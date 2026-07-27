薄荷功效｜控糖抗焦慮7功效熬夜上火不宜！中醫推3茶飲清熱降胃火

提到薄荷，大家首先想到的往往是清涼解暑、提神醒腦，那你可真小瞧它了，這株小小的草本植物藴含着豐富的養生智慧。夏天食用一些薄荷，疏散風熱、清利咽喉，疏肝理氣、散結、緩解焦慮，從內服調理到外用保健，既是調味佳品，也是養生界「明星」。

本文審核專家：北京中醫藥大學東直門醫院心血管內科郝學增主任醫師



薄荷雖好，但並非人人適宜，使用時需注意這幾點。

薄荷用處（01製圖）

薄荷功效多，養生7妙用👇👇👇

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薄荷「超能力」：不僅是清涼解暑

中醫認為：薄荷是疏肝理氣的養生良藥

性味與歸經：辛，涼。歸肺、肝經。

功能與主治：疏散風熱，清利頭目，利咽，透疹，疏肝行氣。臨牀常用於風熱感冒，風温初起，頭痛，目赤，喉痹，口瘡，風疹，麻疹，胸脅脹悶。

1. 疏肝解鬱：化解「夏鬱」煩躁

中醫認為，薄荷的調氣功效核心在於一個「散」字。它質地輕靈，藥性平和，能將鬱結在體內的氣機緩緩透發出去。與青皮、枳實等理氣藥相比，薄荷不會耗傷人體正氣，特別適合氣鬱體質（愛生氣、胸悶）和濕熱體質（頭油多、口苦、舌苔黃膩）的人群日常調理。

2. 清利咽喉：緩解空調病與上火

夏季很多人開始長時間待在空調房裏，容易出現咽喉乾痛、口乾舌燥等「空調病」症狀。同時，吃燒烤、火鍋等辛辣食物也容易導致胃火旺盛、口臭口苦。

3. 改善氣鬱、散結

薄荷屬於具有一定芳香特性的食物，這類食物有助於改善氣鬱、散結。

如果是因氣滯導致的肝氣鬱結、情緒不暢，建議多食用一些芳香類食物。

現代藥理研究：夏食薄荷好處多

1. 抗炎抗菌抗病毒

薄荷揮發油對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等多種食源性致病菌具有顯著抑制作用，並能通過抑制炎症因子釋放緩解呼吸道炎症。

2. 有助控血糖

新鮮綠薄荷的總膳食纖維含量高達6.8克/100克，是芹菜的近4倍。充足的膳食纖維有助於促進腸道蠕動，增強飽腹感，並對維持血糖穩定有積極作用。

薄荷中的活性成分能激活肝臟和肌肉細胞中的PPAR-γ受體，增強胰島素敏感性，抑制糖異生過程。動物實驗顯示持續攝入薄荷提取物可改善胰島素抵抗狀態，臨牀觀察發現糖尿病患者服用薄荷茶後晨起空腹血糖有所下降。

3. 消化系統調節

薄荷醇能阻斷鈣離子通道，緩解胃腸平滑肌痙攣，促進膽汁分泌，對腸易激綜合徵（IBS）及消化不良有顯著改善作用。很多人吃了油膩的飯菜後泡一杯薄荷水解膩，正是利用了這一特性。

4. 神經調節與認知改善

薄荷可幫助緩解工作壓力、上火、急躁等症狀。其主要成分是揮發油，其中包含薄荷醇、薄荷酮等活性物質，能夠使人心情愉悦，還能抗焦慮、除煩躁。

在日常生活工作中，如感到睏倦或頭腦發沉，可接觸薄荷葉，感受它馨香清涼的氣味，可起到醒神開竅、抗疲勞的作用。

劍橋大學神經科學團隊研究證實，薄荷的香氣能刺激大腦的β波，使注意力集中度提升31%。2025年發表在《Journal of Medicinal Food》上的研究進一步發現，吸入薄荷醇能降低腦部炎症反應，顯著改善記憶力和認知功能。

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薄荷養生妙用

薄荷粥：疏肝解鬱

小劑量薄荷有疏肝解鬱作用，推薦薄荷粥：鮮薄荷30克（乾品15克），煎煮取汁，加入150克粳米熬粥食用。

針對不同人群的常見問題 推薦以下經典搭配

1. 口氣重、胃火旺盛：薄荷+綠茶

薄荷中的薄荷醇能刺激唾液分泌，沖淡口腔異味；綠茶則能清瀉胃火，從根源上改善口臭問題。

用法：乾薄荷3～5克，綠茶3克，沸水沖泡，泡5分鐘即可飲用。

2. 長期抽煙、咽喉不適：薄荷+羅漢果+胖大海

長期吸煙易損傷肺陰，導致咽喉乾癢、聲音嘶啞。羅漢果與胖大海是清肺利咽的經典組合，搭配薄荷能緩解煙燻帶來的燥熱感。

用法：乾薄荷3克，羅漢果1/4個，胖大海1枚，沸水沖泡代茶飲。

3. 外出飲食油膩時：薄荷+焦山楂+陳皮

用法：薄荷3克、焦山楂5克、陳皮3克，煮水代茶飲，有助於消化，尤其適用於外出飲食油膩時的胃腸調節。

薄荷的外用與香養妙用

香養療法

薄荷的香氣能直接作用於神經系統，對於暈車、暈船、頭痛惡心等症狀，直接吸入薄荷香氣比口服見效更快。

可將新鮮薄荷葉揉碎後聞嗅，或製作成薄荷香囊隨身攜帶。

外用保健

蚊蟲叮咬止癢：將新鮮薄荷葉搗爛，塗抹於叮咬處，能起到清涼止癢的效果。

輔助物理降温：小兒風熱感冒發燒時，可用薄荷煮水，待水温適宜後擦拭身體，幫助散熱降温。

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重要提醒：薄荷的使用禁忌與要點

薄荷雖好，但並非人人適宜，使用時需注意以下幾點：

禁忌人群

1. 體虛多汗者慎用

薄荷有輕微的發汗作用，體虛愛出虛汗的人飲用後可能會加重症狀。

2. 孕婦及哺乳期女性慎用

薄荷有回乳作用，會減少乳汁分泌，同時可能對胎兒或嬰兒產生不良影響。

使用要點

1. 控制用量

乾品每日3～5克，鮮品每日10～20克即可，過量服用可能引起胃腸道不適。

2. 避免久煮

薄荷的有效成分是揮發油，久煮會導致揮發油流失，失去藥效。

3. 熬夜上火不宜喝

熬夜導致的上火多為陰虛火旺，而薄荷性辛散，會耗傷陰液，此時飲用無異於火上澆油。

熬夜上火應選擇石斛、麥冬等滋陰清熱的食材。

使用薄荷行動指南

1. 夏食薄荷好處多，推薦薄荷粥

鮮薄荷30克（乾品15克），煎煮取汁，加入150克粳米熬粥食用。

2. 針對不同人群的常見問題，可以這樣搭配

口氣重、胃火旺盛：薄荷+綠茶；長期抽煙、咽喉不適：薄荷+羅漢果+胖大海；外出飲食油膩時：薄荷+焦山楂+陳皮。

3. 薄荷外用

可緩解暈車、清涼止癢

4. 薄荷的使用禁忌與要點

禁忌人群：體虛多汗者、孕婦及哺乳期女性慎用。

使用要點：控制用量、避免久煮、熬夜上火不宜喝。

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