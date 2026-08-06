鹼性水功效｜能緩解胃酸倒流？醫生提醒恐傷腎高血鉀　1類人不宜

近年不少人提倡喝鹼性水，但鹼性水是否真的比一般的水更有健康好處，仍有不少討論空間。



專家指出，部分研究曾提到鹼性水可能與減緩胃食道逆流、骨質流失等況有關，但目前科學證據仍不充分，且若水的pH值過高，特定族群飲用後也可能有健康疑慮。

鹼性水是什麼？常添加鈣、鎂等礦物質

《福斯新聞》（Fox News）報導，美國梅約診所（Mayo Clinic）資料指出，市售標榜鹼性的瓶裝水，多添加鈣、鎂等礦物質，使水達到偏鹼性的pH值，一般而言，pH值7為中性，大於7為鹼性，小於7則為酸性。由於一般自來水的pH值通常低於鹼性水，因此部分研究認為，飲用鹼性水有助於中和體內酸性物質濃度，甚至被認為可能與減緩骨質流失、預防癌症、中風等疾病有關，不過目前仍需要更多文獻佐證這些說法。

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可能暫時緩解胃酸？醫：效果不會持久

身兼內科醫師的哈佛健康出版社（Harvard Health Publishing）醫學內容總編輯霍華德勒溫（Howard E. LeWine），在哈佛醫學院的刊物中指出，由於胃部的液體酸性很強，不論喝下一般水或鹼性水，對胃液pH值造成的差異都相當有限，雖可能短暫讓胃液pH值上升，效果也只是暫時，而若飲用量足以讓血液pH值微幅上升，腎臟也會很快啟動調節機制，讓血液的酸鹼值恢復正常水準。

部分研究也認為，單獨飲用鹼性水可能改善胃食道逆流（GERD）症狀，鹼性水若搭配地中海飲食，則有助於緩解胃酸逆流，但勒溫醫師認為，鹼性水或許能暫時緩解「火燒心」帶來的不適，這類效果並不持久，若要改善胃酸逆流，仍有其他更有效的醫學介入途徑，例如制酸劑等藥物。而若正在服用質子幫浦抑制劑（PPI）等抑制胃酸分泌藥物的人，飲用鹼性水前應先與醫師討論是否適合。

pH值過高恐有風險 腎臟病患者更要注意

事實上，鹼性水並非所有人都適合，梅約診所指出，鹼性水曾被提及可能有健康疑慮，尤其當水過度鹼化導致pH值過高時，可能導致血液中的鉀濃度升高，進而誘發高血鉀症（hyperkalemia）。勒溫醫師也提醒，飲用鹼性水可能使血液pH值上升，進而影響鉀等物質在血液中的濃度，尤其腎臟病患者更需注意。

沒有強力證據顯示 鹼性水有長期健康好處

美國營養師羅賓德西科（Robin DeCicco）也表示，目前沒有強而有力的證據顯示，鹼性水能帶來具意義的長期健康好處，大家不如先從建立較好的飲食習慣開始，包括以原型食物為主，多從蔬菜、水果及深海魚類中攝取omega-3脂肪酸、蛋白質與膳食纖維，並減少攝取加工食品與油炸食物，及避免攝取過量的糖分和咖啡因，一旦已有胃酸逆流的問題，就該就醫評估，並養成有助於改善症狀的生活習慣，例如規律進食、飯後不要立刻躺下，及避免吃下酸性過強的食物。

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