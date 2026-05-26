榴槤禁忌｜女子吃榴槤飲酒險送命！專家揭4大禁忌與3物同吃易便秘

福建一名女子日前與朋友聚餐，先食用兩大塊榴槤後又飲用約200毫升烈酒，隨即出現頸部面部大範圍泛紅、全身蕁麻疹，送醫途中更胸悶、呼吸困難、意識模糊、呼吸衰竭。



台灣營養師曾建銘提醒，食用榴槤應注意4大禁忌。

榴槤配酒恐致乙醛堆積危及生命

中國媒體報導，這名女子因為吃榴槤又配烈酒，出現二硫龍反應（類戒酒反應）導致的呼吸衰竭。當地醫師表示，榴槤富含多種含硫化合物，會抑制乙醛去氫酶的活性，可能導致體內乙醛大量聚集，出現類戒酒反應。另有醫生提醒，乙醛若無法進行及時代謝，大量堆積在體內，會引發心律不整、呼吸循環衰竭，危及生命。目前該名女子經緊急救治已脫離生命危險。

營養師揭食用榴槤應注意4大禁忌👇👇👇

榴槤4大食用禁忌（01製圖）

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硫化合物抑制酵素導致宿醉反應加劇

針對榴槤是否真的不能配酒，營養師曾建銘表示，強烈建議不要一起食用！他從學理角度說明，榴槤中含有特殊的「硫化合物」，這種物質會抑制肝臟中用來代謝酒精的酵素（乙醛去氫酶ALDH）的活性，導致酒精的毒性產物「乙醛」無法被順利代謝，而大量堆積在體內。

曾建銘指出，雖然坊間傳聞的「配酒會馬上致死」稍微誇張了點，但確實會引發非常嚴重的類似宿醉反應，像是嚴重的臉紅、心悸、頭暈、噁心嘔吐，對肝臟和心血管的負擔極大，因此建議民眾不要拿身體開玩笑。

食用榴槤注意事項

曾建銘表示，榴槤是果中之王，營養確實豐富，但在臨床衛教時，他通常會特別提醒以下幾點禁忌。

1. 腎臟病患應注意榴槤高鉀風險

根據台灣食品成分資料庫的數據，榴槤的鉀離子偏高，每100公克含有高達440毫克的鉀。對於需要限鉀的腎臟病專科患者來說風險較高，容易引起高血鉀症，影響心臟功能。

2. 糖友與減重者應嚴格控制食用量

曾建銘提醒，糖尿病患者與減重者應注意榴槤的高糖、高熱量特性。他說明，榴槤油脂跟糖分都很高，且屬於高升糖指數（GI）水果，大概吃兩瓣約一個拳頭大，熱量就逼近一碗白飯了。因此糖尿病患者建議嚴格控量，一次最多1瓣解解饞就好。

3. 腸胃敏感者應避開氣泡飲搭配

曾建銘指出，腸胃敏感者應避開氣泡飲的搭配。他解釋，榴槤富含膳食纖維跟糖分，如果再搭配碳酸飲料如汽水，很容易在腸胃裡大量發酵產氣，造成嚴重的脹氣或胃食道逆流。

4. 燥熱體質應留意上火問題

曾建銘進一步說明，榴槤性熱，燥熱體質者需特別留意。如果當天剛好又吃了羊肉爐、薑母鴨或荔枝等溫補發熱食物，就很容易「上火」導致口乾舌燥或便祕。

他強調，榴槤沒有不好，一般健康成年人一天吃1至2瓣是沒問題的，重點在於掌握「適量」原則。

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