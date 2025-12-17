肺癌｜研究：維他命C攝多少減肺癌風險？5種高維C食物1款=檸檬6倍

肺癌｜肺癌是香港十大癌症的「頭號殺手」致命率遠超第二名大腸癌，其中男性發病率比較高。但有研究指只要多補充維他命C就可以減輕肺癌風險！究竟是怎麼回事？一天宜補充多少劑量？



對不吸煙的人來說，空氣污染是導致肺癌的首要環境因素，PM2.5是其中最有害的成分。（EVG Kowalievska@pexels）

肺癌成因｜不吸煙也肺癌與環境有關 PM2.5最有害成分

根據香港癌症基金會的資料顯示，香港的肺癌患者大多數是吸煙人士。對於不吸煙的人來說，空氣污染是導致肺癌的首要環境因素，PM2.5是其中最主要、最有害的成分。根據發表於《國際環境》期刊的研究表示，維他命C能有效減輕由PM2.5所引起的肺部發炎。肺癌成因｜炒菜用錯油恐致肺癌！醫生推介2種油減風險 爐具也關鍵

肺癌成因｜PM2.5增肺癌風險13% 死亡率增27%

PM2.5是指空氣中直徑小於或等於2.5微米的細懸浮微粒，大約只有頭髮直徑的1/28 至1/30，用肉眼是看不見的，能輕易穿透一般的口罩防護。

PM2.5主要來自：

1 汽車廢氣

2 工廠排放

3 燃燒垃圾

4 二手煙

5 燒香

6 高溫油煙

世界衛生組織（WHO）已將其列為一級致癌物。一項來自美國癌症協會的研究表示，PM2.5濃度每增加10µg/m³，肺癌的發病率約增加13%，死亡率約增加15%至27%。

PM2.5長期攝入過多5危害，易致：

1 肺癌

2 心血管疾病

3 呼吸道疾病

4 高血壓

5 糖尿病

肺癌預防｜每日補充1000毫克維他命C

該研究指出，PM2.5會損害肺細胞內的粒線體，從而導致肺部發炎，而維他命C能穩定粒線體，防止其受損。雖然研究的對象是小鼠，但換算為人類對抗空污的有效劑量約為每日 1000毫克，約是一般成人每日基本需要的10倍以上（世衞建議每日攝取量為75-90毫克），卻是上限2000毫克的一半。維他命C攝取過量會導致腹瀉、增加腎結石風險等。

防癌飲食｜醫生推1飲食法病婦4個月肺癌指數12跌至2.5！謹記4重點

補充維他命C｜孕婦腸敏感 3類人要小心

儘管1000毫克在安全範圍內，但以下3種人要特別小心，不要輕易嘗試高劑量補充品：

1. 腎結石患者：高劑量的維他命C可能增加結石復發風險。

2. 腸胃敏感者：容易引起胃痛、胃食道逆流或腹瀉。

3. 孕婦或哺乳期婦女： 過量可能影響胎兒，需遵醫囑。



肺癌預防｜富含維他命C 5種食物

研究負責人Brian Oliver教授建議，對於居住在空氣污染嚴重地區或經常吸煙（包括二手煙）的人，可多補充維他命C。除了吃補充劑還可多吃其他富含維他命C的食物。

1. 紅心番石榴（紅心芭樂）

每100克含有約214毫克的維他命C，約是檸檬的6倍，基本上只要吃1/3顆就能滿足成年人一整天的維他命C需求。番石榴營養｜維他命C多奇異果2倍！挑選3招 快速判別口感軟或脆

紅心番石榴每100克含有約214毫克的維他命C，是檸檬的6倍。（Sugar Apple@pixabay）

建議：最好清洗后連皮吃，以免流失營養。



2. 釋迦

以常見的釋迦為例，每100克含99毫克的維他命C，且鉀含量豐富有助於平衡飲食中過多的鈉，幫助調節血壓。釋迦營養｜世界最有營養食材第2！釋迦護心防便秘3功效 3類人不宜

以常見的釋迦為例，每100克含99毫克的維他命C。（shraddha kulkarni@unsplash）

建議：釋迦的升糖指數較高，糖尿病患者慎吃，也不要吃釋迦的種子。



3. 西蘭花

每100克西蘭花約含65至89毫克的維他命C，還含有蘿蔔硫素能啟動人體的解毒酵素系統，增加吸煙者尿液中致癌物（如苯）的排出量。西蘭花別只吃花球！專家揭抗癌精華藏在這部分！護肝排毒增免疫力

每100克的西蘭花約含65至89毫克的維他命C，最好隔水蒸避免流失營養。（Tyrrell Fitness And Nutrition@unsplash）

建議：不要水煮會流失營養，最好隔水蒸3至5分鐘即可。



4. 苦瓜（青皮苦瓜）

每100克約含84毫克維他命C，顏色越深含量就越高。苦瓜去苦方法｜苦瓜愈苦愈有益？專家解謎教1招秒速去苦 爽脆甘甜

每100克的苦瓜約含84毫克維他命C，顏色越深含量就越高（Novariandy Chandra@unsplash）

建議：苦瓜中間白色的瓜瓤（內膜）是苦味的主要來源，可用湯匙用力刮乾淨苦味會減少一半以上。



5. 橙

每100克橙肉約含53毫克維他命C，具有強大的抗氧化與抗發炎能力，能保護血管。揀橙貼士｜網友驚見橙肉藍又紫極噁心！專家揭1物質作怪還能吃嗎?

每100克橙肉約含53毫克維他命C，能保護血管。（NoName_13@pixabay）

建議：最好不要把果肉表面白色的絲（白絡）剝得太乾淨，它是維他命C的最佳搭檔，能提高吸收率。

