肝癌｜健康女消化不良就醫確診肝癌！醫揭20年天天吃1早餐累事

肝癌成因｜有台灣醫生在社交平台上分享有1名女子，不喝酒，沒有B型或C型肝炎的病史，而在一次消化不良的情況下檢查，發現已經是「巨大肝癌併發肺臟轉移」，原因竟可能是她天天愛吃的「健康早餐」累事！究竟以為健康的早餐為何會成為致癌元兇？還有哪些常見食物也易中招？



花生醬吐司致癌？（The Design Lady@unsplash）

肝癌｜20多年來早餐只吃花生醬吐司

台灣營養功能醫學專家、醫生劉博仁在其Facebook專頁分享癌症、防癌的問題，指出有一名健康女子一向沒有任何大病，也沒有乙型或丙型肝炎，平日裏更是滴酒不沾，卻確診肝癌且已經有轉移肺部的跡象，劉醫生詢問後發現，女子非常喜歡吃花生醬，20多年來早餐只吃花生醬塗麵包。劉醫生推測她的肝癌可能是長期吃被黃麴毒素污染的花生醬所導致。花生醬10款檢測最高卡2.5匙=1碗飯！M&S含反式脂肪 鈉相差160倍！

黃麴毒素IARC列為一級致癌物具有極高耐熱性（Andrea Piacquadio@pexels）

肝癌成因｜黃麴毒素被列一級致癌物 極高耐熱性

黃麴毒素是由黃麴霉菌和寄生麴菌在溫暖、潮濕、通風不良等特定環境下生長時所產生的次級代謝產物，被國際癌症研究機構IARC列為一級致癌物，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關，尤其肝癌，對於已經有B型肝炎或C型肝炎的人來說，黃麴毒素會產生協同作用，讓罹患肝癌的風險大幅增加。而且黃麴毒素具有極高的耐熱性，能耐高溫至280℃或以上，一般家庭的烹煮方式或多數食品加工處理都無法將其祛除。【食物安全】花生薏米受潮或含黃麴毒素 4大貼士教你避免中招

黃麴霉菌喜歡在溫暖潮濕的環境下生長

1. 溫度條件：約在25℃至35℃之間，通常在28℃至30℃左右，黃麴毒素的產量最高。

2. 濕度條件：空氣的相對濕度若超過80%，極利於霉菌在食物表面生長。



黃麴毒素｜中毒4症狀 發燒、嘔吐、腹部水腫

黃麴毒素主要攻擊肝臟，根據發表於《The Lancet》醫學期刊上的研究報告顯示，每天攝入的黃麴毒素量高達2至6毫克，並持續數周，就會引起急性中毒，其主要症狀有：

1. 嚴重肝臟損傷，表現為肝臟腫大，腹部、腿部以及腳部出現水腫

2. 噁心、嘔吐、腹痛、食欲不振等消化道症狀

3. 皮膚和眼白發黃引致黃疸

4. 發燒



黃麴毒素中毒症狀：發燒、嘔吐、腹部水腫等（Bermix Studio@unsplash）

黃麴毒素｜嗜溫真菌唔止花生 還有3食物

黃麴霉菌的生長條件相當容易達成，特別是熱帶、亞熱帶及溫帶潮濕的地區，是一種嗜溫的真菌，除了花生，還有一些常見的食物、物品也容易被黃麴霉菌所產生的黃麴毒素所污染。

1. 穀物類

粟米、稻米、小麥等穀物類，富含澱粉和碳水化合物，為黃麴霉菌提供了豐富的養分。若未能儲存於乾燥的環境中，這些穀物極易大規模發霉，尤其是粟米。粟米保存3錯誤愈放愈唔甜！放室溫/入雪櫃都錯？正確3步保鮮1個月

粟米、稻米、小麥等穀物類極易大規模發霉（keem1201@pixabay）

建議

1. 保持乾燥，將其放在密封容器中，防止吸收空氣中的濕氣

2. 低溫存放，放在陰涼、乾燥的地方。如果天氣炎熱潮濕，可直接放入冰箱冷藏。

3. 若吃的時候，只要感到有一絲苦味，要立即吐掉並漱口。



2. 食用油、芝麻醬等加工食品

油是我們日常生活中最常吃的，黃麴毒素難以在加工過程中祛除，所以粟米油、花生油、芝麻醬、堅果醬等這些加工食品，若其原料受到了污染，毒素會出現在整批的產品中。花生油功效禁忌｜護心延緩腦退化6好處煙點最高 2類人慎食恐致命

食用油、芝麻醬等加工食品也可能存在黃麴毒素（HomeMaker@pixabay）

建議

1. 選擇信譽良好的品牌，不要買三無產品

2. 買回來後放在陰涼的地方或冰箱裡

3. 吃前檢查，發現有異味，立即丟掉，不要捨不得



3. 發霉的水果

水果一旦發霉哪怕只有一點點都要全部丟掉，不要切除霉變部分繼續吃，其菌絲網絡可能已經擴散至水果內部，尤其蘋果、木瓜。蘋果水功效｜改善面黃減腹脹5款蘋果水神奇功效 1招營養大提升！

發霉的水果不要切掉霉變部分繼續吃（626261859@小紅書）

建議

1. 清洗後的水果一定要擦乾後再放入冰箱

2. 定期檢查，將開始變軟、破皮或有損傷的水果挑出，因為這些部位最容易先發霉，並會感染其他水果。



4. 發霉的筷子、砧板

筷子、砧板若未清洗乾淨且在潮濕的環境下，就容易發霉，從而產生黃麴毒素，尤其是木筷子、木砧板。

發霉的筷子、砧板，請立刻丟掉（6160017702@小紅書）

建議

1. 使用後立即清洗，不要浸泡

2. 木質、竹製的筷子和砧板，可以定期用沸水蒸煮5-10分鐘

3. 一旦出現彎曲、變形、開裂、有深層刀痕或過度磨損，請立即更換

4. 若發霉請直接丟掉，不要清洗後繼續用

