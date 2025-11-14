肝癌｜15歲少女腫瘤拳頭大　天天吃3食物所致？含1物增大腸癌18%

肝癌成因｜近日，河南省鄭州一名年僅15歲的少女，因右側腹部疼痛到鄭州大學第一附屬醫院就診，經檢查赫然發現其肝臟上長有約10厘米的巨大惡性腫瘤。醫師表示，引發這類腫瘤的原因，可能與女孩長期吃高油、高糖食物的飲食習慣有關。「高油、高糖、多添加劑」的食物豈只對肝臟造成負擔，還可能產生其他深遠影響，有些外觀愈吸引愈漂亮的美食，分分鐘是糖衣陷阱，隨時對你的身體帶來無比傷害。



肝癌成因｜10厘米惡性腫瘤 佔據肝臟一半

綜合內媒報道，這名即將升初三的女孩，出現右側腹部疼痛症狀，家人帶她前往醫院檢查，醫生發現肝臟長出約10厘米相當於一個拳頭大小的惡性腫瘤，幾乎佔據了整個肝臟的一半。經鄭州大學第一附屬醫院的醫生詢問後發現，女孩家族三代以內都沒有腫瘤病史，排除遺傳因素，最終在女孩的飲食習慣上找出原因。

女孩長期以杯麵、薯片、辣條等零食代替正餐，確診肝癌（photoAC）

肝癌成因｜杯麵、辣條、薯片 零食當飯吃

女孩的家人指出，女兒長期以杯麵、薯片、辣條等零食代替正餐，甚至醫生查房時還在吃包裝雞腿。這些高油、高納，高糖的零食含有大量的防腐劑、亞硝酸鹽、人工合成色素等一系列的添加劑，對身體百害而無一利，尤其是亞硝酸鹽，具有強烈的致癌性，肝臟作為主要的解毒器官，長期超負荷代謝這些「零天然，全添加」的垃圾食品，極易受損，長此以往增加癌變風險。

這些高油、高納，高糖的零食含有大量的添加劑，對身體百害而無一利（nickhvk@pixabay）

肝癌6症狀｜腹痛、疲倦、小便顏色異常

根據香港癌症資源網上中心的數據顯示，肝癌是香港常見癌症的第五位，肝臟自我修復功能很強，即使只剩下一小部份，依然可以正常運作，因此肝癌早期沒有明顯的病徵，但要注意以下幾點：

1. 右上腹不適、腹痛。

2. 食慾不振、體重下降，沒有刻意減肥，但體重在短期內明顯下降。

3. 容易疲倦，有持續性的疲勞和虛弱感。

4. 皮膚和眼白呈微黃，引致黃疸。

5. 小便呈茶色、大便呈淺灰色。

6. 腹部異常腫大，腹腔內積聚液體。



肝癌有：右上腹不適、腹痛等6症狀（unknownuserpanama@pixabay）

護肝食譜｜肝鬱／肝火盛／肝血不足4狀況 中醫推薦4食療對症下藥

肝癌成因｜食品添加劑 致癌風險增加18%

食品添加劑是指食物在製造過程中為了特定目的而添加的物質，例如增加食品的顏色、香氣、濃稠度以及延長保存期限等。根據台灣食品藥物管理署的規定，這些添加物分為17種類別，其中像防腐劑（苯甲酸鹽類、亞硫酸鹽類等） 、亞硝酸鹽、人工色素這類有害物質，對人體的傷害是多個方面的。

1. 防腐劑

主要是防止食物腐敗變質、延長食品的保質期，長期大量攝入會讓肝臟超負荷運作。一般在加工肉製品、乾果、果汁、汽水等產品中出現。

選擇保質期短的產品，越短就代表防腐劑越少。（9901784142@小紅書）

建議

1. 選擇保質期短的產品，愈短就代表防腐劑愈少。

2. 可選冷藏產品，低溫本身就是一種保鮮方式，許多需要冷藏或冷凍的產品的防腐劑含量可能比常溫長保質期的產品更少。



2. 亞硝酸鹽

亞硝酸鹽常被用於保持肉類的鮮紅色，能帶來特有的醃製肉類風味，會轉化為致癌物亞硝胺，主要出現在如：火腿、香腸、熱狗、培根（煙肉）、臘肉、臘腸、板鴨、肉罐頭等加工肉製品中。根據國際癌症研究機構（IARC）的資料顯示，每日攝取50克（約兩片培根）的加工肉製品，會使大腸癌的風險增加18%。

寫有「亞硝酸鈉」、「亞硝酸鉀」、「護色劑」等字樣，則表明含有亞硝酸鹽。（1041689686@小紅書）

建議

1. 選購加工肉製品時，仔細查看配料表。如果寫有「亞硝酸鈉」、「亞硝酸鉀」、「護色劑」等字樣，則表明含有亞硝酸鹽。即使不能避免，也應選排列較後，代表含量較少。

2. 維他命C可以有效阻斷亞硝胺在體內的合成。在吃醃製肉類時，可同時食用新鮮蔬果，如橙子、奇異果、青椒、西蘭花等。



3. 人工色素

人工色素是為了美化食物外觀，彌補加工中的顏色損失，使食物看起來更誘人的添加劑，廣泛存在於各種高度加工、色彩鮮艷的食品和飲料中如彩色糖果等，根據英國南安普敦大學研究發現，一些人工色素（日落黃、胭脂紅、檸檬黄等）會導致兒童過度活躍、注意力不集中、情緒易怒，甚至引發過敏反應。

（9133160953@小紅書）

建議

1. 優先選擇「無人工色素」或使用天然色素的產品，許多品牌現在會明確標註「不含人工色素」，並使用甜菜根紅、薑黃素、梔子藍等天然色素。

2. 減少購買「色彩過於鮮豔」的食品，通常顏色愈不自然、愈鮮艷的食品，含有人工色素的可能性愈高。



護肝5飲食

要想保護好肝臟，除了不吃高油、高糖、多食品添加劑等的食物之外，還可以多吃健康、綠色、純天然的食物。

1. 豆腐

豆腐是植物性優質蛋白質，能幫助肝臟修復與再生還能避免脂肪肝。

每日吃100至150克，約半盒豆腐護肝（Sherman Kwan@unsplash）

建議：每日吃100至150克，約半盒。



2. 紅棗

紅棗富含多種維他命，尤其維他命C，有助於促進肝臟的代謝與解毒功能。

每日食用3至5顆紅棗護肝（sakhawatit@pixabay）

建議：作為日常保健，每日食用3至5顆（約15-25克）即可，不要過量易上火。



3. 三文魚

三文魚是奧米加3（Omega-3）的優質來源，能有效抗發炎，減輕肝臟的炎症反應。

每週吃2至3次三文魚護肝（Valeria Boltneva@pexels）

建議：每周吃2至3次，每次的分量約為100克（約一個手掌心大小）。



4. 葡萄

葡萄（尤其是紫紅色葡萄）富含花青素和白藜蘆醇這些強大的抗氧化劑，有助於保護肝細胞。

每日食用一小串葡萄（Maja Petric@unsplash）

建議：每日食用一小串，約100-150克（10-15顆中型葡萄）。



5. 紅菜頭

紅菜頭富含甜菜鹼，能幫助脂肪代謝，減少脂肪在肝臟堆積。

每週食用2至3次，每次份量約為半碗至一碗（Marcelo Verfe@pexels）

建議：每周食用2至3次，每次分量約為半碗至一碗（煮熟後）。

