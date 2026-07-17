研究證水果吃太多傷心血管！營養師警告1食法最傷腎＋宜日吃多少

一項追蹤全球數十萬人的大規模飲食研究證實，水果對心血管的保護效果存在明確上限，每日攝取200公克效益最佳，超過400公克後保護力消失、風險反轉上升，同時提醒果汁的代謝方式與含糖飲料相近，不可與完整水果畫上等號。



台灣減重醫師魏士航在Facebook專頁引述，這項研究於2023年發表於學術期刊《Advances in Nutrition》，透過分析全球數十萬人的長期飲食數據，系統性地梳理果糖來源與心血管健康之間的複雜關聯。研究核心發現在於，果糖進入人體的「形式」決定了它對健康產生截然不同的影響，完整水果與加工飲品之間的差異，遠比一般人認知的更為關鍵。

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就水果攝取份量而言，研究數據指出一條清晰的倒U型曲線。魏士航說明，當每日水果攝取量落在200公克時，心血管疾病發病風險可降至最低，這樣的保護效益主要來自水果本身所含的膳食纖維與抗氧化物質。然而一旦攝取量突破400公克的門檻，原有的保護效應將完全消失，心血管疾病風險隨之呈線性攀升，徹底推翻「水果多吃多健康」的普遍迷思。

攝取型態對代謝結果的影響同樣不容忽視。魏士航指出，水果一旦被打成果汁，纖維結構遭到破壞，果糖便以游離液體的形式直接進入代謝系統，對肝臟造成的衝擊方式將趨近於含糖飲料，即便是百分之百純天然果汁亦不例外。這意味著，以果汁取代完整水果的飲食習慣，實際上並未獲得水果應有的心血管保護效益。

含糖飲料的風險數字尤為具體。研究數據顯示，每增加250毫升的含糖飲料攝取，心血管疾病風險上升10%、冠心病風險增加11%、中風發病率攀升8%、心血管死亡率則提高6%。魏士航強調，即使攝取量偏低，上述相關性依然顯著，果糖以游離液體形式衝擊肝臟代謝的機制，在攝取量不高的情況下同樣成立，大家不應因為「喝得少」而輕忽風險。

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