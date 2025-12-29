飲茶禁忌｜醫揭6習慣傷肝致癌趁熱飲都錯？1種茶增糖尿病風險26%

飲茶禁忌｜喝茶養生？但原來不正確的喝茶習慣不僅無助健康，還會傷肝傷胃，甚至致癌。以下是一名美國腸胃科醫生列出的6個常見「飲茶地雷」，快來看看你踩中了幾個？



一名美國腸胃科醫生提醒，錯誤的飲茶習慣不僅無效，還會傷肝傷胃。（AI圖片生成）

飲茶禁忌 ｜醫揭6飲茶壞習慣 致癌增糖尿病風險

看似健康的茶飲，其實暗藏玄機。早前，美國加州腸胃科醫生Dr. Saurabh Sethi在Instagram上分享了6種最傷身的飲茶方式。

1. 空腹飲茶 引發噁心腸胃不適

許多人睡醒或者吃早餐前都會飲一杯茶，但Saurabh Sethi指出，茶含有單寧酸和咖啡因，兩者都傷胃，空腹飲容易刺激胃粘膜，引發胃食道逆流、噁心或腸胃不適。

2. 排毒茶與瘦身茶 導致電解質失衡

許多標榜「速效排毒」、「清宿便」或「瘦身」的茶通常含有瀉藥成分（如番瀉葉、大黃、蘆薈素等），這些茶帶走的只是水分和糞便，並不會減少脂肪細胞，若長期飲會導致脫水、電解質失衡以及損傷腸道。

許多標榜「速效排毒」、「瘦身」的茶含有瀉藥成分，若長期飲會損傷腸道。（ congerdesign@pixabay）

3. 攝取過量綠茶萃取物 引發罕見肝毒性

綠茶富含兒茶素，不僅提神醒腦還能抗氧化、穩定血糖。但Saurabh Sethi提醒，「喝茶」與吃綠茶補充品（一般粉末、液體、片劑和膠囊形式出售）是兩回事，這類補充劑往往是濃縮型，1顆膠囊可能相當於數十杯綠茶，不宜過量，否則可能會引發罕見肝毒性，即超過肝臟的代謝負荷，導致肝炎或急性肝衰竭。

4. 飲過熱的茶 增食道癌風險1.67倍

Saurabh Sethi建議，沖泡完的茶飲最好放涼至65℃以下再飲。根據發表於《歐洲癌症預防期刊》的研究表示，長期飲用高65℃以上的熱飲，與不喝茶者相比，罹癌食道鱗狀細胞癌的風險增加了1.67倍。

5. 晚上飲茶影響肝臟排毒

若晚上飲綠茶、紅茶、奶茶等含有咖啡因的茶，不僅會入睡困難，干擾睡眠品質，還會影響肝臟排毒，長期下來就會損傷肝臟健康。

6. 高糖分茶飲 增糖尿病風險26%

Saurabh Sethi表示，市面上許多奶茶（如珍珠奶茶）、果茶、瓶裝茶（如檸檬茶）等通常含30至40克的糖，相當於7到10顆方糖，而世界衛生組織（WHO）推薦成人每日吃糖最好低於25克（約6茶匙），根據發表於《Diabetes Care》的研究指出，每天飲1至2杯含糖飲料的人，罹患第二型糖尿病的風險增加26%。

此外Saurabh Sethi特別指出，尤其珍珠奶茶，不僅含大量糖，珍珠亦由澱粉與糖製成，屬於高熱量「殺手」，長期攝取極容易得脂肪肝。

健康飲茶3貼士

除了要避雷以上6個「壞習慣」，還要注意以下幾個貼士，有助吸取茶葉最多的營養價值，並減少對身體的潛在影響：

1. 茶水分離：若茶葉浸泡過久會變苦澀，更容易刺激胃酸分泌，第一泡茶浸約3-5分鐘即可，茶葉宜隔走。

2. 適量飲用：飲茶忌貪多貪濃，特別是中老年人，每天4至5杯淡茶即可。

3. 最佳時間：一般來說，喝茶的最佳時間是早上9至11時（午飯後），其餘時間適合淺嚐。

