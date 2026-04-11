脂肪肝｜專家教戒1飲料改善脂肪肝1個月見效！飲食3原則減肝負擔

現代社會罹患脂肪肝的年齡層逐漸下降，其中「愛喝含糖飲料」被醫界視為一大元凶。



台灣食安專家韋恩近日分享了日本肝臟外科醫師尾形哲的臨床觀察，發現許多脂肪肝患者其實不需要極端節食，只要單純「改變日常飲品習慣」，短短一個月內，肝指數就能出現顯著好轉，甚至恢復到正常標準。

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尾形哲醫師指出，想要減輕肝臟的負擔，首要任務就是戒除含糖飲料。他建議大家在日常生活中，應將水分來源改為以下三種飲品：

1. 白開水或氣泡水

最純粹的水分補充來源，零熱量且無負擔。

2. 無糖茶飲

如綠茶、烏龍茶或紅茶，含有抗氧化物質，有助於日常保健。

3. 黑咖啡

適量飲用黑咖啡對肝臟健康有益，但切記不可加糖或奶精。

許多人為了戒糖，會改喝標榜「零熱量」的代糖飲料，或是狂喝牛奶、豆漿來補充營養。對此，尾形哲醫師特別提醒，代糖飲料雖然沒有熱量，但依然會刺激大腦對甜味的渴望，長期下來容易導致食慾失控，不利於體重管理。

牛奶與豆漿本身仍含有乳糖、天然糖分及一定的熱量。若把它們當作「白開水」大量狂飲，熱量同樣會超標，導致體重攀升並加重肝臟負擔。

除了調整飲品，尾形哲也提出了三項溫和且容易執行的飲食原則，幫助改善腸道功能與減輕肝臟壓力：

1. 主食減半

將每餐的白飯、麵條等澱粉類主食份量減少一半，大約控制在100公克左右。

2. 蔬菜為主、主食為輔

翻轉過去以飯麵吃飽的習慣，改以蔬菜作為填飽肚子的主角。

3. 每日蔬菜達350克

透過大量攝取蔬菜來增加膳食纖維，不僅能促進腸道蠕動，還能有效減緩糖分吸收。

尾形哲強調，這套方法並非要求大家執行痛苦的「極端戒醣」，而是將過量、失控的飲食習慣拉回合理範圍。只要平時維持適量與均衡，即使偶爾吃點高熱量的美食解饞，也不會對整體健康造成太大影響，長期下來便能順利幫助肝臟恢復健康。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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