抗癌食物｜日研究抗癌18食物蘆筍第3番薯第1　食用技巧+3類人不宜

抗癌食物｜番薯功效｜據香港癌症資料統計中心的資料顯示，每年因癌症死亡的人數接近1.5萬人。但你知道嗎？一個平平無奇的番薯，竟是抗癌效果第一名，贏過蘆筍、椰菜花等蔬菜。究竟如何食用，又能抵抗哪類癌症？



日研究抗癌食物番薯排第1（Glen Hayoge@unsplash）

據日本國立癌症研究所發表的研究顯示，在測試18種常見蔬果的抗癌實驗效果時，熟番薯排名第一，生番薯排名第二，領先於蘆筍、椰菜花、捲心菜等傳統上被認為具有防癌功效的蔬菜。番薯以壓倒性的優勢同時佔據前兩名。

日本國立癌症研究所提出了18種蔬果抑癌的實验性效果，排名如下：

1. 熟番薯

2. 生番薯

3. 蘆筍

4. 花椰菜（椰菜花）

5. 捲心菜（椰菜）

6. 花菜

7. 芹菜

8. 茄子皮

9. 甜椒

10. 紅蘿蔔

11. 金針菜

12. 薺菜

13. 雪裡紅

14. 番茄

15. 大蔥

16. 大蒜

17. 黄瓜

18. 白菜



抗癌食物｜生、熟番薯佔第1、2名 促腸道健康防大腸癌

番薯的抗癌能力源於其複合營養素，其中，黃色番薯富含β-胡蘿蔔素，這種強大的抗氧化劑，能在體內轉化為維他命A；紫色番薯則富含的花青素，是強效的抗氧化和抗發炎物質；而豐富的膳食纖維能促進腸道健康，間接降低罹患大腸癌的風險。番薯營養｜控制血糖好過白飯！養顏防肌膚老化番薯3大神奇功效2. 蘆筍，抑制癌細胞增長

為什麼都是番薯，而熟番薯排名第一，生番薯排名第二？

1. 抗性澱粉：生番薯中的澱粉是抗性澱粉，不易被消化；熟番薯澱粉糊化，消化吸收率極高，而抗性澱粉有助於腸道益菌的生長。

2. β-胡蘿蔔素：雖然加熱會造成輕微損失，但由於加熱能分解細胞壁，反而能提高人體對類胡蘿蔔素的吸收利用率。



雖然生番薯成分有助於抗癌，但可惜不能食用，相比之下，經過加熱後的熟番薯雖然損失了微量熱敏感的維他命，但因加熱破壞了澱粉結構，使其變得極易消化，使得番薯中的核心抗癌成分更容易被人體有效吸收，最終排名第一。

生、熟番薯 促進腸道健康預防大腸癌（Suanpa＠pixabay）

抗癌食物｜蘆筍：助肝臟解毒 避免長時間水煮

蘆筍富含被譽為「抗氧化之母」的穀胱甘肽，能有效協助肝臟解毒並中和致癌物質；同時，其豐富的葉酸有助維持細胞DNA的完整性，能預防大腸直腸癌。此外，煮熟的蘆筍還會釋放一種名為阿魏酸的多酚，該物質可抑制癌細胞的生長甚至還能讓癌細胞死亡。

建議食法：由於多酚類物質容易受熱力破壞，不可長時間水煮，高溫油炸，建議蘆筍應採用低溫烹煮法，例如蒸或加水快炒。蘆筍保存｜專家揭3種錯誤保存法忌放蔬菜格 多1步延長保鮮1個月

蘆筍 協助肝臟解毒 不可長時間水煮（Aphiwat chuangchoem＠pexels）

抗癌食物｜椰菜花：預防胃癌、大腸癌

椰菜花屬於十字花科蔬菜，根據美国国家癌症研究所 (NCI)等的資料顯示，椰菜花富含獨特的硫化合物，特別是蘿蔔硫素和吲哚類，是蘿蔔硫素之王。這些活性成分能夠激活肝臟裏的解毒酶，加速身體清除致癌物質和毒素，同時也有助於強化細胞的DNA修復機制，能預防消化道癌症（如胃癌、大腸癌）。

建議食法：最好在水開後蒸煮3至5分鐘即可，這能最大程度地保留營養素。十字花科營養｜護心降血糖芥蘭蘿蔔西蘭花 1類人不宜恐損甲狀腺

椰菜花預防胃癌（jackmac34＠pixabay）

抗癌食物｜椰菜：預防乳腺癌、卵巢癌

捲心菜（又稱高麗菜、甘藍）同屬十字花科蔬菜，當捲心菜被切碎或咀嚼時，硫代葡萄糖苷會轉化為I3C（吲哚-3-甲醇），發表在《營養生物化學期刊》期刊的一項研究表明，I3C能預防激素相關癌症（如乳腺癌、卵巢癌）。

建議食法：跟椰菜花一樣最好煮3至5分鐘即可。

捲心菜預防乳腺癌、卵巢癌（shilpa poonattil@unsplash）

番薯｜紫、黃、紅3色番薯營養不同 紫心防便秘降血壓吃哪種？

番薯食用技巧1｜蒸煮代替水煮 最好連皮吃

番薯，蒸煮代替水煮，最好連皮吃（1007441570＠小紅書）

番薯切開後再水煮，這樣最容易導致水溶性營養素大量流失，最好的烹煮方式是蒸煮。此外，建議帶皮食用番薯，因為番薯皮含有豐富的膳食纖維，可供腸道益生菌發酵成短鏈脂肪酸，有助於培養腸道好菌、抵禦壞菌生長。然而為了食得安心，清洗步驟至關重要：

1. 先用流動清水沖刷或浸泡1分鐘，沖淨表皮髒物。

2. 接著用軟毛蔬果刷或牙刷輕輕刷洗，徹底帶走污垢。



僅用清水洗淨便能充分溶出農藥，無需額外添加醋或小蘇打（梳打粉）來清洗。清洗乾淨後即可拿去蒸熟。

番薯食用技巧2｜番薯飯增加膳食纖維

番薯飯增加膳食纖維（104699538＠小紅書）

將番薯煮成番薯飯，用番薯取代部分白米，增加膳食纖維的攝取，間接幫助抗癌。

1. 將米洗淨，與番薯切塊一同放入鍋中

2. 蓋上鍋蓋，保持小火慢慢熬煮30至45分鐘，直到米粒開花、番薯軟爛即可，也可用電飯煲像平常煮飯一樣按下煮飯開關，飯煮好後不要馬上打開，繼續燜10至15分鐘，讓番薯口感更鬆軟，米飯吸收番薯的甜味。



番薯營養價值豐富，功能多多，但不是所有人都適合吃番薯，以下是需要謹慎或不宜多吃番薯的人群。

1. 腎功能不全或腎病患者

番薯含有豐富的鉀。腎功能受損的人難以有效排出多餘的鉀，大量攝取可能導致高血鉀症，影響心臟功能，嚴重時甚至危及生命。護腎飲食｜綠茶、黑咖啡改善慢性腎衰竭？專科醫生推介7護腎飲品

2. 糖尿病患者

番薯富含澱粉，儘管GI值較低，但份量控制不當仍會導致餐後血糖升高。特別是對於糖尿病患者或需要嚴格控糖的人群，番薯必須要被計入主食的總碳水化合物額度，絕不能當作普通蔬菜來食用。糖尿病｜肥膩食物降血糖？專家教高脂飲食5招抗癌降糖 早餐吃最好

3. 腸胃敏感人群

由於番薯的膳食纖維含量高，對於腸胃敏感、有胃潰瘍或容易腹脹的人來說，大量食用可能引起胃酸逆流、腹痛或脹氣。此外，番薯還會刺激胃酸分泌，這會加重消化不良以及胃酸過多從而引起燒心和不適感。助消化食物｜大餐後增腸胃負擔！改善消化9食物1種助排便降膽固醇