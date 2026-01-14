胃酸倒流≠胃酸多！醫生教3大改善胃酸倒流方法 避免太甜太乾食物
胸口灼熱、喉嚨卡卡、半夜被酸嗆醒，是許多人反覆、困擾的日常。台北榮總遺傳優生學科張家銘醫師指出，根據英國外科學會期刊，2025年BJS Open的綜論，胃食道逆流真正的問題，不是胃酸分泌太多，而是「胃酸、神經、括約肌」三個節奏一起失去平衡。
逆流看似是胃的問題，但背後往往反映了生活步調的混亂。要改善症狀，最重要的是「調整身體節奏」。
不是胃酸太多 而是胃酸的「節奏太敏感」
胃酸來自「氫鉀幫浦」，就像胃壁上的酸電源。某些人體質較敏感，這個開關很容易被刺激：
壓力
吃太快
高油脂
晚餐太晚
都可能讓胃酸突然大量湧出。張家銘強調「這不是胃壞掉，而是分子層級的敏感。」意思是胃酸分泌的「開關」反應太靈敏，本來只是小刺激，例如心情緊張、吃快一點、油多一些，對一般人沒事，但對這類人卻像「電源被瞬間喚醒」，酸就猛然增加。
張家銘說，這是一種生理特性，不是器官受損。也因此，傳統需要「酸環境才啟動」的抑酸藥，有時來不及壓住突然湧出的胃酸。相對地，鉀離子競爭型酸阻斷劑（P-CAB）是直接卡住開關，酸還沒出來就先穩定下來。
迷走神經誤判吞嚥 讓酸趁虛而入
胃酸會逆流，不是因為吃太撐，而是下食道括約肌發生「暫時性鬆弛」，張家銘指出，這通常來自迷走神經的錯誤指令，神經誤以為人正在吞嚥，括約肌便自動打開。但食物還沒來，酸卻先衝上來。因此許多人有這樣的情況，不久就覺得胸口開始燒。
飯後坐著看電視
吃完滑手機
久坐聊天
酸停在食道太久 才是胸悶、咳的真正兇手
食道需要靠蠕動和唾液來「清酸」。唾液中的重碳酸鹽更是最天然的抗酸劑。但張家銘提醒，以下狀態都會讓清酸變慢：
壓力
缺水
熬夜
吃太甜
唾液分泌變少、變黏
吞嚥次數減少
這會讓胃酸在食道「停留太久」，造成不舒服。因此，有些人檢查時「酸暴露量不多」，仍會胸悶、咳嗽、喉嚨不舒服卡卡，就是因為清酸能力下降。
醫師教你3大改善胃食道逆流法
張家銘強調，了解分子與反射機制後，會發現逆流可以靠「調節節奏」改善。
一、調整胃酸節奏
1. 晚餐往前挪，至少離睡前三小時。
2. 減少油脂（油脂延後排空並刺激氫鉀幫浦）
3. 胃酸敏感型者需醫師評估是否使用P-CAB
二、穩定迷走神經（避免括約肌誤判）
1. 飯後不要久坐，走10分鐘幫助減少暫時性鬆弛
2. 睡覺時床頭墊高
3. 避免飯後久坐滑手機、看劇
三、提升清酸能力
1. 多喝水
2. 咀嚼無糖口香糖（促進唾液）
3. 放慢吃飯、增加吞嚥次數
4. 避免太甜、太乾的食物
逆流不是身體要對抗你 而是提醒你「生活失衡了」
當酸的節奏、神經的節奏、食道的節奏都亂了，火燒心就會開始出現，提醒我們該：
1. 慢下來
2. 調整步調
3. 讓身體回到平衡
一點點調整，身體就會給你非常明顯的改善。
【本文獲「Heho健康」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。