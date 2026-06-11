翠玉瓜保存｜發苦恐中毒！專家2招保存防變壞　放1個月仍清甜翠綠

櫛瓜（翠玉瓜）低GI、高纖維，營養豐富且熱量低，近年被譽為減重聖品。



近日有網友表示，購買的櫛瓜吃起來都帶有苦味，就人提醒，櫛瓜切開內部變黑或有苦味千萬都別吃。究竟櫛瓜該如何保存呢？日專家教2招保存法，放1個月都沒問題。

相關文章：翠玉瓜營養｜降血壓防骨質疏鬆7大好處！選靚翠玉瓜4招要皮光肉滑👇👇👇

+ 6

櫛瓜怎麼保存？

日本食品大廠「KAGOME」與日本冷凍食品大廠「ニチレイフーズ」分別提供了櫛瓜的冷藏及冷凍保存方法，冷藏可保存7至10天，而冷凍櫛瓜可以保存約3週至1個月。

櫛瓜冷藏保存方法

1. 用廚房紙巾把櫛瓜個別完整包起來。

2. 把包好的櫛瓜放進可冷藏的保鮮夾鏈袋中，儘量排出袋內空氣後封好袋口，置入冰箱（雪櫃）即可，約可保存約7～10天。

櫛瓜的冷凍保存方法

1. 將櫛瓜清洗乾淨並擦乾。

2. 依照料理需求將櫛瓜切塊、切片、切條或切丁後，放進可冷凍的保鮮夾鏈袋中，儘量排出袋內空氣並封好袋口，就可以放入冰箱冷凍。可保存約3週至1個月，料理前無需解凍，直接使用即可。

櫛瓜有苦味還能吃嗎？

近日有網友在Threads上發文表示，自己剛買回家的櫛瓜吃起來有苦味，但他只有先川燙一下再氣炸6分鐘而已，料理步驟應該是沒問題，讓他一度認為是壞掉，直呼，

有沒有會料理的脆友可以回答？救救愛吃櫛瓜的我！

就有內行網友回應，千萬不要吃有苦味的櫛瓜，且有3種櫛瓜也別吃，「不要吃有苦味的櫛瓜、不吃受到病蟲叮咬損害或過熟的櫛瓜、避免吃野生品種少見的櫛瓜，可能有較高葫蘆素，若自行種植櫛瓜，要盡可能提供櫛瓜良好的生長環境，充足日照，可減少櫛瓜中葫蘆素生成量。」

網友指出，「葫蘆素又稱『苦素』，是櫛瓜在生長時期為了對抗昆蟲和其他害蟲，而產生的有毒物質，是一種防禦機制。當日照缺乏、生長環境不佳（缺水、高溫）時，會增加植物當中葫蘆素的含量，一般情況下，少量天然存在對人體並無害，但過量食用葫蘆素則會導致腹瀉、嘔吐、胃腸道出血、電解質失衡和低血壓，嚴重還可能住院 」。

也有網友解答，「農民的孩子來回答你！櫛瓜會苦就是採收後放太久或是保存不當～採收後放多久會變苦，依照我們家的經驗至少放了超過3週（冰冰箱的狀態）保存不當的例子是之前有客人訂櫛瓜，但自己忘記，一個禮拜過後要回收紙箱時才在箱子裡看到櫛瓜，他說煮起來就有苦味了」。

相關文章：雞食譜｜雞炒翠玉瓜低卡！雞胸肉多做1步軟嫩多汁翠玉瓜要快炒👇👇👇

+ 11

櫛瓜切開變黑還能吃嗎？

日前有網友在Facebook社團「我愛全聯-好物老實説」表示，買回家的櫛瓜切開，中心呈現咖啡色的發黑情況，讓他發文求助，「請問櫛瓜中間這個顏色是正常的嗎？」

網友紛紛在底下留言回應：

「壞了」

「仔細看應該會有蟲」

「這種菜外觀本來就看不出來，菜農也無法挑」



櫛瓜食用禁忌？3類人別吃

根據《健康2.0》報導，林雨薇營養師提醒，容易消化脹氣者盡量不要食用櫛瓜，由於櫛瓜含纖維素和可溶性膳食纖維質，進食後會被腸道細菌發酵使用而產生氣體，有些人可能會有脹氣問題，尤其生食更須特別留意。

嚴重心臟衰竭和腎衰竭患者也建議不要食用，櫛瓜富含鉀，吃富含鉀的食物有益於心臟健康，但如果是心衰竭、慢性腎病尚未洗腎者，攝入過多會導致血液中的鉀含量升高，產生高鉀血症，進而影響健康。尤其是已有水腫、心律不整者，食用之前務必先與醫師、營養師諮詢。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：櫛瓜有苦味還能吃嗎？買回家別直接放冰箱！專家教2招「延長保鮮不變黑」，放1個月依然清甜翠綠】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

