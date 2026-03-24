減肥食物｜別只吃水煮菜！營養師揭脂肪最怕9食物 1種可預防暴食
撰文：健康2.0
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想要減脂卻不知道怎麼吃？其實很多原型食物都是「燃脂神助攻」，從日常飲料到常見香料，都藏著幫助代謝的祕密武器。
台灣營養師高敏敏整理出9種脂肪最怕的食物，讓減脂不再只是餓肚子或清水煮菜，聰明選擇食材，不僅吃得飽還能減重不復胖。
脂肪最怕的9種食物大公開👇👇👇
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高敏敏指出，以下9種天然食材都是脂肪的「天敵」，適量攝取有助於提升身體的燃脂效率：
1. 綠茶
富含兒茶素（EGCG），能促進脂肪氧化、提升基礎代謝。
2. 藍莓
富含花青素，抗氧化能力強，還能穩定血糖、預防暴食。
3. 黑可可
富含多酚類、黃烷醇，能促進血液循環、抗發炎，也有助於控制食慾。
4. 肉桂
含有肉桂醛，能幫助穩定血糖，也有助提升胰島素敏感性。
5. 辣椒
含有辣椒素，能促進熱效應、提升身體燃脂效率。
6. 生薑
含有薑辣素，能促進血液循環、產熱效應，也有助代謝。
7. 薑黃
含有薑黃素，能促進代謝、加速脂肪燃燒，減少脂肪細胞增殖及發炎反應。
8. 番茄
含有茄紅素，可抗發炎，也能改善脂質代謝。
9. 黑咖啡
含有咖啡因，可提升專注力且提振代謝，更能短暫提高脂肪氧化。
均衡飲食搭配運動才是關鍵
高敏敏提醒，這些天然食材雖然有助減脂，但想維持好的體態，還是要搭配均衡飲食加上規律運動，才能讓體內代謝加乘、飽足感提升，同時加速燃脂效率，這些都健康燃脂不復胖的關鍵。
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