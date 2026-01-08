橄欖油顏色愈綠愈好？網民4招揀好油　拆解暗藏密碼點睇營養最高?

揀油貼士｜橄欖油｜面對超市上琳瑯滿目的橄欖油，點揀最好？近日在社交平台引起了熱烈討論，發現了許多消費者忽略的細節。原來，只要看看橄欖油包裝上的數字，便能反映出橄欖油的品質。究竟這是怎樣的神秘密碼？



網民分享揀橄欖油可留意包裝上的4個標示。（詹瑟琳@Facebook）

揀橄欖油貼士｜網民分享留意４個標示

近日，有網友在Facebook群組「我愛全聯-好物老實説」發文，「想買特級初榨橄欖油，請問團友哪一款的橄欖油倒出來是偏綠色的呢？」，此貼文一出，有網民提醒，不要只看顏色，可嘗試味道，好的橄欖油入喉時會有甘甜的感覺，且喝完後喉嚨會有些許辛辣感。但購買前又可以怎樣挑選？

不少網民建議若想選到品質好的初榨橄欖油，可留意包裝上的標示：

「看有無低酸價、Extra virgin、條碼84開頭」

「首選是 "第一道冷壓初榨橄欖油"」

「中文初榨，英文 Virgin」

「有寫EVOO都不錯」



想知是哪國家原裝進口？一睇條碼即知。（AI生成圖片）

【橄欖油】特級初榨與一般橄欖油有何分別？購買7大事項一定要知

揀油貼士｜4招選出好橄欖油

究竟這些標示是代表什麼意思？其實，這些數字與英文字母就像是橄欖油的「身分證」。

1. 條碼84開頭 代表西班牙原裝進口

橄欖油的條碼若是84開頭，代表是西班牙原裝進口。西班牙是全球最大的橄欖油生產國，供應量大，品質穩定、純粹，不容易混油。除此之外，還有意大利（80-83）、希臘（520, 521）、葡萄牙（560）。

橄欖油的條碼若是84開頭，代表是西班牙原裝進口。（267973442@小紅書）

2. 酸價 愈低橄欖品質就愈好

酸價（Acidity）是指橄欖油中「游離脂肪酸」的含量，該含量愈少，油就不容易氧化變質，且酸價愈低，代表橄欖的品質愈好。根據國際橄欖油理事會（IOC）的資料顯示，不同種類的橄欖油有不同的分級標準：

~特級初榨橄欖油：≤0.8%，最高等級味道極好。

~初榨橄欖油：≤2.0%，風味略遜於特級初榨。

~普通初榨橄欖油：≤3.3%，酸價較高，法規允許才能販售。

~精煉橄欖油：≤0.3%，為化學處理的結果，幾乎無色無味。

~橄欖油：≤1.0%，由「精煉橄欖油」混合少量「初榨橄欖油」而成。



但根據歐盟的最新規定，特級初榨橄欖油（EVOO）標籤上不能單獨標示酸價，因為有品質低劣的油，通過處理呈現出低酸價，易誤導消費者。若生產商想在包裝標上酸價，歐盟法規要求必須同時標示三個化學指標：過氧化值（Peroxide Value）、蠟含量（Wax Content）、紫外光吸收率（Ultraviolet Absorption），其中特級初榨橄欖油的過氧化值標準為≤20meq O2/kg。

若生產商想在包裝標上酸價，歐盟法規要求必須同時標示三個化學指標：過氧化值、蠟含量、紫外光吸收率。（網上圖片）

橄欖油｜油瓶倒轉多泡營養較高？專家2招辨優劣 倒油1情況知劣貨

3. EVOO 特級初榨營養最豐富

EVOO（Extra Virgin Olive Oil），代表「特級初榨」，是未經化學精煉的最高等級橄欖油，保留了最豐富的營養素如橄欖多酚、維他命E及抗氧化物質，有助保護心血管，調節腸道菌群。

EVOO（Extra Virgin Olive Oil），代表「特級初榨」，是未經化學精煉的最高等級橄欖油。（網上圖片）

4. 採收期 愈近愈新鮮

除了以上三點，還可看包裝上的採收年份，北半球（意大利、西班牙）通常在每年10月至12月採收，南半球（澳洲、智利）通常在4月至6月。盡量選1年半以內採收的油，愈近愈好。

揀橄欖油還可看包裝上的採收年份，愈近愈新鮮。（264335976@小紅書）

認清這4個關鍵標識，挑選橄欖油時就能更有把握，輕鬆避「坑」。