雅枝竹功效｜改善脂肪肝膽固醇5好處 3類人不宜　配3物抗炎穩血糖

近年，在養生圈掀起一股「雅枝竹（洋薊，carciofo）」風潮！追求健康者對於有著獨特長相、風味、口感的「雅枝竹」趨之若鶩，到底雅枝竹是什麼？功效有哪些？哪些人適合食用？是否有食用禁忌？一文告訴你！



雅枝竹是什麼？

雅枝竹（Artichoke），原產於地中海沿岸，是一種菊科植物。它的外形酷似綠色的釋迦，擁有層層疊疊的厚實苞葉。具有豐富的營養價值，是歐美常見的超級食物，又被稱為「蔬菜之皇」或「蔬菜中的貴族」。

雅枝竹含有豐富的綠原酸、洋薊酸、咖啡奎寧酸、類黃酮（木犀草素、花青素、萜烯類等）、水溶性膳食纖維、維生素C（維他命C）、維生素K、葉酸及礦物質（鎂、鉀）等，因其成分特性，在國際研究中被廣泛探討其應用價值。

雅枝竹實際可食用部位非常少，主要集中於花蕾基底的花托，以及較嫩的苞片，不過，不可食用的外苞片及莖等部位，也存在高量的生物活性成分，因此，經過適當萃取後，即可作為食品添加物或保健食品使用。

雅枝竹功效有哪些？

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功效1：促進肝臟健康，改善脂肪肝、降低肝指數

現代人生活節奏快、熬夜加班，容易形成脂肪肝，讓循環代謝直線下滑。雅枝竹含有豐富的綠原酸、洋薊酸和木犀草素，有助於幫助膽汁分泌，支持肝臟代謝排毒，降低AST與ALT發炎指數，改善脂肪肝，讓生活狀態更有精神與平衡感。

功效2：降低壞膽固醇及三酸甘油脂

三餐不定、飲食油膩的外食族，內在特別容易累積脂肪。根據研究顯示，雅枝竹中的木犀草素及水溶性膳食纖維，可幫助降低總膽固醇、低密度膽固醇（壞膽固醇）及三酸甘油脂，促進新陳代謝，避免囤積，預防血管阻塞。

功效3：抗氧化、抗發炎

雅枝竹含有多酚類（綠原酸、洋薊酸）抗氧化物、植物固醇，作為日常的輔助食材，能幫助中和自由基、抗氧化、抗發炎，維持內在循環健康，降低細胞老化、神經退化及心血管疾病風險，讓生活不再被甘苦感追著跑。

功效4：改善腸胃不適，幫助維持消化健康

雅枝竹可以刺激膽汁分泌，促進脂肪代謝，並且富含水溶性膳食纖維、菊苣纖維等，能促進腸道蠕動、幫助排便順暢、改善菌叢生態等，維持消化道機能健康，改善腹脹、便秘狀況等。

功效5：增強體力維持健康

雅枝竹中具有豐富的植化素如多酚類、洋薊素等，有助減壓，適合作息紊亂、時常熬夜等甘苦族群，以維持好元氣、有體力。

雅枝竹什麼時候吃？

任何時間點都可以補充雅枝竹，但建議在餐後服用，能提高吸收效果，發揮最佳功效。

誰適合吃雅枝竹？

1. 有輕微脂肪肝、想護肝保養的人

2. 膽固醇偏高，想調節血脂的人

3. 想降低身體慢性發炎、抗氧化的人

4. 經常應酬的甘苦族

5. 飲食較油膩、想幫助消化者

6. 常熬夜、輪班制、日夜作息紊亂者

7. 中高齡銀髮族想加強保健

8. 壓力大、情緒差的人

9. 想做好循環保健者

10. 健康者作為日常保健

11. 純素飲食、希望促進代謝者



誰不建議吃雅枝竹？

一般情況下，並無特定限制族群，但若有重大疾病或正在服用藥物者，或處於懷孕和哺乳期特殊生理狀態，請先諮詢醫師後再決定是否食用。

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吃雅枝竹的禁忌與副作用

因為雅枝竹為一種菊科植物，曾經對菊科植物過敏者，應當心使用。此外，雅枝竹會增加膽汁分泌，有結石、膽管阻塞等病史的族群應避免食用。

雅枝竹搭配什麼效果更好

香檸檬

以義大利專利CitraVital香檸檬為例，其富含38%高活性類黃酮，萃取出新聖草次苷、新橙皮苷、柚皮苷3關鍵，能調節血脂、血糖、強化代謝、改善心血管問題、強效減壓。還能協同雅枝竹作用，促進肝臟健康，加強新陳代謝、減少油膩累積。

薑黃

抗發炎、抗氧化，幫助維持心血管健康。由於人體對薑黃吸收率不高，因此建議選挑選專利C3高濃度95%薑黃素，採用高濃度萃取，搭配胡椒鹼黃金比例，幫助提升生物利用率，讓關鍵營養更有效被身體吸收運用。

胡椒鹼

胡椒鹼的吸收增效技術，常被應用於提升營養素的生物利用率，又被稱為「黃金催化劑」。研究顯示，薑黃素與95%高濃度胡椒鹼採黃金比例100:1搭配，吸收力提升20倍，有效降低脂肪肝、發炎指數，維持健康穩定調節。

雅枝竹保健品怎麼挑

成分定量與活性

定量150mg的雅枝竹萃取，純水萃取保留活性綠原酸13〜18%，以及木犀草苷，是應酬族降低脂肪肝風險、遠離醉後甘苦的護肝代謝首選。

複方添加利用率UP

香檸檬，富含38%高活性類黃酮，協同雅枝竹作用，協助代謝調節，減少不必要的累積；專利C3混合型薑黃素與高含量95%胡椒鹼聯手，提升20倍以上利用率，有助於降低發炎、改善脂肪肝；也可選擇有添加綜合維生素的保健品，替外食族、應酬族飲食均衡加油。

認證與安全性

除了選擇國際大廠專利原料外，選購有第三方認證如A.A. Clean Label潔淨認證、檢驗不含西藥、黃麴毒素、赭麴毒素、重金屬、塑化劑、微生物等，能增加食用安全性。

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雅枝竹常見問題 Q&A

雅枝竹可以天天吃嗎？ 可以的！雅枝竹為食品，對多數人而言，只要把握「不過量使用」，算是相對安全、可作為日常維持健康的選擇。 應酬喝完酒後吃雅枝竹有用嗎？ 有的！雅枝竹可以促進脂肪代謝，幫助肝臟維持健康，改善脂肪肝，建議在應酬後適量補充，可作為輔助保養。但仍提醒，為保健康應減少或避免應酬與飲酒。 長期服用雅枝竹，會產生依賴性或藥物負擔嗎？ 雅枝竹為食品，並不會產生依賴性或藥物負擔。但要特別提醒，注意每日攝取不過量，以免過度刺激膽囊，引發腸胃不適。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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