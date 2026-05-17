抹茶功效｜減肥穩血壓護心血管5好處　營養師揭4類人不宜+選購3招

抹茶向來被視為日本茶道文化的重要象徵，從茶葉研磨成細粉，到沖泡、旋茶與品飲的過程，都講究專注、沉靜與儀式感。



近年來，隨著抹茶飲品與甜點風潮持續升溫，抹茶也逐漸從傳統茶道走入日常生活，成為不少人紓壓放鬆時的飲食選擇。營養師指出，抹茶除了具有濃郁茶香與獨特風味外，也含有多種營養成分，但並非人人都適合大量飲用，特定族群仍需特別留意攝取量。

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營養師表示，抹茶含有兒茶素、茶多酚、茶胺酸、維生素（維他命）A、維生素C、維生素E及多種礦物質，因此常被視為兼具風味與營養價值的飲品。其中，兒茶素被認為有助提升脂肪氧化效率，若搭配規律運動與整體熱量控制，對體重管理可能有所幫助。茶胺酸則有助於放鬆思緒，對於舒緩壓力、穩定情緒也受到關注。

此外，抹茶中的抗氧化成分也被認為對身體保養具有一定益處。營養師指出，茶多酚與類黃酮有助減少自由基對細胞造成的影響，對降低發炎反應、維持身體機能具有潛在正面效果。從皮膚保養角度來看，抹茶所含的維生素與植化素，對肌膚修復與維持健康狀態也有支持作用。

在心血管與腸胃保健方面，營養師表示，抹茶富含兒茶素與茶多酚，適量攝取可作為均衡飲食的一部分，有助維持血脂與血壓穩定，也可能幫助維持血管彈性。至於腸胃健康，抹茶中的部分成分被認為有助於支持腸道菌相平衡與消化道機能。不過，營養師也提醒，這些效果仍應建立在整體健康生活型態之上，不能單靠單一食物達成。

另外，抹茶近年也常被討論與腦部保健有關。營養師指出，抹茶中的茶胺酸與兒茶素可能與維持認知功能有關，部分研究也曾觀察到固定攝取抹茶與延緩認知功能下降之間存在潛在關聯，但相關效果仍需配合更多研究進一步確認。

雖然抹茶具有多項營養優勢，但營養師提醒，並非所有族群都適合放心飲用。首先，孕婦需特別注意咖啡因攝取量，雖然抹茶的咖啡因含量通常低於咖啡，但若攝取過量，仍可能影響睡眠、增加心悸或其他孕期不適，因此建議每日總咖啡因攝取量應控制在安全範圍內，若想飲用抹茶，宜選擇無糖、少量且以白天飲用為主。

其次，6歲以下兒童也不建議主動飲用抹茶或其他含茶類飲品。營養師說明，幼兒對咖啡因的代謝能力較弱，若攝取過多，可能出現睡眠不穩、情緒波動、心悸或注意力不集中等情況，甚至影響正常作息與成長。

對於服用抗凝血藥物者，營養師也提醒應提高警覺。由於抹茶中含有維生素K，可能影響部分抗凝血藥物的作用，若本身需要定期監測凝血功能，飲用前應先與醫師討論，並避免突然大量或不規律攝取。至於腎功能較弱者，則需留意抹茶中的鉀離子含量，若腎臟代謝能力不佳，可能增加身體負擔，因此腎臟病患者或慢性病族群都應審慎評估。

營養師也進一步指出，大家若想透過抹茶補充營養，還需留意市售產品的成分差異。許多市售抹茶飲品為了增添口感與風味，常額外加入大量糖分、奶精、香料或奶油成分，導致熱量與脂肪含量大幅增加，反而可能抵銷抹茶本身的健康優勢。因此，選購時建議以成分單純、標示清楚的純抹茶粉或低糖、無糖版本為優先，並搭配適量飲用，才能較完整保留抹茶的營養價值。

營養師提醒，抹茶雖可作為日常飲食中的健康選項之一，但仍應依個人體質與健康狀況適量攝取。若本身有特殊疾病、服藥需求或屬於高風險族群，飲用前最好先諮詢專業醫師或營養師意見，才能兼顧風味與健康。

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