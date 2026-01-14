胃酸倒流≠胃酸多！醫生教3大改善胃酸倒流方法　避免太甜太乾食物

胸口灼熱、喉嚨卡卡、半夜被酸嗆醒，是許多人反覆、困擾的日常。台北榮總遺傳優生學科張家銘醫師指出，根據英國外科學會期刊，2025年BJS Open的綜論，胃食道逆流真正的問題，不是胃酸分泌太多，而是「胃酸、神經、括約肌」三個節奏一起失去平衡。



逆流看似是胃的問題，但背後往往反映了生活步調的混亂。要改善症狀，最重要的是「調整身體節奏」。

不是胃酸太多 而是胃酸的「節奏太敏感」

胃酸來自「氫鉀幫浦」，就像胃壁上的酸電源。某些人體質較敏感，這個開關很容易被刺激：

壓力

吃太快

高油脂

晚餐太晚



都可能讓胃酸突然大量湧出。張家銘強調「這不是胃壞掉，而是分子層級的敏感。」意思是胃酸分泌的「開關」反應太靈敏，本來只是小刺激，例如心情緊張、吃快一點、油多一些，對一般人沒事，但對這類人卻像「電源被瞬間喚醒」，酸就猛然增加。

張家銘說，這是一種生理特性，不是器官受損。也因此，傳統需要「酸環境才啟動」的抑酸藥，有時來不及壓住突然湧出的胃酸。相對地，鉀離子競爭型酸阻斷劑（P-CAB）是直接卡住開關，酸還沒出來就先穩定下來。

迷走神經誤判吞嚥 讓酸趁虛而入

胃酸會逆流，不是因為吃太撐，而是下食道括約肌發生「暫時性鬆弛」，張家銘指出，這通常來自迷走神經的錯誤指令，神經誤以為人正在吞嚥，括約肌便自動打開。但食物還沒來，酸卻先衝上來。因此許多人有這樣的情況，不久就覺得胸口開始燒。

飯後坐著看電視

吃完滑手機

久坐聊天



酸停在食道太久 才是胸悶、咳的真正兇手

食道需要靠蠕動和唾液來「清酸」。唾液中的重碳酸鹽更是最天然的抗酸劑。但張家銘提醒，以下狀態都會讓清酸變慢：

壓力

缺水

熬夜

吃太甜

唾液分泌變少、變黏

吞嚥次數減少



這會讓胃酸在食道「停留太久」，造成不舒服。因此，有些人檢查時「酸暴露量不多」，仍會胸悶、咳嗽、喉嚨不舒服卡卡，就是因為清酸能力下降。

醫師教你3大改善胃食道逆流法

張家銘強調，了解分子與反射機制後，會發現逆流可以靠「調節節奏」改善。

一、調整胃酸節奏

1. 晚餐往前挪，至少離睡前三小時。

2. 減少油脂（油脂延後排空並刺激氫鉀幫浦）

3. 胃酸敏感型者需醫師評估是否使用P-CAB

二、穩定迷走神經（避免括約肌誤判）

1. 飯後不要久坐，走10分鐘幫助減少暫時性鬆弛

2. 睡覺時床頭墊高

3. 避免飯後久坐滑手機、看劇

三、提升清酸能力

1. 多喝水

2. 咀嚼無糖口香糖（促進唾液）

3. 放慢吃飯、增加吞嚥次數

4. 避免太甜、太乾的食物

逆流不是身體要對抗你 而是提醒你「生活失衡了」

當酸的節奏、神經的節奏、食道的節奏都亂了，火燒心就會開始出現，提醒我們該：

1. 慢下來

2. 調整步調

3. 讓身體回到平衡



一點點調整，身體就會給你非常明顯的改善。

