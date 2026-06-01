食油開封後多久會變質？專家揭現4情況即掉！未過期限不等於安全

每天炒菜都離不開的食用油，你真的留意過它保質期相關的細節嗎？千萬別簡單以為包裝標註的保質期沒到，整桶油就始終處於安全可食用的狀態。



市面上普通食用油的未開封保質期通常是18到24個月，不過這個標註的日期，特指油桶完全沒有開封、隔絕空氣狀態下的存放參考時長，完全不等於開封之後的油也能放夠這麼久還不會變質。

相關文章：食油冷知識｜橄欖油助保護心血管？4大油脂選對烹調油令你更健康👇👇👇

+ 8

油桶一旦開封接觸到空氣，油脂裏的脂肪酸就會和氧氣持續發生氧化反應，慢慢導致油脂酸敗變質，同時生成過氧化物、醛類、酮類等各類對人體有害的副產物。

要是你家存放的食用油出現了明顯的刺激性哈喇味，原本清澈透亮的油體變得渾濁，底部出現沉澱或是上層下層明顯分層，入口有發苦發澀的異常味道，完全失去了食用油本該有的正常香味，就說明這桶油已經徹底變質，絕對不能再繼續食用。

相關研究數據顯示，常見的5升大容量包裝食用油，日常開蓋取用的狀態下，使用到42到63天區間時，過氧化值就已經超出安全標準。就算是1升的小容量包裝食用油，開蓋後用到28到56天的時候，過氧化值也會超過安全閾值。

基於大量實測數據，食品和營養領域專家給出明確建議，5升裝的大容量食用油最好在開封后的42天內吃完，1升裝的小容量食用油也儘量在開封后的28天內食用完畢，儘可能避免油脂長期接觸空氣氧化變質。

醫生也同時提醒，偶爾不小心誤食幾次過氧化值超標的變質油，普通人的代謝能力足以應對，身體不會立刻出現嚴重損傷。但如果長期天天吃、月月吃這類不達標油脂，日積月累的傷害會持續刺激消化道黏膜，很可能誘發噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等各類不適症狀，長期攝入還會帶來更多潛在健康風險。

相關文章：食油推薦｜醫生建議4種油輪流用心血管更健康 三高人士推薦2種油👇👇👇

+ 20

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

