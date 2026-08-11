佛手瓜功效｜消暑抗炎護心血管6大功效　1吃法補而不燥 2類人不宜

三伏天暑濕交蒸，佛手瓜作為「清補兼顧」的食材，具有疏肝、理氣、潤燥、健脾、除煩等功效。



「寶藏食材」佛手瓜有甚麼推薦吃法？哪些人群需謹慎食用？一起來了解。

中醫眼中的「寶藏食材」 夏日吃它正合適

清而不寒、補而不燥，佛手瓜味甘、性平，清熱瀉火卻不傷脾胃陽氣，生津潤燥卻不助生寒濕，疏肝理氣卻不耗損正氣，兼具清暑熱、健脾胃、潤肺津、解肝鬱等多重作用。夏季吃點佛手瓜都有哪些好處？聽專家聊一聊。

相關文章：蔬菜冷知識｜佛手瓜來由與抱得美人歸有關？挑選4原則愈重愈好👇👇👇

+ 4

1. 和胃健脾 清暑除煩

夏季暑熱易耗傷氣津，常見口乾舌燥、神疲乏力、食慾減退等表現。佛手瓜入胃經，可和胃健脾、生津除煩。

1. 津傷口乾者可借其潤燥生津

2. 心煩燥熱者可借其清虛火、清暑熱、除心煩

3. 食慾不振者可借其疏肝和胃、舒展脾胃氣機



2. 疏肝解鬱 舒緩情志

長期壓力大、作息不規律、久坐少動的人，易出現肝氣不舒；夏季心火偏亢，更易加重肝鬱，表現為胸悶不暢、善太息、煩躁易怒、噯氣胃脹。

佛手瓜味甘性平，理氣調肝作用平和，不會耗傷正氣，適合日常食療，長期食用可幫助改善情緒壓抑、暑季莫名煩躁、胸脘脹悶等問題。

3. 利水補鉀 消脹解乏

夏季出汗較多，氣隨汗泄易致氣虛，水濕運化失常則易出現四肢沉重、身體困重、下肢輕度浮腫。佛手瓜可益氣健脾、利水滲濕，幫助身體運化水濕。

抗炎、抗氧化、保護心血管 不愧是營養豐富的「福壽瓜」

從現代營養學視角來看，佛手瓜是典型的低熱量、高營養瓜類蔬菜，營養構成全面均衡，礦物質優勢尤為突出，與中醫「清補兼顧」的養生特性高度契合。

1. 高鉀低鈉 輔助保護心血管

佛手瓜最顯著的營養特點是高鉀低鈉，優於黃瓜、冬瓜等常見夏季瓜類。此外，它還含有鈣、鎂、鋅、硒等多種礦物質，整體礦物質種類和含量在瓜類蔬菜中處於中上水平。

高鉀低鈉的特性可幫助排鈉利尿、平穩血壓，搭配鎂元素與苦味素，能輔助減輕心臟負擔，改善血液循環，適合高血壓、高血脂人群日常食用。

夏季大量出汗會流失鉀元素，引發痠軟無力、疲憊嗜睡。佛手瓜「高水分+高鉀」的特點，可快速補充水分與電解質，緩解暑天肢體沉重、倦怠乏力的狀態。

2. 含多種抗氧化活性物質 抗炎抗氧化

除基礎營養素外，佛手瓜還含有黃酮類化合物、多糖、植物甾醇、揮發油及苦味素等生物活性物質。這些成分具有一定的抗氧化、抗炎作用，能幫助清除體內自由基，減少氧化損傷，苦味素還可輔助擴張血管，對心血管有一定保護作用。

維生素C與黃酮類活性物質協同作用，可增強機體抗氧化能力，減少炎症反應，對提升自身抵抗力有一定輔助作用。

3. 富含「長壽元素」

佛手瓜有「蔬菜中的硒庫」的美譽，硒含量比大多數常見蔬果要高。硒是公認的「長壽元素」，能抗氧化、延緩衰老、抗動脈粥樣硬化，還能輔助控糖、保護甲狀腺。

適合絕大多數體質人群長期食用 但這兩類人群需注意

佛手瓜性平，利水化濕，助力脾胃運化，普通痰濕體質夏季食用，能緩解身體困重、濕氣瘀堵的不適感；僅寒濕偏重、常年大便溏稀不成形的人群，不建議生吃或涼拌食用，將其煮熟後搭配生薑燉湯，即可穩妥食用。

佛手瓜性質温和，食用禁忌少，但這兩類人群需注意：

1. 重度脾胃虛寒

佛手瓜偏潤，具有利水作用，長期大便溏稀、腹瀉頻繁者，大量食用可能加重便溏，少量熟食無礙，不建議頻繁大量食用。

2. 重度陽虛畏寒、濕氣極重者

不宜單一、大量、長期食用。搭配生薑、瘦肉一同燉煮，即可中和偏性，穩妥食用。

除此之外，普通人群、老人、兒童、孕婦、體虛人群均可放心食用。

夏日養生食譜推薦：佛手蒸肉卷

佛手瓜既可以當水果生吃，也可以做蔬菜涼拌、炒菜、煲湯。佛手瓜與豬瘦肉搭配，清而不寒、補而不燥、理氣又不傷正氣，脾胃虛弱人群可以長期食用。

佛手蒸肉卷（央視一套）

1. 佛手瓜洗淨切細絲，肉片切成大的薄片；

2. 肉片加食鹽、料酒、雞蛋、生粉拌勻，醃製；

3. 將醃好的肉片鋪好，放上佛手瓜絲，捲成筒狀，整齊碼放在盤中；

4. 放入蒸鍋，蒸6～7分鐘，取出肉卷澆上豉油或生抽即可食用。

跟着食譜一起做，助你拂去暑熱煩悶，安穩度夏，你還知道佛手瓜的哪些吃法？歡迎留言與我們分享。

相關文章：佛手瓜發芽｜放太耐生鬚出根宜煲湯 鬚根原是寶低卡高纖防便秘？👇👇👇

+ 7

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

