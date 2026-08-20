72歲俞琤心臟問題恐告別舞台！小心易氣促5症狀+海帶護心4食物

俞琤｜心臟健康｜現年72歲的俞琤（YT）在7月底舉行慈善Talk Show《如果你嚟YUkulele》，並加開一場。在演出期間她哽咽透露，早前經歷過心臟及其他健康問題，這次可能是最後一次公開演出。消息一出立即引起熱議。心臟病是香港的第三號殺手，約有20%的成年人患有心臟疾病，包括冠心病、心律失常、心肌病等。日常可多吃護心食物，有助預防。



香江才女俞琤 痛失摯友施南生：珍惜眼前人

俞琤是香港著名的資深傳媒人，與林燕妮、白韻琹、狄娜及施南生並稱「香江才女」。她 1971年代加入香港商業電台（商台），與13位人氣DJ組成「6Pair半」並推出《天各一方》等經典歌曲。1982年加入無綫電視（TVB），主持過《歡樂今宵》及《十大勁歌金曲頒獎典禮》憑着她的口才及應變能力獲封「金牌司儀」。同時她亦參與電影幕後工作，曾策劃《秋天的童話》和《最愛》等經典電影。1988年，俞琤重返商台出任行政總裁，期間捧紅了林憶蓮、周慧敏、黃偉文、小儀等。2015年底，她辭去所有職務，正式退休。

在演出期間她哽咽透露，早前經歷過心臟及其他健康問題，這次可能是最後一次公開演出。（IG@yskyhigh）

今年（2026年）4月俞琤打破常規，重登舞台，舉辦個人慈善獨白騷《如果你嚟Ukulele》。近年由於兩位多年好友谷薇麗及施南生，相繼因病離世，令俞琤深受打擊，提醒大家：「一定要珍惜眼前人，因為每一次見面，都可能是最後一次。」

心臟健康｜冠心病症狀+4類人高危

心臟負責全身的血液循環，一旦功能受損極易引發心臟衰竭、心肌梗塞、心律不正、心臟衰竭等疾病，其中最常見的便是冠心病。在死於心臟病的男性死者中，約有60%是死於冠心病，而女性則為44%至45%。冠狀動脈是負責輸送氧氣、養分給心臟肌肉的重要血管。當這條血管變得收窄或硬化，就會影響心臟的血流導致心肌損傷。根據衛生署的資料，冠心病患者一般會出現以下症狀。

~心絞痛

~容易氣促

~臉色蒼白、流汗或身體虛弱

~噁心、嘔吐

~消化不良



任何人都有可能患心臟病，其中肥胖、長期高油高鈉飲食、有心臟病家族史，以及患有「三高」的人士，患病的風險比較高。

在死於心臟病的男性死者中，約有60%是死於冠心病。（AI生成）

護心4食物

日常可保持均衡飲食、避免吃高油高鹽高糖的食物。同時，亦建議多吃一些護心食物，來預防心臟病。

1. 燕麥 心血管疾病減15%死亡風險

燕麥屬於全穀物，能降低「壞膽固醇」(LDL)，防止血管堵塞。研究指出，與吃最少全穀物的男性（約6克）相比，吃最多全穀物（約53克）的其總死亡風險降低了9%，心血管疾病死亡風險更顯著降低了15%。

燕麥屬於全穀物，能降低「壞膽固醇」(LDL)，防止血管堵塞。（unsplash）

2. 綠茶 減心血管風險

綠茶中的兒茶素，屬於多酚類物質，是重要的抗炎成分，能清除自由基，抑制炎症，讓血管放鬆。一項發表在《BMC醫學》期刊的研究表明，多酚代謝物水平較高的人，心血管風險更低。護心食物｜營養師推21種多酚食物抗炎護心血管 攝取5重點吃深色?

綠茶中的兒茶素，屬於多酚類物質，是重要的抗炎成分，能抑制炎症，還能讓血管放鬆。（pixabay）

3. 合桃 每周5份以上壽命延長

合桃（核桃）含有高濃度的α-亞麻酸 (ALA)，是堅果中「植物性Omega-3脂肪酸」含量最高的一種，能清潔血管，增加血管彈性。研究表明，與從不吃合桃的人相比，每周食用5份（每份28克）以上合桃的成年人，女性壽命平均延長了1.3年，男性平均延長了1.26年，總死亡率和心血管疾病死亡率的風險亦顯著降低。

核桃含有高濃度的α-亞麻酸 (ALA)，能清潔血管，增加血管彈性。（unsplash）

4. 海帶 防止血栓形成

海帶表面的黏稠物質就是海藻酸，屬於水溶性膳食纖維，能讓有害物質排出體外，防止血栓形成以及減少血液黏度，維持血管彈性。護血管食物｜8大食物助血管逆齡變年輕 菇、海帶、魚宜揀咩色？

海帶表面的黏稠物質就是海藻酸，屬於水溶性膳食纖維，能維持血管彈性。（資料圖片）

參考資料：香港心臟專科中心、克利夫蘭診所