果糖壞處｜水果過量恐致脂肪肝？醫揭原因+3招健康吃　宜日吃多少

阿珍是個注重養生的上班族，每天早上習慣喝一杯現打果汁，飯後再享用一盤切好的芒果與葡萄，自認攝取天然食物與多樣營養素就是健康飲食。直到健檢報告出現「輕度脂肪肝」，才意識到每天攝取的果糖早已悄悄超標。



許多人以為只有吃糖果、喝含糖飲料才會傷身，卻不知道水果裡的果糖，同樣會增加肝臟的代謝壓力。尤其身處於「水果王國」的台灣，在水果種類豐富且普遍甜度高的情況下，「多吃水果對身體好」幾乎已成根深柢固的飲食觀念，很容易一不小心就超標。

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果糖繞過血糖調控機制 易促進肝臟脂質生成

台灣國泰醫療財團法人國泰綜合醫院消化內科醫師陳柏諺指出，水果之所以甜，正是因為含有果糖。果糖與葡萄糖的代謝方式有所不同，果糖幾乎完全由肝臟負責處理，且會繞過人體對糖分的正常調控機制，因此在代謝過程中更容易加速脂肪的生成。因此，相較於葡萄糖，過量攝取果糖更容易促進肝臟脂質新生，並提高脂肪在肝臟堆積的風險。

此外，由於果糖對胰島素及飽足感相關荷爾蒙刺激較少，因此較不容易產生明顯的飽足感，進一步導致總熱量攝取增加，讓肝臟更傾向將多餘能量轉化並儲存為脂肪。若長期過量攝取果糖也可能會增加血液中三酸甘油酯，持續刺激脂肪積聚在肝臟。而這些變化往往沒有明顯症狀，卻已在悄悄影響肝臟健康。

台灣脂肪肝盛行率約3成 建議水果回歸原型攝取

陳柏諺強調，水果本身並非不健康的食物，問題出在「吃多少」與「怎麼吃」。根據台灣衛生福利部國民健康署公布的《每日飲食指南》，一般成年人每天建議食用2至4份水果，且應盡量選擇不同種類，才能均衡攝取各種營養素。然而現代人的飲食習慣，很容易讓果糖在無意間堆積。像是一杯現打果汁往往需要壓榨3至4顆水果，卻缺乏原本水果的纖維，導致血糖容易迅速飆升。此外，若是飲用含有高果糖玉米糖漿的加工食品或飲料，由於其經過濃縮提煉，糖分更為集中，若長期或過量攝取，便可能對代謝健康造成不利的影響。

根據台灣衛生福利部相關資料顯示，台灣脂肪肝盛行率約為33.3%，約每3個人中就有1人患有脂肪肝。若未妥善控制，長期下來可能會進一步發展成慢性肝病、肝硬化，甚至增加肝癌風險。陳柏諺說，其實不必完全戒掉水果，關鍵在於回到「原型攝取」的方式，像是整顆吃、分開吃，避免榨汁，讓膳食纖維陪著糖分一起緩慢進入腸胃。若本身已有代謝異常、血脂偏高或脂肪肝的困擾，更應優先選擇含糖量較低的水果，如：芭樂、奇異果、藍莓等，且避免在短時間內大量集中食用，以減輕肝臟代謝負擔。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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