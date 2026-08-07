脂肪肝｜逆轉脂肪肝毋須天天節食　5+2輕斷食法輕鬆甩30%肝臟脂肪

人到中年，一個很明顯的變化——「開始有脂肪肝了」！不管體檢查出「輕度脂肪肝」，還是中度甚至是重度，很多人都在尋找真正能「逆轉脂肪肝」的方法。



管住嘴，太難；邁開腿，太累。今天說一個真正不遭罪的「肝臟刮油法」：不用天天捱餓，不用瘋狂流汗，只需每周挑2天，稍微少吃一點，12周後肝臟脂肪「掉」了30%，體重、血糖都跟着變好。關鍵的是研究證實：超八成的人都成功了！

相關文章：脂肪肝｜脂肪肝5大成因唔只食得太油 白飯麵包吃太多恐變肝癌？👇👇👇

+ 5

每周選擇2天少吃點，逆轉脂肪肝的效果出奇好

每周選擇2天少吃點，逆轉脂肪肝效果竟然和天天節食一模一樣！2024年，復旦大學附屬中山醫院在《美國臨牀營養學雜誌》上發表了一項重磅臨牀研究，專門針對又胖又有血糖問題的脂肪肝人群。研究發現，每周只需2天輕斷食，堅持12周，就能讓肝臟脂肪最高下降超過30%，還能輕鬆改善身體代謝、減掉身上多餘脂肪。①

研究納入了60名同時有血糖代謝問題的脂肪肝成年人，隨機分成兩組做對比：

5:2輕斷食組：每周連續2天為斷食日，每日僅攝入約500千卡的均衡營養，剩餘5天為自由飲食日，不用刻意計算熱量，只需保持均衡飲食；

天天控熱量組：每一天都嚴格少吃，固定減少25%的熱量，全程沒有放鬆吃飯的日子。



12周後，研究結果驚豔了所有人：

1. 兩個實驗組護肝效果差不多

輕斷食組肝臟脂肪平均降幅高達20.5%，持續控卡組為15.5%——兩組護肝效果沒差別。也就是說，你每周只管2天的嘴，少受那麼多罪，效果卻和天天忌口幾乎一模一樣。

2. 輕斷食更容易吃出理想效果

輕斷食組超八成的人肝臟脂肪降幅都超過30%；而天天忌口的人裏，只有不到七成達到這個效果，輕斷食更容易吃出理想效果。

3. 輕斷食的人更容易堅持下來

輕斷食方案堅持率高達96.3%，幾乎人人都能做完；天天嚴格控熱量的只有82.8%能堅持。能輕鬆長期堅持，才是減掉肝脂肪、養好身體的關鍵。

5+2輕斷食不光逆轉脂肪肝，身體代謝也會悄悄變好

5:2輕斷食不是簡單不吃，而是讓身體「吃吃停停」，好比給內臟放個假，來一場深度內部大掃除。堅持一段時間，除了護肝，還有這些看得見的好處。

1. 明顯降低血糖

2024年，《美國醫學會雜誌》子刊 JAMA Network Open 上發表的一項研究發現，與降糖藥物相比，「5+2輕斷食」即一周7天裏有2天少吃一點，血糖水平下降幅度最大，體重減輕幅度最大，或可作為一種有效的早期2型糖尿病干預方法。②

2. 減少血栓形成

2025年，國際期刊《生命代謝》期刊上發表的一項研究發現，適當的輕斷食不僅能讓人更健康，還能降低血小板的「活躍度」，減少血栓形成的風險。研究人員讓一些冠狀動脈疾病患者嘗試了10天的輕斷食（間歇性禁食），結果發現，這些患者的血小板變得不那麼「活躍」了，不容易聚集在一起形成血栓。③

3. 減緩大腦衰老

2024年，國際期刊《細胞代謝》上發表的一項研究顯示，「5+2輕斷食」和健康生活飲食可以減緩老年參與者的大腦衰老，並改善記憶力和執行功能。而且，「5+2輕斷食」組的某些認知指標更有益。④

4. 改善負面情緒

2024年，國際期刊《營養學前沿》期刊上發表的一項研究發現，隔日斷食飲食法能夠顯著改善肥胖或超重女性的經前綜合徵症狀，例如情緒波動顯著減輕、憤怒表達大幅減少，顯著提升了參與者與健康相關的生活質量。⑤

收藏協和版「5+2輕斷食」食譜，照着吃就對了

北京協和醫院臨牀營養科主任醫師陳偉2025年接受央視財經採訪時介紹，認真堅持「5+2輕斷食」方法，同時建議吃飽時適當運動、斷食時充分休息，能夠實現一個月減重2公斤至3公斤。⑥

「5+2輕斷食」，這4個細節一定要做對

1. 非斷食日不要過飽

正常飲食日無需過度補償，保持均衡即可。

2. 每天保證足夠飲水

每天建議喝1500～2000毫升的水，包括無糖茶和黑咖啡。

3. 睡眠也要保證充足

每天要保證7～8小時睡眠，減少飢餓激素分泌。

4. 循序漸進地輕斷食

新手可以從「6+1」（每周1天輕斷食）開始，適應後再調整為5+2。

寫在最後

不用苛刻節食，也不用拼命運動，每周就給身體2天「輕負擔」，12周後，你大概率會收穫一個更輕盈的自己：褲子鬆了，指標漂亮了，人也精神了。從這周開始，挑兩天吃清淡一點，你的身體真的會感謝你。

相關文章：脂肪肝｜內臟脂肪過多可致癌易中風！6大習慣要戒 蛋白質要吃夠👇👇👇

+ 11

本文綜合自：

①Sun X, Li F, Yan H, Chang X, Yao X, Yang X, Wu S, Suo Y, Zhu X, Wang C, Gao J, Wang H, Chen Y, Xia M, Bian H, Gao X. Intermittent compared with continuous calorie restriction for treatment of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: a randomized clinical trial. Am J Clin Nutr. 2025 Jan;121(1):158-166.

②Guo L,Xi Y,Jin W, et al. A 5:2 Intermittent Fasting Meal Replacement Diet and Glycemic Control for Adults With Diabetes:The EARLY Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2024;7(6):e2416786.

③Qi Z, Zhou L, Dai S, et al. Intermittent fasting inhibits platelet activation and thrombosis through the intestinal metabolite indole-3-propionate. Life Metab. 2025 Jan 29;4(2):loaf002.

④Kapogiannis D, Manolopoulos A, Mullins R, et al. Brain responses to intermittent fasting and the healthy living diet in older adults. Cell Metab. 2024;36(8):1668-1678.e5.

⑤Hooshiar SH, Yazdani A and Jafarnejad S (2024) Does an alternate-day modified fasting diet improve premenstrual syndrome symptoms and health-related quality of life in obese or overweight women with premenstrual syndrome? A randomized, controlled trial. Front. Nutr. 10:1298831. doi: 10.3389/fnut.2023.1298831

⑥2025-06-09央視財經《輕斷食不是每天都少吃！「協和版」輕斷食減肥法，收藏→》



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

