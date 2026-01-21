中風症狀｜16歲少年補習時頭痛確診中風！5類人高危+防中風3食物

中風｜防中風飲食｜中風是本港的第4號殺手，每年平均約有3,000多人死於中風，一向被認為是「老人病」。但根據近年臨床數據顯示，香港年輕人（18至55歲）中風的發病率大幅增加近3成，意味著這早已不再是高齡人士的「專利」。台灣1名16歲少年無家族病史、熱愛運動卻在補習時突然出現視線模糊、頭痛、嘔吐等症狀，送院後確診中風。



中風｜16歲少年身體健康卻突然頭痛確診中風

據台媒《TVBS新聞網》報道，這名16歲的少年身高170厘米，體重50公斤，身體狀況良好，照了腦部超音波和核磁共振後，發現腦部缺氧，確診為中風，雖然之後已無大礙，但醫生找不出原因歸向於「不明原因中風」，只囑咐少年平時多注意，不要劇烈運動。臺安醫院心臟內科醫生林謂文在接受媒體採訪時表示，年輕型的中風可能與心臟、凝血功能、血管畸形等疾病有關。

什麼是中風？

中風（Stroke）是指腦部血管突然「阻塞」或「爆裂」，導致腦細胞因缺氧或營養不足而壞死，是一種突發性的腦血管疾病。主要分為三大類：

1. 缺血性中風：由腦血管阻塞而引起（如血栓、動脈粥樣硬化等原因），本港約有80%的中風是屬於此類。

2. 出血性中風：俗稱「爆血管」，由腦血管爆裂所導致，常見於高血壓患者。

3. 小中風：腦血管暫時性阻塞，症狀通常在24小時內消失是中風的前兆，需立即就醫。



中風症狀有哪些？

中風是急症，會在沒有任何預兆的情況下發生。根據香港衛生署的資料顯示，可通過「談笑用兵」口訣來判斷中風症狀。

中風是急症，根據香港衛生署的資料顯示，可通過「談笑用兵」口訣來判斷中風症狀。（香港衛生署）

1. 談：指突然間口齒不清、理解困難。

2. 笑：患者笑起來面部表情不對稱、嘴歪、流口水。

3. 用：身體某一側感到麻痺（如面部、手、腿）。

4. 兵：若出現以上症狀，立即就醫。

預防中風3食物

現在天氣愈來愈凍，寒冷的空氣會刺激血管收縮，增加血管阻力，易導致血壓升高加重心臟負擔，這種情況下很容易出現中風。要多吃對身體有益的食物，好好預防。

1. 2至3杯咖啡和茶 降低32%

據《PLOS Medicine》研究指出，每天分別喝2至3杯咖啡和茶的人，患中風的風險降低32%，同時喝茶和咖啡的人，罹患缺血性中風的風險也較低。

有研究指出，每天分別喝2至3杯咖啡和茶的人，患中風的風險降低32%。（AI圖片生成）

2. 朱古力 降低27%

朱古力中的可可含有類黃酮素是強力抗氧化物，可預防心血管疾病和中風。最好選可可純度高、糖分少的黑巧克力（70%以上）。一項發表於《Age and Ageing》的研究指出，每天攝取足夠的可可黃烷醇，心血管疾病死亡風險可降低27%。

有研究指出，每天攝取足夠的可可黃烷醇，心血管疾病死亡風險可降低27%。（Michele Blackwell@unsplash ）



3. 香蕉 降低21%

發佈在《美國心臟病學會雜誌》的一項研究指出，每天增加攝取約1.6克的鉀，中風風險降低21%，而香蕉是最常見的含鉀食物，一根中等大小的香蕉就含有約0.42克的鉀，換言之，每天吃3根即可。

有研究指出，每天增加攝取約1.6克的鉀，中風風險降低21%。（Vanessa Loring@pexels）



中風高危人士有哪些？

識別徵兆固然重要，但以下5類高危人群請務必多加注意。

~三高人群（高血壓、高血脂、高血糖）

~有中風家族史

~常吸煙的人

~有先天性腦血管腫瘤或血管壁過薄的人

~糖尿病

