防癌食物｜4食物煮熟抗癌力暴增！胰臟癌風險降67%最後1種連皮吃

防癌食物｜癌症是香港頭號殺手，根據香港癌症網上資源中心的資料顯示，每四位男性和每五位女性中就有一位在75歲之前患癌。幸運的是，正確的飲食習慣有助於預防癌症，有些蔬菜煮熟後再吃，能大大降低患癌風險。



台灣急診專科張適恆醫生，就在其個人YouTube上分享，有4類食物烹煮之後反而可以引起一些化學反應讓原來不存在甚至不活化的物質釋放出來比生吃時更健康又安全。

防癌食物

1. 蕈菇類：乳腺癌風險降低35% 煮熟更好？

蕈菇類，主要是指蘑菇、香菇、金針菇等生的蕈菇常見於沙律，這種專門種來生吃的蘑菇非常新鮮，但大部分蕈菇還是得煮熟來吃。蕈菇類能防癌主要富含一種叫「麥角硫因」的物質，是一種氨基酸，具有抗氧化跟抗發炎的特性。美國賓州州立大學醫學院的一項研究表明與完全不吃或極少吃蕈菇的人相比，每天吃18克（大約相當於兩顆中等大小的蘑菇）蘑菇的人，其總體患癌風險降低了45%，在乳腺癌中尤其明顯能降低35%。蘑菇營養｜助抗癌防認知力衰退 每天宜吃多少？5菇類最強健康配搭

蕈菇類，預防乳腺癌風險降低35%（Laker@pexels）

而且加熱後蕈菇類，麥角硫因會從細胞中釋放出來，且不太容易受熱損傷，所以可以放心地蒸、炒、燉。

張適恆醫生建議：可蒸、炒，或者煮成香菇雞湯。



2. 蘆筍：胰臟癌風險下降67% 宜低溫蒸煮

蘆筍如果要生吃，通常會削掉外面的硬皮，把裡面的嫩心切成一片一片，放在沙律裡面吃。但煮熟後的蘆筍會從細胞壁中釋放一種叫「阿魏酸」的多酚類物質。發表在《Cancer Cell International》中的一項研究表明，「阿魏酸」能讓癌細胞停止生長。蘆筍營養｜蘆筍1物質助抑制癌細胞 錯1步營養大減便秘化療宜多吃

（ StephanieAlbert@pixabay）

不僅如此，蘆筍還是天然葉酸含量最高的蔬菜之一，在蔬菜界屬於「頂級」梯隊，煮熟後蘆筍，每100克中含有高達149微克的葉酸。發表在全球頂級癌症期刊《美國國家癌症研究所期刊》的一項研究表明，飲食中攝取最高量葉酸的人群，與攝取最低量的人群相比，胰臟癌風險可降低約67%，雖然這項研究是針對部分瑞典人群，結果只屬於小範圍，但不可忽略從食物來源（而非補充劑）中增加葉酸的攝取量可能與降低胰臟癌風險有關。

張適恆醫生建議：由於蘆筍裡的多酚類物質和葉酸都非常怕熱，最好選擇比較低溫的方法，例如說蒸（2至3分鐘）或者是用水炒的，這樣就能最大程度的保留裡面的阿魏酸和葉酸。



3. 菠菜：預防大腸癌延緩老化 水煮1分鐘減葉酸

第三種煮熟後更抗癌的食材是菠菜，張適恆醫生指出菠菜裡面的菠菜苗可以拿來生吃，口感也不錯，同時又能夠吸收到豐富的維他命C，但煮熟以後，反而可以釋放更多的維他命 A、E、β-胡蘿蔔素，這三者被稱為「抗氧化金三角」，能預防癌細胞突變，並延緩老化。菠菜營養｜菠菜助降大腸癌風險生或熟吃好？醫揭1吃法阻營養吸收

（chiara conti@unsplash）

張醫生特別提醒，菠菜裡面有一種叫做「草酸」的物質，這是是一種典型「抗營養素」，會阻礙人體吸收營養物質，還會容易引起腎結石，而加熱後這種物質會被破壞掉。倫敦帝國大學的一項研究指出，經常食用菠菜等高營養密度綠葉蔬菜，可降低約10%的大腸癌風險，尤其男性最為明顯。菠菜水功效｜煮菠菜水勿倒掉！大阪瓦斯官網揭3種麵菜水神奇功效

建議：水煮大概1分鐘，淋上橄欖油或芝麻油拌勻食用，這樣能去除高達50%-80%的草酸。



4. 紅蘿蔔：減心血管死亡14% 連皮吃吸煙者慎食

紅蘿蔔裡面含有「木犀草素」，可以促進癌細胞的凋亡，並且減少他們的抗藥性，還含有一個抗癌植化素叫做「鐮葉芹醇」能減少癌細胞增生。張醫生特別提醒，如果把整條紅蘿蔔洗乾淨、先不切塊並且連皮煮熟，那這兩種有益健康的植化素，都可以很大程度的保留下來。紅蘿蔔護心降膽固醇1食法營養大流失 維他命C減33% 點食最有益？

（David Holifield@unsplash）

紅蘿蔔皮富含β-胡蘿蔔素，可以有效抑制身體的發炎，並且避免癌細胞的生長。發表在《JAMA內科醫學》的一項研究表明，血液中類胡蘿蔔素增加25%，可使癌症死亡率降低18%、心血管死亡率降14%、整體死亡率降15%。

張醫生建議：

1. 紅蘿蔔最好帶皮吃，一次最好吃100克

2. 抽煙最好不要吃含有 β-胡蘿蔔素的營養補充品，會增加罹患肺癌風險。



最後，張醫生特別提醒，這四種食物生熟皆宜。免疫力正常者，洗淨後可「生熟輪流吃」以攝取全面營養；免疫低下者建議「全煮熟」以防感染。不用擔心煮熟後所流失的營養素，從水果、全穀類補充即可。只要飲食多樣化，就不怕營養不良。