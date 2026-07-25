減肥早餐｜30歲女零運動逆轉脂肪肝！早餐靠吃4食物3個月瘦5公斤

30歲女上班族長期因脂肪肝每3個月追蹤一次，這次追蹤時她的脂肪肝竟全消失！台灣基隆長庚醫院健檢中心主任錢政弘詢問她是不是做了什麼事？「偷偷變瘦？」果然她開心地說「3個月瘦了5公斤」，但不是靠運動也不靠斷食，只是把本來早餐愛吃的超商飯糰、超商三明治改吃4種食物，不但瘦了，脂肪肝也不見了。



沒運動 這樣吃就可以瘦？

錢政弘在網絡節目中介紹這招「不用節食、不用運動」，就能在3個月內瘦5公斤的妙招。他說明這位30多歲女性上班族病患，長期因輕度脂肪肝在追蹤，這次脂肪肝消失了。錢政弘好奇問她「妳是不是變瘦了？」她開心的回答最近3個月瘦了5公斤，從76降到71公斤。

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錢政弘以為她是像現在愛上健身房的上班族一樣，是運動瘦的，便問她：「妳是怎麼瘦的？靠運動嗎？」女上班族說，她也很想去運動，但工作太忙沒時間去運動：「主要是改變早餐吃的東西」。

逆轉脂肪肝 4種食物組合大公開

這位女上班族分享，她現在的早餐改為吃一到兩根地瓜（番薯）（重量約100至200克）、一根香蕉，有時會再多加兩顆水煮蛋，並搭配一杯咖啡。

其中最關鍵的技巧在於地瓜的處理。女上班族會在前一天將地瓜蒸好後放入冰箱冰過，隔天再食用。錢醫師解釋，地瓜中的澱粉在冷藏過後結構會發生改變，形成抗性澱粉。這種澱粉不容易被身體消化吸收，不僅能增加飽足感，還能避免血糖大幅波動，對減重非常有幫助。

女上班族說，而且因為現在香蕉和烤地瓜、茶葉蛋等這些食物在超商也都買得到，如果她不方便事前準備，早上到超商就可以買齊，超方便的。

香蕉與雞蛋 選對熟度與烹調法瘦更快

不過在香蕉的選擇上，女上班族特別挑選初熟、外皮沒有黑點的香蕉，她聽說吃這種香蕉，血糖比較不易快速上升。錢政弘醫師說明，香蕉越熟，抗性澱粉會逐漸轉換為葡萄糖和果糖，容易造成血糖上升而不利減重；反之，初熟香蕉含有較高的抗性澱粉。這與冰過的地瓜的邏輯相同，都是利用澱粉結構來降低熱量吸收。

此外，早餐中加入的水煮蛋也是絕佳的蛋白質來源。錢政弘醫師建議，比起油脂含量較高的煎荷包蛋，他自己則是會利用電鍋蒸熟雞蛋，這樣的烹調方式完全無油、無調味，吃起來不僅沒有負擔，還能提供身體必要的營養。這種減法飲食概念，讓病患在忙碌的工作生活中，依然能輕鬆達成營養均衡。

澱粉是脂肪肝推手 愛吃麵包比吃油更危險

除了調整早餐，這位女性上班族也戒掉了最愛的麵包，並在晚餐時間盡量不攝取澱粉。錢政弘醫師提醒，許多人誤以為脂肪肝是因為吃得太油膩，但其實在台灣，導致脂肪肝的頭號戰犯往往是過量攝取的澱粉類食物，例如麵食、甜麵包、含糖手搖飲等。

這些高精緻澱粉與糖分進入體內後，會轉化為脂肪堆積在肝臟，危害程度甚至比直接吃油脂類食物更嚴重。錢醫師強調，透過減少澱粉攝取並運用抗性澱粉的特性，即使像這位病患一樣沒時間運動，也能透過聰明的飲食調整，讓肝臟恢復健康，找回輕盈體態。

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