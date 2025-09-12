蘑菇功效｜防抑鬱助抗癌蘑菇5好處　1成分延年益壽 挑選4招看顏色

你喜歡吃各種各樣的蘑菇嗎？愛吃蘑菇的人有福了！科學家們在蘑菇中發現了一種特殊的成分，它可能對延長健康壽命有着不可忽視的作用！



蘑菇這個成分有助延年益壽

2025年1月21日，德國研究人員在《細胞》子刊上發表的一項研究發現，存在於某些真菌（例如平菇、香菇）中的天然化合物「麥角硫因」，或能夠提高健康壽命。①

麥角硫因是一種天然化合物，存在於某些真菌（例如平菇、香菇）以及發酵食品中。

研究發現，攝入麥角硫因能延長動物的壽命，還增強了它們的運動性，增強了它們對壓力的抵抗力，並降低了年齡相關的生物標誌物。隨着年齡的增長，麥角硫因帶來的差異變得更加顯著。此外，該研究沒有觀察到任何不良副作用。

麥角硫因還能提高耐力，增加肌肉質量、肌肉組織的血管化和肌肉乾細胞的數量。這些結果提示了麥角硫因可能用於預防肌少症。①

菌菇類營養豐富，愛吃蘑菇的人賺到了

俗話說，吃四條腿的牛羊肉，不如吃兩條腿的雞鴨肉、沒有腿的魚肉，還有一條腿的「素肉」——菌菇。

中國食用菌協會副會長、北京市農林科學院植保所食用菌研究室主任劉宇2025年在公眾號刊文中表示，菌菇有「1高2低2無4多」的營養特點：

高蛋白，在蔬菜中蛋白質含量較高；低脂肪，鮮蘑菇的脂肪含量常在1%以下；低糖；無膽固醇，無澱粉；富含維生素、氨基酸、礦物質、膳食纖維，營養全面，在防病方面有獨特優勢。②

1. 防感冒

中國公共營養師趙曉田曾在健康時報刊文中表示，寒冷天氣常喝蘑菇湯既可以暖胃，又能提升免疫力，幫助遠離感冒。蘑菇含有蘑菇多糖，是提高人體免疫力的營養物質。③

在當下呼吸道感染高峰期不妨多吃點菌菇，尤其是「一老一小」，建議一周吃2-3次，每日菌菇攝入量達到70克即可。

2. 防癌症

2021年發表在《營養學進展》上的研究顯示，吃蘑菇可降低患癌風險。與從不吃蘑菇的人相比，每天吃18克蘑菇的人患癌風險降低45％。尤其是日常愛吃蘑菇的人，患乳腺癌的風險會顯著降低。④

3. 抗衰老

2024年10月，華中農業大學的研究人員在《食品化學》期刊上發表的一篇研究顯示，麥角硫因具有抗衰老作用，它可以改善衰老引起的氧化應激、神經炎症和線粒體功能，從而改善認知功能。⑤

4. 助減肥

蘑菇中的「膳食纖維」不同於蔬菜中的纖維，它們更類似於螃蟹殼、蝦殼中的成分——幾丁質，可促進胃腸蠕動。⑥2023年發表在《科學》期刊的一項研究發現，攝入「幾丁質」能影響免疫系統，而積極的免疫反應能有效地減少體重增加、體脂和抵抗肥胖。⑦

5. 抗抑鬱

2021年刊發在《情感障礙雜誌》的一項研究發現，吃蘑菇的人群患抑鬱症的風險較低。蘑菇含有許多可能與減輕焦慮有關的生物活性化合物，包括維生素B12、神經生長因子、抗氧化和抗炎成分。⑧

挑選菌菇類要記住這4招

中國公共營養師黃偉曾在健康時報刊文中表示，市場上菇類一般有三種，鮮菇、乾菇、瓶裝罐頭類，首選鮮菇類，營養保留更多，富含各種氨基酸以及鉀、磷等礦物質。購買時注意四點，保證挑到質優味美的鮮菇。

1. 看菇蓋

香菇、口蘑等可食部以菇蓋為主，要選菇蓋厚實、沒有完全長開的；而杏鮑菇等雖然可食部以菇柄為主的，但也要看菇蓋，菇蓋不能長得太開，否則菇已經老了。

2. 看顏色

香菇菇蓋是黑褐色、菇柄是灰白色；杏鮑菇的菇蓋是灰色、菇柄潔白或微帶黃色。鮮菇存放時間短，易變色，如果變色或出現黑斑說明不新鮮了。

3. 摸濕度

為了讓菇類增重，不法商家會將蘑菇泡水，但這種情況現在很少，因為菇類接觸水後容易腐壞，而且泡過水的很好辨別，用手一摸就能感覺到水分。

4. 聞氣味

有些不法商家為了讓菇類顏色好看、保質期延長，會用二氧化硫進行薰染色，使其顏色均勻發亮，如金針菇就會出現這種問題。聞一聞，新鮮菇類有其自身的清香味，而燻過的有刺激性味道。

常見的蘑菇有平菇、香菇、草菇、金針菇、猴頭菇等，雖然每一種都有獨特的營養特點，但都差不多，吃哪一種都行。建議交替着吃，營養是最立體的。蘑菇最好採用蒸、煮、燉的烹飪方式，不要高温煎炸，儘量少用油和鹽，千萬不要忘記這個基本原則。

