮美的時候，肉厚飽滿，一口下去全是鮮汁！

別看蛤蜊長得不起眼，看着平平無奇，卻是所有水產品裏公認的「鮮中之王」。據測定，它裏面的鮮味成分足足有100多種，簡單蒸或煮、白灼一下，就能「鮮掉眉毛」！

而且不管男女老少，只要沒有食用禁忌，經常吃蛤蜊，好處多多——

1. 補硒補蛋白

蛤蜊的硒元素含量是豬肉的7倍！補點硒能幫身體築牢「防護盾」，增強免疫力。

另外，蛤蜊的蛋白質含量很高，而且氨基酸種類齊全，是實打實的優質蛋白來源。吃上一盤蛤蜊，攝入的蛋白質差不多等於2、3個雞蛋，好吸收還不費胃，不管是老人還是小孩，補營養都很合適。

2. 健腦護血管

蛤蜊裏富含DHA和EPA——DHA被稱為「天然腦黃金」，幫孩子健腦、給老人護腦；EPA是「血管清道夫」，能保護血管健康。

3. 補礦物質

蛤蜊礦物質含量豐富，經常抽筋、臉色蒼白、有點貧血的人，平時適當吃點蛤蜊，慢慢就能緩解。

怕吃胖的人也很適合吃蛤蜊！它不僅富含蛋白，還低脂低熱量，容易消化，補營養還不添負擔~

2道蛤蜊食譜，營養又美味

1. 芹菜炒蛤蜊肉

材料：蛤蜊肉200克、芹菜100克，油、鹽、味精、姜適量。

做法：芹菜去雜質、洗淨切段；蛤蜊肉用鹽水泡半小時，洗淨瀝乾；姜去皮切絲。炒鍋上火燒熱，倒油，放入薑絲翻炒出香味，加入蛤蜊肉，大火快速炒熟，再放入芹菜繼續翻炒，最後加少許鹽、味精調味，翻炒均勻即可出鍋。

功效：滋養肝腎、利水降壓，老人常吃對身體有好處。

2. 蛤蜊蒸蛋

材料：淨蛤蜊肉50克、雞蛋2個，紹酒、鹽各適量。

做法：蛤蜊肉洗淨，焯水後放進蒸碗；打入雞蛋，倒入少許紹酒和清水，加適量鹽，充分攪打均勻。蒸鍋上火燒上汽，放入蒸碗，大火蒸10分鐘即可。

功效：滋陰清熱、化痰散結，適合腎陰虛導致的咳嗽、哮喘性支氣管炎等人群。

重要提醒：蛤蜊這類貝類小海鮮，嘌呤含量不低，痛風患者和高尿酸人群一定要少吃，別貪鮮傷身體！另外，文蛤肉「多食助濕、生熱」，陽虛體質和脾胃虛寒泄瀉、腹痛者忌用



蛤蜊清洗小妙招

方法1：搖晃法（適合時間緊急）

先加少量料酒和鹽，抓洗乾淨蛤蜊表面的泥土；再把蛤蜊放進鐵容器裏，加適量水，扣上一個大小相同的容器，雙手來回上下搖晃，反覆5次，蛤蜊裏的泥沙就基本乾淨了。

方法2：加熱沖洗法（適合花甲量少）

同樣用少量料酒和鹽抓洗，去除表面泥土；然後把蛤蜊倒進熱水鍋裏煮，等所有蛤蜊殼都打開，連鍋一起放到自來水下沖晾，泥沙就全沖乾淨了，還不影響鮮味。

方法3：溫鹽水浸泡法（適合時間充足，最徹底）

把蛤蜊放進加了鹽和香油的溫水中，靜置2~3小時，讓蛤蜊吐盡肚子裏的泥沙；之後再用少量料酒和鹽抓洗一遍，沖乾淨，就可以放心烹飪啦。

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