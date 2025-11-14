桑葚桑葉功效｜降三高安眠抗衰老6好處 2類人慎食　2茶飲秋冬最啱

桑樹全身都是寶，入藥材的有桑葉、桑葚、桑白皮，常食用桑葚（桑椹、桑子）有助於改善貧血、緩解失眠、抗衰老。桑葉則有助於降血壓、控制血糖，臨牀上一般認為經霜後的桑葉功效更好，所以進入霜降節氣後，不妨在家中常備桑葉。

本文審核專家：中國中醫科學院醫學實驗中心研究員汪南玥



桑葉的3大好處👇👇👇

+ 11

桑葉味甘、苦，性寒，歸肺、肝經，具有疏散風熱、清肺潤燥、清肝明目等功效。臨牀上一般認為，經霜後的桑葉功效更好，是一味良藥，也被稱為「神仙葉」。

1. 有助於降血壓

現代藥理學研究證實，桑葉中含有豐富的黃酮類化合物，可以幫助舒張血管，增加冠狀動脈及腦血管血流量，降低血液黏稠度，有輔助降壓作用。

推薦搭配：菊花

桑菊茶有利於輔助降血壓，適合高血壓患者飲用。其中，桑葉、菊花搭配可以加強疏散風熱、清肝明目的功效，但二者都比較偏寒，可以再加少量性温的陳皮，幫助保護脾胃。

2. 有助於控制血糖

《本草綱目》中記載，桑葉可以止消渴。糖尿病患者吃得多、喝水多、排尿也多，但還是會出現消瘦的表現，所以糖尿病也被稱為消渴病。

現代研究發現，桑葉中桑葉多糖、多酚、生物鹼、黃酮等不同提取物，都可以發揮降血糖作用，既可以直接抑制糖吸收，還可以增加胰島素分泌，促進胰島素的受體活化。

推薦吃法：桑葉粗糧面

和麵時，可以將乾桑葉打成桑葉粉加入麵粉中，製成桑葉粗糧面，搭配蝦仁、雞蛋、蔬菜一起食用。

3. 有助於清肺潤燥

桑葉清肝、清肺，入肺經，潤肺燥，搭配補腎壯骨的排骨和維生素A含量豐富的胡蘿蔔，一起製成桑葉排骨湯，可以幫助補腎清肝、明目潤燥。

禁忌人群：

桑葉偏寒涼，寒性體質、手腳冰涼、脾胃虛弱人群不宜飲用桑菊茶，在食用桑葉粗糧面、桑葉排骨湯時，可以適量加入紅棗、薑等温性食材。

桑葚的3大好處👇👇👇

+ 11

桑葚味甘、酸，性寒，歸心、肝、腎經，能滋陰補血、生津潤燥。

1. 有助於改善貧血

《中華人民共和國藥典（2025年版）》記載，桑葚具有滋陰補血的功效，比較適合陰虛人群和貧血人群食用。

如果出現血紅素下降，可能是缺鐵性貧血或再生障礙性貧血。可能會出現皮膚偏黃或黃白、疲勞感明顯、水腫、月經異常等症狀，同時還會伴隨陰虛燥熱的表現，例如手腳心發熱、皮膚乾、口乾等，這類人群比較適合食用桑葚。

臨牀上，一般使用乾桑葚幫助改善貧血，用量為9～15克。

2. 助於緩解失眠

桑葚歸心經，性味偏寒，主要適用於因心火旺盛和肝腎陰虛而導致的失眠。這些人通常感覺心煩、手腳心發熱，晚上入睡困難並容易出汗。

3. 有助於抗衰老

古代文獻記載，長期服用桑葚可以讓身體變輕盈，也可以讓皮膚變好，還可以讓頭髮變黑，以及讓眼睛變亮等。這些都是桑葚幫助延緩衰老的表現。

桑葚中含有的多糖，有助於提高免疫力，還可以幫助降低血糖和血脂，相對來說有助於延緩身體衰老。

桑葚中含有的蘆丁、白藜蘆醇等多酚類成分，具有一定抗氧化功效，也可以幫助抑制心血管疾病發生。

綜合來說，桑葚不僅僅是從某一個方面來抗衰老，而是通過提高免疫力，提高胃腸道菌群質量，提高糖脂代謝效果以及抗氧化等方面，綜合達到抗衰老效果。

營養小貼士：

1. 桑葚性味偏寒，平時比較怕冷，腸胃比較怕涼的人群不建議過多食用桑葚。

2. 秋冬季節，食用桑葚乾更方便，可以直接嚼着吃，也可以泡水喝或者煮粥，每日推薦攝入量為20～30克（約10～15粒）。

秋冬季推薦你常喝這兩款茶👇👇👇

+ 6

1. 桑葚桑葉茶

桑葉搭配桑葚一起服用，滋陰、養血、抗衰老功效發揮更好。

功效：

疏風潤肺、滋陰補血、去燥止咳、潤腸通便。

製作方法：

取乾桑葉、桑葚乾各10克放入杯中，用熱水沖泡，待桑葚乾充分吸收水分後即可飲用，記得把桑葚乾一起吃掉～

禁忌人群：脾胃虛寒人群、經期女性不宜飲用。



2. 桑葉玉竹枸杞飲

桑葉有助於美白肌膚、降糖降脂，搭配玉竹、枸杞子一起煮開後飲用，有助於滋陰潤燥，緩解因秋燥引起的皮膚乾燥，還能讓你的皮膚更潤澤、更通透。

功效：

滋陰潤燥，讓你的皮膚更潤澤、更通透。

製作方法：

桑葉、玉竹、枸杞子各取3克，放入鍋中，煮開後稍晾片刻即可飲用。

禁忌人群：脾胃虛寒人群、經期女性不宜飲用。



桑葉桑葚營養小貼士

1. 桑葉的好處：疏散風熱、清肺潤燥、清肝明目，有助於降血壓、控制血糖。

2. 桑葚的好處：滋陰補血、生津潤燥，有助於改善貧血、緩解失眠、抗衰老。

3. 秋冬季推薦你常喝這兩款茶：桑葚桑葉茶、桑葉玉竹枸杞飲。



相關文章：桑寄生蓮子蛋茶食譜｜功效寧神安眠治經痛、蓮子幾時落最好？👇👇👇

+ 2

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

