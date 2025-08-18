護肝食物｜研究：日飲幾多杯齋啡降40%肝癌風險？醫生推護肝4飲食

台灣西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，想要保護肝臟健康，不必追求神奇的保肝偏方，從日常飲食著手才是關鍵。她特別推薦4種護肝食物，其中研究發現，每天飲用2到3杯黑咖啡，不僅能降低23%脂肪肝機會，更可降低40%的肝癌風險。



邱筱宸在Facebook粉專分享，護肝的重點在於選對食物、避免過度加工，以及妥善保存食材。她推薦的第一類護肝食物是十字花科蔬菜，如椰菜花、羽衣甘藍等，這類蔬菜含有硫代葡萄糖苷（Glucosinolate），具有抗氧化功效，還可能協助啟動肝臟的解毒酵素。

第二類是全穀類與豆類，這些食物能提供充足的膳食纖維與穩定的能量來源，有助於維持血糖穩定，同時也能降低脂肪肝堆積的風險。第三類則是莓果類，包括藍莓、士多啤梨、蔓越莓等，這些水果富含多酚與抗氧化物質，可能有助於減少肝細胞的氧化壓力與發炎反應。

特別值得一提的是第四類食物──黑咖啡。根據《Clinical Gastroenterology and Hepatology》期刊發表的大型統合分析，整合16篇研究資料後發現，飲用咖啡的人罹患肝癌的風險降低約40%。另一篇2021年的統合分析也指出，喝咖啡不僅使脂肪肝發生機率下降23%，還能降低33%脂肪肝進展至嚴重纖維化的風險。美國肝臟醫學會（AASLD）發布的《脂肪肝臨牀指引》也認可咖啡的保護作用。

邱筱宸同時提醒，民眾應特別注意黃麴毒素的危害，這是一級致癌物，即使長期少量攝取也可能引發肝癌。黃麴毒素常見於不新鮮的花生、粟米、堅果、穀物等食物中，一旦發現食物過期或發黴，應立即丟棄，因為毒素可能已經深入食物內部。

