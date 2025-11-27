無糖飲料增糖尿病38%？甜度=蔗糖200倍！恐致癌3危害+小心5類食物

糖尿病成因｜不少人為了健康，會減少糖分的攝入，選擇「無糖」、「低卡」的飲料、零食。然而有研究發現，每天喝無糖飲料的人罹患糖尿病的風險比不喝的人高出38%。為什麼無糖飲料的風險會被含糖飲料的高？除了糖尿病還會造成那些危害？



無糖飲料比含糖飲料致糖尿病風險高出15%（shraga kopstein@unsplash）

糖尿病成因｜喝無糖飲料 比含糖飲料患糖尿的風險高

發表於科學期刊 《糖尿病與代謝》的一項研究發現，每天飲用含糖飲料超過1次的人罹患第二型糖尿病會比不喝的人高出23%，而飲用人工甜味劑超過1次的人會被不喝的人高出38%，顯而易見，這個風險比含糖飲料的風險還要高。糖尿病｜哈佛研究：1小食每周吃3次糖尿風險增20% 3食法營養豐富

糖尿病成因｜甜味劑甜度=蔗糖200倍 無糖零卡要小心

人工甜味劑是一種高甜度、低熱量或零熱量的化學合成物質，以常見的阿斯巴甜（存在於無糖可樂）來說其甜度是蔗糖200倍，相當於一口氣吃7茶匙的蔗糖。是代糖中最主要，最常見的一個類別。主要常見在宣稱「無糖」、「零卡」、「低卡」、「低糖」的產品中。

甜味劑常見於哪些食物？

1. 飲料：無糖可樂、無糖綠茶、無糖烏龍茶、無糖烏龍茶等

2. 果凍：超市常見的蒟蒻果凍、低卡果凍

3. 能量棒：許多標榜「高蛋白」、「低糖」的能量棒

4. 糖漿：用於製作無糖拿鐵或淋在鬆餅上的無糖糖漿

5. 糖果：無糖薄荷糖、無糖口香糖等



想要100%的辨認，要養成閱讀配料表的好習慣，在包裝背面找找有無以下名稱，這些都是代糖。

阿斯巴甜、蔗糖素（或三氯蔗糖）、醋磺內酯鉀（或安賽蜜）、糖精、紐甜



糖尿病｜除人工甜味劑 還有4方面增糖尿風險

無糖飲料、零食除去蔗糖卻仍然會導致糖尿病，除了人工甜味劑之外，根據美國糖尿病協會（ADA）等綜合資料顯示，還有以下4個方面：超加工食物｜醫生警告常吃或致抑鬱焦慮糖尿病！1食物切忌早餐吃

1. 高GI碳水化合物：許多無糖烘焙品和零食在去掉糖後，必須增加麵粉、澱粉等精製碳水化合物來保持烘焙品的體積和質地，會導致血糖快速上升，加重胰島素負擔。

2. 甜味劑增加慾望：無糖飲料中的甜味劑會增進人們的食欲和對甜食的渴望。由於人工甜味劑比常規的蔗糖要甜幾十倍甚至數百倍，當吃了這些甜味劑後，人們會對含有天然甜味的水果蔬菜降低興趣，轉而選擇更多添加人工甜味劑的食品，就會導致越吃越多的局面。

3. 飽和脂肪酸：移除糖分後會降低食品的風味和質地。為了讓產品口感更飽滿、更美味，製造商往往會增加飽和脂肪酸（如：棕櫚油、奶油等），長此以往不僅會體重增加還會有糖尿病。

4. 腸道菌群：食品中的乳化劑（常見於雪糕、沙拉醬）或增稠劑（牛奶、素食替代品）可能會影響腸道微生物群的平衡，進而影響葡萄糖代謝和胰島素敏感性。

除了人工甜味劑之外還有4個方面會導致糖尿病（來源：pixabay）

人工甜味劑3大危害 致癌冠心病

人工甜味劑給身體帶來的傷害是多方面的，並不僅是糖尿病，根據世界衛生組織（WHO）等資料顯示，還容易有以下這些疾病：

1. 致癌

世界衛生組織（WHO）將阿斯巴甜列為2B級致癌物，恐致肝細胞癌。香港肝臟護理中心建議，為安全計，代糖的實際安全上限應遠低於世衛建議的上限（如60公斤體重約27罐代糖可樂），若只是隔數日或一星期偶爾攝取甜味，代糖則不容易過量。

2. 冠心病

每日飲用無糖碳酸飲料的人，相比每月飲用不到一杯的人，其冠心病風險會分別增加8%。國際癌症研究機構（IARC）建議，每日飲用不超過500毫升。

3. 腸道菌群失衡

人工甜味劑可能會改變我們腸道內的好菌和壞菌生態，導致菌群失衡，腸道發炎。

預防糖尿病4飲食習慣

根據香港糖尿聯會的數據顯示，現時全港約有七十多萬人患糖尿病，即每十個當中便有一人是糖尿病患者，而據國際糖尿病聯盟估計，到了2030年，香港的糖尿病人數將激增至九十二萬人 (即百份之十三人口患糖尿病)。

而不良的飲食習慣是患上糖尿病的主要風險，要想預防糖尿病就要好好控制飲食，根據香港糖尿聯等綜合資料顯示，這些都方法十分簡單。

1. 少吃多餐

均衡飲食，定時定量，要「少食多餐」，避免在單一餐中吃得過飽或過少。

均衡飲食，定時定量，要「少食多餐」（Anna Pelzer@unsplash）

2. 低GI食物

選擇燕麥、大麥、糙米等低GI食物，減慢血糖升高速度從而減輕胰臟和身體代謝系統的負擔。

選擇燕麥、大麥、糙米等低GI食物（Foodie Factor@pexels）

3. 以清淡為主

以少油、少鹽、少糖為主，多選用新鮮或急凍的食物，不要選罐頭或加工食物，烹調肉類前，可去皮及切除肥膏，減低動物脂肪的含量。加工食品｜罐頭不健康？罐裝豆比藜麥高纖3倍專家推10種加工食物

以清淡為主，不要選罐頭或加工食物（RitaE@pixabay）

4. 不喝含糖飲料

要少喝含糖飲料，儘管是無糖、零卡，都要少喝，或者可以完全戒掉。