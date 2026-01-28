肝癌治療｜63歲男無化療6cm腫瘤消失！醫揭因戒2物！4食物最傷肝

肝癌治療｜肝癌症狀因不明顯，發現時可能已是末期，故有「沉默殺手」之稱，存活率較低，是本港第3大致命癌症。但你可有想過肝癌腫瘤竟會自己消失？有醫生分享，1名63歲的日本男子確診肝癌後無進行化療，只是戒吃這2種食物，6公分（相當於1個雞蛋）的腫瘤就沒了。



有1名63歲的日本男子確診肝癌後無進行化療，只是戒吃這2種食物，6公分的腫瘤就沒了。（photo-ac）

肝癌治療｜男子戒吃2食物 腫瘤自行消失

台灣胃腸肝膽科錢政弘醫生在Facebook分享1個驚人案例，1名男子原本準備接受治療，但因骨折住院，期間嚴格戒煙、戒酒，肝癌指數就恢復正常了。醫生推測可能是戒除攝取致癌物質，肝臟無需耗費免疫細胞去處理這些毒素，再加上做完骨折手術，讓免疫系統進入「全副武裝」的狀態，共同抑制了癌細胞。

肝癌治療｜肝癌消失2原因

錢醫生解釋這種情況是極為罕見的「肝癌自發性消失」，指在沒有接受手術、化療、標靶或免疫治療的狀況下，腫瘤自行縮小甚至完全消失，每6萬到14萬個癌症病人中，才可能出現1個案例。此外，錢醫生進一步指出，除了戒除致癌物外，還有2大關鍵原因會令肝癌消失。

1. 腫瘤缺血缺氧： 腫瘤對血液需求極大，一旦血管供應跟不上，癌細胞會餓死。所以當病人做過洗腎、重大手術或大量出血後，腫瘤就會萎縮。



2. 誘發免疫反應：感染病毒（如新冠）會促使身體釋放大量的細胞激素（如腫瘤壞死因子、干擾素等），這些免疫物質會一次過清除體內的所有病毒，簡單來說就是「以毒攻毒」。



肝癌成因｜4種傷肝食物 1款增患癌風險78%

不過錢醫生亦強調，自己分享這些案例不是要證明肝癌可以不藥而癒，而是希望鼓勵癌症病友重拾信心。抗癌之路，道阻且長，不如先從簡單的戒煙酒開始，同時避免這些傷肝食物。

1. 甜食

糖對肝臟的損害，不亞於酒精，請遠離含糖食品，如糖果、餅乾、汽水或果汁，高血糖會增加肝臟中脂肪的積累量。根據美國營養學會的資料顯示，每天飲一種或多種含糖飲料的女性罹患肝癌的機率高出78%。

無糖飲料增糖尿病38%？甜度=蔗糖200倍！恐致癌3危害+小心5類食物

2. 油炸食品

脂肪和卡路里含量極高，會引發肝臟慢性發炎。

3. 鹽

鹽會導致水腫，一般鈉含量應限制在每天2400毫克以下 (即1茶匙)，尤其出現腹水（肝硬化引起）的病人更該減鹽。

鹽非傷腎元兇？醫揭真正腎臟殺手可致腎衰竭！6傷腎食物1種麵超傷

4. 止痛藥

當你感到頭痛、感冒或發燒時，切勿盲目吃止痛藥。特別是含有乙醯胺酚（Acetaminophen）的藥物，根據美國食品藥物管理局 (FDA) 的統計，乙醯胺酚中毒是全美導致急性肝衰竭的首要原因之一，會增加死亡風險。

（錢政弘@Facebook）

錢政弘醫生是台灣著名肝膽胃腸科專家，畢業於長庚大學，目前擔任基隆長庚醫院肝病防治中心主任。他以「能把複雜醫學知識講得淺顯易懂」著稱，經常在社群平台與電視節目分享實用的保肝資訊，其著作《錢政弘的病痛炎究院：你可以不生病》在台灣相當受歡迎。

