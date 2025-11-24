減肥｜研究：10小時進食法3個月改善脂肪肝！降血糖血脂身體4變化

我們的一日三餐與我們的身體健康息息相關，別以為控制飲食很難，其實只需要改變一下吃飯時間，每天在10小時內吃完三餐，血糖、血脂都受益，身體炎症、體重也減輕了，脂肪肝也好轉了，快跟着小編一起來看看吧～

本文審核專家：北京大學第三醫院內分泌科副主任醫師楊琨



吃飯時間變一變 身體多個指標都好轉了

2025年8月，北京大學第三醫院的研究人員在《臨牀營養學》期刊上發布的一項研究發現，不用刻意節食、不用吃減肥餐，只需每天在10小時內吃完三餐，堅持3個月，就可以有效改善2型糖尿病患者的血糖、血脂、脂肪肝，身體炎症、體重也減輕了。

此項研究雖然針對的是超重或肥胖的2型糖尿病患者，但之前也有研究發現，即使是其他人群，嘗試限時飲食也可以收穫上述好處。

吃飯時間變一變，身體多個指標都好轉了。（《臨床營養學》期刊截圖）

這項研究包括了18名超重或肥胖的2型糖尿病患者。讓他們每天把吃飯時間壓縮到10小時以內，不必刻意節食、不用吃減肥餐，堅持3個月後他們的身體出現了以下變化。

1. 血糖明顯變好：糖化血紅蛋白降低了0.69%，空腹血糖下降了0.90mmol/L，胰島素抵抗和胰島β細胞功能也有所改善。

2. 體重下降了：體重下降了1.72公斤，腰圍變小，內臟脂肪指數等也有所改善。

3. 脂肪肝好轉了：脂肪肝指標好轉，甘油三酯水平下降，為血管健康帶來益處。

4. 身體炎症減輕：促炎細胞因子和脂肪因子水平顯著降低，相當於給身體「消炎」。



健康小貼士：

限時飲食為身體帶來的好處並不僅僅是短時間內的，這種有益的代謝獲益可以維持一年以上的時間。



相關文章：減肥減肚腩｜6種家常食物減脂肪吸收 刮油5配搭效果翻倍苦瓜+蛋?

+ 15

為什麼限時飲食能為身體帶來益處

調整人體生物鐘

進食時間規律化，有助於恢復肝臟、胰腺和脂肪組織的晝夜節律，提升胰島素敏感性，優化能量利用。在10小時內進食完一日三餐，可以使身體產生代謝壓力，促使身體在禁食期更多依賴脂肪供能，從而改善胰島素抵抗。

改善腸道菌群

進食時間規律化，有助於改善腸道菌群，讓腸道內有害菌減少、有益菌增加，從而改善代謝。

正確進行限時飲食 照着做就對了

早限時飲食優於晚限時飲食

也就是第一餐時間儘量往前移，這樣最後一餐距離睡覺時間就會更長，身體更受益。

推薦時間：

早餐時間：7:00～8:00

午餐時間：11:00～12:00

晚餐時間：17:00～18:00



健康小貼士：

可根據自身實際情況調整進食時間，只要保證在10小時內吃完三餐即可。



不過度節食

限時飲食已經規定了進食時間，所以進行限時飲食的人群，就不必再過度節食或者規定飲食內容，否則可能會增加失敗機率。

一般情況下，正常成年人一天所需的能量，男性約為2250千卡，女性約為1800千卡。

儘管每個人三餐總量可能有差異，但比例分配可參考3:4:3，即一般來說，早、中、晚餐的能量分別佔總能量的30%、40%、30%。

其次，對於進行限時飲食的人群，晚餐可以多進食一些蔬菜，同時適當增加蛋白質攝入量，這樣能夠增加晚間飽腹感，減少飢餓感，也有利於堅持這種飲食方式。

其他時間最好不要再進食

在進行限時飲食時，除了可進食的10個小時，其他時間最好不要再進食，但可以喝一些不含能量的液體，比如水、淡茶、無糖咖啡等。

作息規律 適量運動

限時飲食只是減重、改善代謝的一個環節，還需要結合運動和健康生活方式。適量運動可以增強代謝能力，促進脂肪燃燒。同時，要保持良好的睡眠質量，減少壓力，戒煙限酒。

限時飲食注意事項

1. 限時飲食不等於節食，要保證營養均衡、食物多樣化。

2. 以下人群不適合進行限時飲食：

1型糖尿病患者；

使用胰島素治療的2型糖尿病患者，可能會增加低血糖發生風險；

嚴重心、腎、肝功能不全者。



相關文章：脂肪肝｜吃太多碳水化合物、壓力大傷肝？防脂肪肝3大行為要避免👇👇👇

+ 6

限時飲食健康小貼士

1. 吃飯時間變一變 身體多個指標都好轉了

只需每天在10小時內吃完三餐，堅持3個月，就可以有效改善血糖、血脂、脂肪肝，身體炎症、體重也減輕了。

2. 限時飲食能為身體帶來益處的原因

調整人體生物鐘、改善腸道菌群。

3. 正確進行限時飲食 照着做就對了

早限時飲食優於晚限時飲食、不過度節食、其他時間最好不要再進食、作息規律、適量運動。

相關文章：【糖尿病】半杯豆蛋白質=1安士肉減慢糖吸收 6種超級食物降血糖👇👇👇

+ 13

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

