食油開封後多久會變質？專家揭現4情況即掉！未過期限不等於安全

撰文：快科技
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每天炒菜都離不開的食用油，你真的留意過它保質期相關的細節嗎？千萬別簡單以為包裝標註的保質期沒到，整桶油就始終處於安全可食用的狀態。

市面上普通食用油的未開封保質期通常是18到24個月，不過這個標註的日期，特指油桶完全沒有開封、隔絕空氣狀態下的存放參考時長，完全不等於開封之後的油也能放夠這麼久還不會變質。

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油桶一旦開封接觸到空氣，油脂裏的脂肪酸就會和氧氣持續發生氧化反應，慢慢導致油脂酸敗變質，同時生成過氧化物、醛類、酮類等各類對人體有害的副產物。

要是你家存放的食用油出現了明顯的刺激性哈喇味，原本清澈透亮的油體變得渾濁底部出現沉澱或是上層下層明顯分層入口有發苦發澀的異常味道完全失去了食用油本該有的正常香味，就說明這桶油已經徹底變質，絕對不能再繼續食用。

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相關研究數據顯示，常見的5升大容量包裝食用油，日常開蓋取用的狀態下，使用到42到63天區間時，過氧化值就已經超出安全標準。就算是1升的小容量包裝食用油，開蓋後用到28到56天的時候，過氧化值也會超過安全閾值。

基於大量實測數據，食品和營養領域專家給出明確建議，5升裝的大容量食用油最好在開封后的42天內吃完，1升裝的小容量食用油也儘量在開封后的28天內食用完畢，儘可能避免油脂長期接觸空氣氧化變質。

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醫生也同時提醒，偶爾不小心誤食幾次過氧化值超標的變質油，普通人的代謝能力足以應對，身體不會立刻出現嚴重損傷。但如果長期天天吃、月月吃這類不達標油脂，日積月累的傷害會持續刺激消化道黏膜，很可能誘發噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等各類不適症狀，長期攝入還會帶來更多潛在健康風險。

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