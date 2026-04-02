水果連皮吃最有益？4類人恐增心臟負擔！4生果要削皮 1種多寄生蟲

水果營養｜不少專家都說「水果的營養都在皮裡！」鼓勵大家不要削皮浪費營養，確實果皮不僅富含抗氧化劑與膳食纖維，還有助消化，但原來並非人人啱！有營養師提醒，以下這4類人最好乖乖削皮，否則吃錯，恐刺激胃黏膜，增加心臟負擔。



有營養師提醒，以下這4類人最好乖乖削皮，否則吃錯，恐刺激胃黏膜，增加心臟負擔。（unsplash）

營養師曾建銘在Facebook發文分享，每次看到推介「水果連皮吃」的熱門文章，他的職業病就會發作。這次他特別出面幫大家「避雷」，提醒有些人吃皮前務必三思！

水果營養｜4類人不宜連皮吃

1. 腎臟病患者

有些水果如蘋果、雪梨、提子的果皮富含鉀離子，對一般人來說可有助消水腫，但對於有腎病的人（如慢性腎臟病等）而言，鉀離子過高會增加心臟負擔，甚至引發心律不整，所以要嚴格控制鉀的攝入量。

2. 糖尿病患者

雖然連皮吃水果能攝取更多膳食纖維，有助延緩血糖上升。但糖尿病患者需注意，水果整體的「總糖量」並沒有減少，如果因為覺得「連皮吃很健康」就放膽多吃，一旦無控制好份量，血糖依然會失控。

3. 腸胃不好的人

如雪梨、芭樂等水果的皮含有大量的「粗纖維」，有助通便。但對於有胃潰瘍或胃食道逆流患者的而言，過硬的纖維會刺激敏感的胃黏膜，讓你愈吃愈胃痛。

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4. 不常洗水果的人

果皮最易殘留農藥與果蠟，如果你購買的不是有機水果，或者平時無法確保是否有洗乾淨，那麼直接削皮吃就是最簡單、安全的方法，可避免將化學藥劑吃下肚。

水果營養｜4種不建議連皮吃的水果

不只看體質，水果種類也是重點。 雖然果皮營養多，但以下這幾種水果亦不建議連皮吃，有1種恐含有寄生蟲。

1. 柿子

柿子皮含有大量的鞣酸（單寧酸），一旦進入胃部與胃酸結合，就容易形成結石（胃柿石），會引發腹痛或嘔吐，嚴重恐致腸阻塞、胃穿孔。胃石｜女子連吃4個1款水果長拳頭大胃石 恐腸胃出血！可樂助軟化?

2. 馬蹄

馬蹄生長在水中，其表皮容易有寄生蟲及蟲卵（如薑片蟲），即使反覆沖洗仍可能有風險，建議削皮並煮熟再吃，若不慎誤食，薑片蟲的幼蟲進入人體後，會吸附在小腸黏膜，引發發炎，甚至形成嚴重的潰瘍。3大水果連皮吃最有益！這種沒削皮恐腹瀉吃下寄生蟲

3. 水蜜桃

水蜜桃表面有大量絨毛，接觸到口腔或喉嚨時極易引起喉嚨癢、紅腫、咳嗽等過敏反應，特別是過敏體質的朋友，吃之前一定要削皮。

4. 芒果

芒果皮中含有「漆酚」，這是一種常見的接觸性過敏原。許多人認為的「芒果毒」，並非果肉有毒而是皮膚接觸到果皮汁後引發的芒果皮膚炎。直接連皮吃可能導致嘴唇紅腫、發癢，甚至蕁麻疹。