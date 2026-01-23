胃酸倒流解決｜20歲女喝熱水紓緩終確診胃癌！緩解4食物4類人高危

胃酸倒流｜當胃食道逆流、胃痛或經痛發作時，你還在「喝熱水」嗎？廣東就有1名20多歲的女子小賈，有胃痛、胃酸倒流的症狀，卻誤信網上「多喝熱水可緩解」，結果確診胃癌！



廣東有1名20多歲的女子，因胃反酸喝熱水確診胃癌。（Andrea Piacquadio@pexels）

胃酸倒流解決｜胃痛、胃酸倒流喝熱水 確診胃癌

據內媒《大江新聞》報道，小賈半年後才去醫院做胃鏡檢查，確診胃癌後，治理費用已超過20萬人民幣（約23萬元港幣）。深圳市羅湖醫院集團副主任醫生趙毅在接受採訪時指出，喝熱水並不能緩解胃痛，反而會刺激胃黏膜，加劇不適。至於喝完後感到舒服，只是因為胃部暫時放鬆而產生的錯覺。

胃酸倒流症狀｜什麼是胃酸倒流？

胃酸倒流是指胃酸、胃內容物（如食物、胃液等）異常反流至食道、咽喉甚至口腔中。根據香港專科官方網站的資料顯示，胃酸倒流還會伴隨以下症狀：

1. 燒心（胸口灼熱）

2. 腹脹

3. 吞咽困難

4. 口腔發苦

5. 持續咳嗽

6. 喉嚨痛



胃酸倒流食物｜紓緩胃食道逆流4食物 千萬別喝水！

胃酸倒流可謂是現代人的「通病」，醫學常說「胃是情緒的器官」，然而不少人卻時常焦慮壓力大，三餐作息不正常，導致胃出現問題。所以當胃酸倒流時千萬不要再喝熱水，可試試吃以下食物有助緩解。

1. 鹼性食物

如蘇打餅、香蕉、蘇打水等鹼性食物能中和胃酸，緩解灼熱感。（來源：photo-ac）

如蘇打餅、香蕉、蘇打水等鹼性食物、飲料能中和胃酸，緩解灼熱感。

2. 秋葵、山藥

秋葵、山藥富含黏蛋白，能附著在受損的胃黏膜上，避免胃酸侵蝕。（Quang Nguyen Vinh@pexels）

富含黏蛋白，是天然的保護膜，能附著在受損的胃黏膜上，避免胃酸侵蝕。秋葵建議汆燙或清蒸，山藥最好壓成泥或煮粥。

3. 燕麥

燕麥含有豐富的水溶性纖維，能如同海綿般吸附多餘胃酸。（sunxiaoji@pixabay）

燕麥含有豐富的水溶性纖維，能如同海綿般吸附多餘胃酸。對於常在早上感到燒心的患者來說，是早餐的絕佳選擇，既能提供飽足感，又不會造成消化負擔。建議選擇無糖、無過多加工的燕麥，避免即食燕麥。

4. 生薑

若感到惡心，可切2小片生薑泡溫水（約40℃）喝，減少反胃感。（sentot setyasiswanto@unsplash）

若感到惡心，可切2小片生薑泡溫水（約40℃）喝，能有效舒緩胃部痙攣，減少反胃感。

胃酸倒流解決方法｜緩解胃食道逆流3招 要坐直！

如果實在無胃口不想吃，這3個緩解方法，立即見效。

1. 坐直：挺直上半身降低賁門（食道與胃連接處）壓力，讓胃酸不易逆流。

2. 左側睡：睡覺時向左側躺，讓胃的位置低於食道，減少胃酸上湧。

3. 飯後站立：吃完飯至少站立1小時，不要立刻躺下或趴睡，以免腹部受壓，導致胃酸逆流。



胃酸倒流高危人士

不要以為只是生活習慣不好的人會得胃酸倒流，根據梅奧醫學中心的資料顯示，這幾類人也應注意。

~肥胖（尤其有大肚腩）

~孕婦

~常吸煙、酗酒的人

~患有食道裂孔疝氣的人（胃顶部隆起到横膈膜上方）