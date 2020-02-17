【Omega-6食物】抵抗病菌促進代謝　10種含豐富Omega-6食物

Omega-3，常常聽人說有多好，又要多吃三文魚等等，但你又有考慮到Omega-6脂肪酸亦同樣不能忽視嗎？以下將介紹10款富含Omega-6的食物，但這種脂肪酸比較特殊，重點不在吃得多，而是要依足比例食用，跟Omega-3維持平衡，這樣身體才會健康又強壯！

Omega-3跟Omega-6都不能靠人體產生，只能從飲食中攝取。這些多元不飽和脂肪酸跟其他脂肪不同，並不用作儲存能量，而是對凝血等有功用。而Omega-3與Omega-6各有不同用途，前者抗炎，後者引起發炎，要吃對比例才能發揮最大功效。你可能會疑惑，Omega-6食完會發炎，我們還要吃它？是的，Omega-6能調節代謝功能、啟動發炎反應並抵抗病菌等，這些都是身體應有的免疫反應，它亦可以幫助凝血和保護細胞。而Omega-3則負責減少不正常的發炎、減少血小板凝集、改善細胞膜健康等。

根據美國營養學會建議，19-50歲女性，每日宜攝取12克Omega-6，而男性則為大約17克。理論上，進食Omega-6和Omega-3的最佳比例為1:1，但礙於現代人的飲食習慣，部分人的比例可以失衡到15:1甚至25:1。另外有健康組織指出，若能將比例拉至2:1或4:1，已算不錯。

相信大家對Omega-3的食物來源已有一定概念，如：魚類、牛油果、植物油等等，你亦可參考以下文章。

【Omega-3食物】護眼補腦預防心血管梗塞！12種富含Omega-3食物

Omega-3的食物攝取來源較為人熟悉，如：三文魚、魚油、牛油果等，對腦部發展有益。（GettyImages）

但Omega-6的攝取途徑卻未必太多人知道。要知道一種食物有沒有足夠的Omega-6，需留意當中的亞油酸（Linoleic acid）成分，請參考以下10種提議和排名，若你發現自己平時已食得過量，也請酌量減少。

第10位：雞蛋

眾所周知雞蛋的蛋白質高，其實它的硒質和核黃素亦高，而且食法百變，如：炒蛋、烚蛋、奄列、蛋沙律等等，簡直是人見人愛的食材。每100克雞蛋，約含1,188毫克亞油酸；每1隻大蛋，則大約相當於594毫克。（資料圖片）

小小一隻雞蛋，已有不少Omega-6。（資料圖片）

請按下圖睇其餘10款Omega-6食品來源：