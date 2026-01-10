降三高食譜｜地中海茄子蛋逆轉動脈硬化　簡單易煮必用1種油！

護心血管怎麼吃？健康主廚陸巧因推薦「地中海茄子蛋」。這道料理不僅結合了富含纖維的番茄與茄子，還有淡菜（青口）與雞蛋的搭配，幫助降血脂、血壓，進而逆轉動脈硬化。



地中海茄子蛋食譜如下：

地中海茄子蛋食譜（01製圖）

材料

洋蔥末100g、蒜末30g、紅甜椒末100g、番茄丁150g、番茄糊30g、熟茄子泥200g、豬高湯300毫升、雞蛋1顆、青口8顆、紅椒粉5克、孜然粉3克、鹽巴5克、黑胡椒3克。

作法

1. 鍋中加橄欖油，放入洋蔥末、蒜末跟紅甜椒末炒香。

2. 加入番茄丁、番茄糊、熟茄子泥與豬高湯，蔬菜軟化且略微收汁後，加入紅椒粉、孜然粉、鹽、黑胡椒攪拌均勻。

3. 醬汁中挖出1個洞，將雞蛋打入，放上青口，並蓋上鍋蓋，小火慢燉至熟成，約5分鐘。

4. 開蓋，撒上九層塔並淋上橄欖油即可。

Tip：陸巧因提到，茄子對半切後放入烤箱，180度烤10～20分鐘，表面焦黃之後，裡面會變軟，接著將茄子肉刮下來就可以使用了。



營養加分

台灣中醫師沈瑞斌表示，逆轉動脈硬化，除了控制血脂、血壓外，還有一個重點就是血糖。這些食材其實對於血糖控制很好，包括茄子、番茄、紅椒等都是高纖食物，膳食纖維可以延緩血糖上升。青口、雞蛋增加飽足感，也可以控制血糖曲線，對於身體有一定幫助。

