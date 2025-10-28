護肝食譜｜肝鬱／肝火盛／肝血不足4狀況　中醫推薦4食療對症下藥

養肝正當時。除了運動、情志調節、合理睡眠等以外，飲食調養是必不可少的重要方法。但因為每個人的體質不同，生活工作方式有別，性情習慣各有特點，肝的功能狀態不同，所以養肝的方法也不能千篇一律。

廣東省名中醫、廣東省第二中醫院心血管科主任中醫師王清海教授介紹，根據臨牀所見，肝的狀況常見有肝血不足、肝鬱氣滯、肝火亢盛、肝脾不調四種，飲食養肝也可以從養肝血、疏肝氣、清肝火、調肝脾入手。

1. 肝血不足的人，宜養血柔肝：豬肝綠豆粥

推薦食療：豬肝綠豆粥（羊城晚報）

推薦食療：豬肝綠豆粥

材料：
新鮮豬肝80克，枸杞子20克，綠豆50克，粳米80克，食鹽、味精各適量。

做法：
先將綠豆、粳米洗淨同煮，大火煮沸後，改用小火慢慢熬，八成熟之後，再將切成片或條狀的豬肝以及枸杞放入鍋中同煮，煮後加調味品。

點評：
補肝養血、清熱明目。適合肝血不足、失眠多夢、心悸驚恐、手足麻木、爪甲乾、視物模糊等。

2. 肝氣鬱結的人，宜辛散疏肝：麥芽青皮飲

推薦食療：麥芽青皮飲（羊城晚報）

推薦食療：麥芽青皮飲

材料：
麥芽10克，佛手10克，青皮10克。

做法：
將麥芽、佛手、青皮共同放入砂鍋內，加適量水，煎湯，去渣取汁，代茶飲。

點評：
疏肝解鬱，理氣健脾。適合肝鬱氣滯導致兩肋脹痛、乳房脹痛、食積不化等。

3. 肝火旺盛的人，宜酸收斂肝：決明子粥

推薦食療：決明子粥（羊城晚報）

推薦食療：決明子粥

材料：
決明子10～15克，白菊花10克，粳米100克。

做法：
先將決明子放入鍋內，炒至微有香氣時取出，待冷後與白菊花同煮，去渣取汁。入粳米煮粥，粥成入冰糖適量，煮沸即可。

點評：
清瀉肝火，明目通便。適合肝火旺盛導致的急躁易怒、目赤腫痛、視物昏花、頭痛眩暈、便秘等。

4. 肝脾不調的人，宜舒肝健脾：佛手茯苓瘦肉煲

推薦食療：佛手茯苓瘦肉煲

材料：
佛手10克，茯苓25克，山藥20克，陳皮5克，豬瘦肉200克，生薑10克，大棗10枚。

做法：
將豬瘦肉洗淨，切片；其餘用料洗淨；生薑拍爛，備用。全部用料放入鍋內，加適量水，大火煮沸，小火煮至肉爛，加精鹽調味即成。

點評：
補脾柔肝、和胃祛濕。適合脾虛肝旺、消化不良、腹脹腹痛、大便稀爛等。

