胰臟炎｜25歲女網紅減肥只吃2食物胰臟壞死！4招分清胰臟痛或胃痛

胰臟炎｜減肥｜許多人減肥都會吃水煮菜，不止熱量低還能增強飽腹感、調節血糖，但水煮菜一定有益嗎？內地一名25歲女網紅，為了減肥半年來每日只吃2種水煮食物，最終導致胰臟出現大面積壞死，險些喪命。醫生解釋全因忽略一個重要關鍵。在減肥的你真的吃對了嗎？



25歲女網紅只吃水煮雞胸肉、西蘭花確診急性胰臟炎。（AI圖片生成）

胰臟炎｜25歲女網紅只吃水煮菜 確診急性胰臟炎

據內媒《起點新聞》報道，該女子半夜因上腹部劇烈疼痛被緊急送往西安人民醫院就醫，經檢查後發現她的血清澱粉酶（由胰臟和唾液腺分泌）超出正常值10倍（正常值約為30至110單位/升），確診為急性胰臟炎。

胰臟炎｜女子吃自助餐後急性胰臟炎2天離世 醫揭做錯1事+4招預防

胰臟炎｜醫揭1關鍵原因 胰臟會自我消化？

大家可能都知道油吃得多會傷胰臟，但為什麼清淡都錯？上海市第七人民醫院肝膽外科副主任醫師段紀成在接受採訪時解釋，胰臟每天大概會分泌1至1.5公升的胰液，用來消化食物（如糖類、蛋白質、脂肪）以及中和胃酸。而胰液的分泌需要脂肪刺激，若長期吃低脂食物會導致淤積，這時胰蛋白酶（胰臟分泌的消化酶）會被異常激活，開始自己消化自己，引發急性胰臟炎。

長期無油飲食有6大危害。（Jill Wellington@pexels）

胰臟炎｜無油飲食6危害

所以大家不要再「談油色變」了，無油脂飲食的危害遠不止於此，營養師吳佳穎曾在其Facebook分享，長期無油飲食伴隨著這6大危害：

1. 缺乏飽腹感，容易暴食。

2. 容易便秘

3. 缺乏脂溶性維生素（如維他命A、D、E、K）影響視力、免疫力以及骨骼健康。

4. 荷爾蒙失調，致焦慮、抑鬱、失眠。

5. 皮膚變差

6. 增加膽結石風險



防癌食物｜4食物煮熟抗癌力暴增！胰臟癌風險降67%最後1種連皮吃

胰臟炎｜辨別發炎4症狀

段醫生表示，胰臟炎發作時會出現劇烈腹痛、惡心、嘔吐等症狀，重症胰臟炎患者死亡率高達20%至40%。若反復發作會轉為慢性胰臟炎，增加患胰臟癌的風險。平時上腹疼痛時別抱著「忍一下就過去」的心態，根據香港中文大學肝臟護理中心等資料顯示，胰臟發炎與胃痛不一樣，要特別警惕，及時就醫。

1. 疼痛位置：主要在上腹部（肚臍上方、胸骨下方），連帶著背部也痛。

2. 就餐時：吃東西後變得更痛。

3. 姿勢：若躺平覺得更痛，要向前彎腰才有所緩解。

4. 吃藥：一般胃藥無效。

