豬油好處｜最新研究豬油抗炎助減肥！1成分直迫橄欖油+4招健康吃

提起豬油，很多人的第一印象就是「豬油炒菜真的香」！一勺豬油下鍋，「滋啦」一聲，滿屋飄香——那是無數人記憶裏小時候的味道。



如今，豬油卻漸漸從廚房「隱退」，甚至被貼上「不健康」的標籤。事實真的如此嗎？

最新研究發現：我們可能「冤枉」豬油了

2025年12月，湖南農業大學科研團隊在國際期刊《npj-食品科學》發表研究發現，適量攝入豬油，可能有助於減少脂肪堆積和炎症反應。①

適量攝入豬油，可能有助於減少脂肪堆積和炎症反應。（《npj-食品科學》）

2025年，另一項發表於我國《食品科學與人類健康》的研究則指出，豬油可能通過調節腸道微生物群與膽汁酸代謝，幫助脂質分解、抑制肥胖。②

當然，這些研究並非為無節制吃豬油「開綠燈」，而是在提醒大家不要把豬油「妖魔化」。在合理攝入的前提下，豬油並非健康「反派」，甚至可能在某些方面優於部分植物油。

專家提醒：豬油並非「一無是處」

1. 營養價值被低估

浙江省立同德醫院內分泌科主任王曉麗曾在醫院公號刊文指出，從營養成分來看，100克豬油中含有最多的是脂肪，有88.7克。這部分脂肪中，除了40%-50%的飽和脂肪酸，還有將近一半的單不飽和脂肪酸，主要是油酸。

而油酸就是橄欖油裏最多的那種成分——大家認為「好」的東西。橄欖油中的油酸含量大概是70%，杏仁油、夏威夷果油也是70%左右。從這個角度來看，豬油中「好」脂肪成分並不低。

另外，豬油中還含有豐富的脂溶性維生素（維他命），比如維生素A、維生素E等，這些維生素都不溶於水，溶於油脂，需要油脂作為載體才能被人體消化和吸收。③

2. 發胖威力並不大

很多人關心，豬油比植物油更容易讓人發胖嗎？中國農業大學食品科學與營養工程學院教授範志紅曾在接受《生命時報》採訪時表示，1克油≈9千卡熱量，無論是豬油還是植物油都一樣。

如果按照同樣的攝入量來看，豬油與花生油、粟米油、橄欖油等植物油相比，其讓人發胖的「威力」並不會更大。④

3. 穩定不易促炎症

範志紅表示，豬油的另外一個優勢是耐高溫。油脂的飽和脂肪含量越高，耐熱性就越好。

在持續高溫烹炒或油炸的情況下，大豆油等植物油較容易顏色變深、氧化聚合，產生多種促炎物質；豬油則相對穩定，在同樣的溫度下，油脂劣變的速度慢一些，產生有害物質也就少一些。④

王曉麗主任建議，如果一定要吃油炸食物或給食物「過油」處理的話，用豬油來做，比用植物油做油炸食物要好一點。

當然，豬油的「缺點」也不能被忽視——攝入過多豬油對心血管的健康有一定影響。因為豬油中的脂肪很大一部分都是飽和脂肪，會導致甘油三酯和低密度膽固醇（壞膽固醇）升高，增加心血管疾病的風險。③

豬油怎麼吃才健康？關鍵在於「適度」與「搭配」

豬油並非「洪水猛獸」，更不是一點都不能吃，而是很多人沒吃對。

1. 控制總量，交替使用

依照《中國居民膳食指南2022》，每日烹調油總量建議不超過25-30克。王曉麗建議，平時豬油、花生油、粟米油、橄欖油以及菜籽油換着吃③。實現脂肪酸互補，避免單一。

2. 因人而異，適量食用

範志紅指出，日常肉類攝入較多的人，已從膳食中獲取足夠飽和脂肪，不必額外多吃豬油；而以素食為主、脂肪攝入不足的人群，則可適量用豬油烹調，補充必需脂肪酸與能量。④

3. 熱穩定性好適合高溫

豬油熱穩定性好，適合高溫爆炒、煎炸。而蒸煮、涼拌等低溫烹飪方式，則更適合使用植物油。

4. 特殊人群要儘量少吃

中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授何計國曾在接受《生命時報》採訪時表示，已經是高血壓、高血脂、動脈硬化和心臟病「候選人」的人群，以及心腦血管病患者，應少吃或不吃豬油。⑤

總之，豬油本無絕對好壞，關鍵看我們怎麼吃。在動物性食物已攝入充足的今天，刻意多吃並不明智；但因擔憂而將它徹底「踢出」餐桌，也未免可惜。與其極端地排斥或追捧，不如科學合理地食用。

