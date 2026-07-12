奧米加9功效護心穩血糖　營養師推4優質來源苦茶油勝橄欖油+3食法

Omega-9脂肪酸對心血管的保護效果備受重視，然而日常烹調用油的選擇，往往決定了這項營養素能否真正發揮功效。台灣營養師楊斯涵指出，苦茶油在Omega-9含量與耐高溫特性上均表現突出，相較於發煙點偏低的橄欖油，更能符合常見的熱炒烹飪需求，同時有助於穩定血糖與維持良好血脂狀態。



油脂在人體代謝中扮演多重角色，不僅是能量的重要來源，更是荷爾蒙合成與脂溶性維生素吸收的關鍵媒介。楊斯涵在其Facebook專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文說明，Omega-3與Omega-6脂肪酸必須完全仰賴食物補充，而Omega-9雖然人體可少量自行合成，但透過飲食積極攝取，仍能為整體代謝健康帶來正面助益。

Omega-9 脂肪酸，吃出心血管保護力（Facebook@楊斯涵營養師的美味生活）

苦茶油被楊斯涵列為台灣在地優質油品，其Omega-9含量與發煙點均屬較高水準，不僅適合國人慣用的高溫熱炒方式，也可用於拌麵線等日常料理。相較之下，特級初榨橄欖油則因富含單元不飽和脂肪酸及多酚等抗氧化物，更適合用於低溫拌菜、沙拉，或作為義大利麵的最後提味之用。

除了食用油品之外，酪梨（牛油果）同樣是Omega-9脂肪酸的優質來源。楊斯涵表示，酪梨含有豐富膳食纖維，其油酸比例佳且耐熱穩定性優異，對需要控制血糖的族群而言是相當理想的食物選擇。

堅果與種子類食物亦在楊斯涵的建議清單之中。夏威夷果、榛果、杏仁、腰果等，除了提供Omega-9脂肪酸，還能補充蛋白質與礦物質，適合搭配優格食用或作為下午茶點心。楊斯涵特別提醒，選購時應以低溫烘焙的原味產品為優先，避免選擇油炸或調味類堅果，以防攝入過多糖分、鈉及其他添加物。

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