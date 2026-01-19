胰臟炎｜女子吃自助餐後急性胰臟炎2天離世　醫揭做錯1事+4招預防

急性胰臟炎｜急性胰臟炎並非像腸胃炎那樣簡單，可能分分鐘會致命！有醫生分享1名30歲女子在吃完自助餐後，半夜出現劇烈上腹痛，送醫後確診為嚴重「急性胰臟炎」，短短2日就不幸離世，全因做錯1件事。



女子食完自助餐引發「急性胰臟炎」，短短2日就不幸離世。（網上圖片）

急性胰臟炎｜女子食完自助餐腹痛 入院2日後病逝

台灣肝膽腸胃科醫生許秉毅在其Facebook分享，該女子確診為嚴重「急性胰臟炎」後，入院僅一天病情迅速惡化，出現呼吸急促，腎功能衰竭，血鈣下降等情況，最終出現休克症狀不幸離世。根據香港荃灣港安醫院等的資料顯示，急性胰臟炎會導致多重器官衰竭、全身性發炎甚至胰臟壞死等嚴重後果，主要有4個成因：

1. 膽結石

2. 酗酒

3. 高三酸甘油酯（高血脂）

4. 病毒感染（如肝炎病毒）



急性胰臟炎｜三酸甘油酯失控 是正常值30倍

為什麼一餐簡簡單單的飯會變成「奪命兇手」？許醫生表示，該女子無喝酒習慣或膽結石，全因三酸甘油酯偏高，雖然有服藥控制，卻因不想長期吃就自行停藥，加上高油高脂的自助餐導致體內血脂失去控制。離世後醫院實驗室回報的檢驗結果顯示，三酸甘油酯數值飆升至4000毫克/分升，約為正常值的30倍（150毫克/分升）。

什麼是三酸甘油酯？

三酸甘油酯（Triglycerides） 就是我們俗稱的「脂肪」，主要來源於飲食中的油脂、澱粉、甜品與酒精，部分由肝臟合成，是高血脂的一種。許醫生表示，根據濃度不同可分為三個等級：

~輕度至中度：150–499毫克/分升

~嚴重：≥500毫克/分升

~極其嚴重：≥1000毫克/分升



除了引發急性胰臟炎，長期超標還會導致動脈硬化性心血管疾病、脂肪肝、肝硬化。許醫生指出，當濃度超過1000毫克/分升會出現發疹性黃色瘤（皮膚出現黃紅色小丘疹）及視網膜脂血症（視網膜血管外觀呈現奶油色）要特別留意。

急性胰臟炎｜4招預防

如何有效控制？許醫生特別提醒，當血中三酸甘油酯濃度超過500毫克/分升時要盡快就醫，千萬不能停藥。若已經被檢測出濃度過高平時更要好好控制。

1. 減肥

減輕體重5至10%可降低約20%的三酸甘油酯

2. 控制飲食

限制精製澱粉（如白麵包）、糖分（含糖飲料、甜品）、酒精的攝取。

3. 運動

每周至少進行150分鐘中強度有氧運動（如跑步、游泳）。

4. 按時服藥

醫生會根據情況開相關藥物（如他汀類藥物、處方級魚油等），要按時吃切記絕對不能自行停藥。