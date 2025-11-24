減肥｜研究：10小時進食法3個月改善脂肪肝！降血糖血脂身體4變化
我們的一日三餐與我們的身體健康息息相關，別以為控制飲食很難，其實只需要改變一下吃飯時間，每天在10小時內吃完三餐，血糖、血脂都受益，身體炎症、體重也減輕了，脂肪肝也好轉了，快跟着小編一起來看看吧～
本文審核專家：北京大學第三醫院內分泌科副主任醫師楊琨
吃飯時間變一變 身體多個指標都好轉了
2025年8月，北京大學第三醫院的研究人員在《臨牀營養學》期刊上發布的一項研究發現，不用刻意節食、不用吃減肥餐，只需每天在10小時內吃完三餐，堅持3個月，就可以有效改善2型糖尿病患者的血糖、血脂、脂肪肝，身體炎症、體重也減輕了。
此項研究雖然針對的是超重或肥胖的2型糖尿病患者，但之前也有研究發現，即使是其他人群，嘗試限時飲食也可以收穫上述好處。
這項研究包括了18名超重或肥胖的2型糖尿病患者。讓他們每天把吃飯時間壓縮到10小時以內，不必刻意節食、不用吃減肥餐，堅持3個月後他們的身體出現了以下變化。
1. 血糖明顯變好：糖化血紅蛋白降低了0.69%，空腹血糖下降了0.90mmol/L，胰島素抵抗和胰島β細胞功能也有所改善。
2. 體重下降了：體重下降了1.72公斤，腰圍變小，內臟脂肪指數等也有所改善。
3. 脂肪肝好轉了：脂肪肝指標好轉，甘油三酯水平下降，為血管健康帶來益處。
4. 身體炎症減輕：促炎細胞因子和脂肪因子水平顯著降低，相當於給身體「消炎」。
健康小貼士：
限時飲食為身體帶來的好處並不僅僅是短時間內的，這種有益的代謝獲益可以維持一年以上的時間。
為什麼限時飲食能為身體帶來益處
調整人體生物鐘
進食時間規律化，有助於恢復肝臟、胰腺和脂肪組織的晝夜節律，提升胰島素敏感性，優化能量利用。在10小時內進食完一日三餐，可以使身體產生代謝壓力，促使身體在禁食期更多依賴脂肪供能，從而改善胰島素抵抗。
改善腸道菌群
進食時間規律化，有助於改善腸道菌群，讓腸道內有害菌減少、有益菌增加，從而改善代謝。
正確進行限時飲食 照着做就對了
早限時飲食優於晚限時飲食
也就是第一餐時間儘量往前移，這樣最後一餐距離睡覺時間就會更長，身體更受益。
推薦時間：
早餐時間：7:00～8:00
午餐時間：11:00～12:00
晚餐時間：17:00～18:00
健康小貼士：
可根據自身實際情況調整進食時間，只要保證在10小時內吃完三餐即可。
不過度節食
限時飲食已經規定了進食時間，所以進行限時飲食的人群，就不必再過度節食或者規定飲食內容，否則可能會增加失敗機率。
一般情況下，正常成年人一天所需的能量，男性約為2250千卡，女性約為1800千卡。
儘管每個人三餐總量可能有差異，但比例分配可參考3:4:3，即一般來說，早、中、晚餐的能量分別佔總能量的30%、40%、30%。
其次，對於進行限時飲食的人群，晚餐可以多進食一些蔬菜，同時適當增加蛋白質攝入量，這樣能夠增加晚間飽腹感，減少飢餓感，也有利於堅持這種飲食方式。
其他時間最好不要再進食
在進行限時飲食時，除了可進食的10個小時，其他時間最好不要再進食，但可以喝一些不含能量的液體，比如水、淡茶、無糖咖啡等。
作息規律 適量運動
限時飲食只是減重、改善代謝的一個環節，還需要結合運動和健康生活方式。適量運動可以增強代謝能力，促進脂肪燃燒。同時，要保持良好的睡眠質量，減少壓力，戒煙限酒。
限時飲食注意事項
1. 限時飲食不等於節食，要保證營養均衡、食物多樣化。
2. 以下人群不適合進行限時飲食：
1型糖尿病患者；
使用胰島素治療的2型糖尿病患者，可能會增加低血糖發生風險；
嚴重心、腎、肝功能不全者。
