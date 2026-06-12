竹筍功效｜護腸胃穩血糖4好處　醫警告未煮熟恐中毒 頭泡湯要倒掉

竹筍高纖低卡，能促進腸道健康與穩定血糖。但台灣基因醫師張家銘提醒，竹筍含氰苷類物質，未煮熟恐中毒；且初次水煮的湯汁應倒掉，腎結石與腸胃敏感者也須適量攝取。



基因醫師張家銘在Facebook發文分享指出，現代人普遍存在蔬菜攝取不足、飲食過於精緻化的問題，長期下來容易影響腸道健康、血糖穩定度及脂肪代謝。而竹筍富含膳食纖維，正好能幫助餐盤回歸較均衡、清爽的飲食模式。

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張家銘表示，竹筍最重要的營養特色在於膳食纖維含量豐富。這些纖維除了能促進排便，也能成為腸道好菌的重要養分。當腸道菌利用纖維進行發酵後，會產生短鏈脂肪酸，進一步維持腸道黏膜健康，並可能影響免疫調節、發炎反應與整體代謝功能。

他指出，許多代謝問題其實與腸道環境息息相關。當腸道菌相失衡時，可能連帶影響血糖控制、脂肪代謝及慢性發炎狀態。透過增加高纖食物攝取，有助於改善腸道生態，讓身體代謝機能維持較穩定的狀態。

此外，張家銘提到，竹筍本身熱量相當低，每100公克僅約十幾至二十多大卡，卻具有不錯的飽足感，因此很適合作為控制體重或血糖族群的飲食選擇。對於飯後容易昏沉、血糖波動較大，或有胰島素阻抗風險的人來說，將竹筍納入日常餐盤是相對簡單且實用的方法。

除了膳食纖維外，竹筍還含有植物固醇、多酚及黃酮類等植物營養素。張家銘表示，植物固醇有助於減少膽固醇吸收，而多酚類化合物則與抗氧化作用有關，能幫助降低細胞受到氧化壓力的影響。不過，他也強調，竹筍並非藥物，真正的效果仍須搭配均衡飲食及健康生活習慣。

不過，張家銘特別提醒，竹筍一定要充分煮熟再食用。因為新鮮竹筍含有部分抗營養因子，其中包括氰苷類物質，經過加熱、浸泡等處理後可大幅降低風險。因此不建議生吃或食用未熟透的竹筍。此外，第一次川燙或水煮竹筍的湯汁也建議倒掉，不宜直接當作精華湯飲用。

他進一步指出，竹筍含有草酸成分，若本身曾有草酸鈣腎結石病史，應適量攝取並維持充足水分。而腸胃較敏感、容易脹氣或有腸躁症困擾的人，也建議從少量開始食用，讓腸道逐步適應高纖飲食。

張家銘建議，選購竹筍後應盡快處理食用，以免水分流失影響口感與營養價值；料理方式則以清燉、煮湯、涼拌或搭配豆腐、菇類、魚肉等食材為佳，避免過度油炸或重鹹調味，才能真正發揮竹筍高纖、低熱量的健康優勢。

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