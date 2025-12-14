糖尿病飲食｜糖尿病宜吃橙？專家指4益處助降血糖忌1食法宜吃多少

糖尿病飲食｜橙是一種營養豐富且健康的水果，可是橙的果汁豐富而且鮮甜，不少人都認為橙的糖分較高，糖尿病不宜進食，究竟糖尿病又適合吃橙嗎？



糖尿病飲食｜糖尿無法控制血糖 忌食高升糖指數食物

糖尿病有兩種主要類型，1型糖尿病是一種自身免疫性疾病，身體會攻擊胰腺中產生胰島素的β細胞，並無法產生胰島素，胰島素是一種幫助身體控制血糖水平的激素。而2型糖尿病通常是由於胰島素抵抗而發生，即身體不再對胰島素做出正確反應。因此，糖尿病人無法控制身體血糖水平，所以不能進食高升糖指數的食物。

糖尿病飲食｜糖尿病人適宜吃橙嗎？

橙的升糖指數GI為43，屬於低至中度升糖值，GI是指食物升高血糖水平的速度。美國糖尿病專家Kathy W. Warwick指，糖尿病患者吃橙一般來說是安全的，但要注意食量。對於嚴重糖尿病患者需要注射胰島素作為治療的人來說，食橙時可能要調整注射劑量。

糖尿病專家不建議糖尿病人把橙製作成橙汁飲用，因為果汁通常比整個水果更快地提升血糖，加上橙汁流失了膳食纖維，膳食纖維有助提供飽腹感，還會令血糖保持在合適水平。她建議進食整個橙而非橙汁，每天可吃一個小到中等大小的橙，約100至200克左右。

按下圖看橙對糖尿病人4大益處：

+ 4

橙對糖尿病人的4大益處

1）纖維含量高

橙是膳食纖維的最佳來源之一，根據美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的研究報告，纖維不會像其他碳水化合物令血糖升高，因為身體無法吸收和分解纖維。因此，橙不但可提供飽腹感，還可以令血糖保持在合適水平。

2）維他命C豐富

橙含豐富維他命C，維他命C是一種抗氧化劑，並有助身體抵抗自由基，而自由基是對身體有害的物質，會破壞細胞、產生疾病及加速老化。美國糖尿病協會在2021年的研究表明，維他命C的補充劑有助2型糖尿病人的控制血糖及血壓。補充維他命C 4禁忌｜小心腎結石3大風險！10高維C水果檸檬排第尾

3）含花青素

花青素是一些存在於某些水果和蔬菜中的抗氧化劑，血橙可說是橙子中唯一含有花青素的品種，亦是血橙呈現紅色的原因。2023年的美國NIH的評論報導表明，花青素有抗糖尿病特性，亦有助於減少炎症及調節葡萄糖代謝。

糖尿病患者容易出現高膽固醇水平，這會增加他們患心血管疾病的風險。（網上圖片）

4）降膽固醇

有研究指出橙可能含有降膽固醇劑，並有助降低膽固醇水平，但仍未被廣泛證實。糖尿病患者容易出現高膽固醇水平，增加患心血管疾病的風險。因此，控制膽固醇水平有助降低心血管疾病和其他心血管併發症的風險。

糖尿病人為何無法控制血糖？ 糖尿病人無法產生胰島素，胰島素是一種幫助身體控制血糖...... 糖尿病人食橙安全嗎？ 橙的升糖指數GI為43，屬於低至中度升糖值，GI是指......

參考資料：MedicalNewsToday／香港營養學會