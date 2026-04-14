心臟破裂｜37歲男吃辣後心臟穿窿8毫米　小心胸痛腹瀉！護心5食物

心臟破裂成因｜辣椒壞處｜辛辣食物，對於喜歡吃辣的人來講固然過癮，但對於不常吃辣的人來說，吃完多多少少會有點腹痛、腹瀉等。不過，要注意可能不是單純的腸胃不適，恐是心臟破裂！深圳一名37歲男子吃完辛辣食物後出現不適，就醫後確診為極其兇險的「主動脈竇瘤破裂」，險些喪命。



男子吃完辛辣食物後，出現不適，發現心臟有8毫米裂口。（freepik）

心臟破裂｜男子吃完辛辣食物後 心臟有8毫米裂口

據內媒《韶關新聞網》報道，王先生（化名）吃完辛辣食物後，心前區就出現不適（即胸口靠左的位置），並伴隨腹痛、多次腹瀉。他起初以為只是辣椒引起的普通腸胃炎，沒想到症狀持續加重，甚至出現心慌、頭暈等症狀。經超聲波檢查發現，王先生的主動脈竇瘤已經破裂，血液從左心大量湧向右心，導致心臟負荷加重。轉入ICU不到2小時，王先生病情急轉直下，出現血壓驟降、心率減緩及胸悶氣促等症狀。醫生隨即為他做緊急手術，術中發現其主動脈竇瘤有一處8毫米的裂口。經修補後，王先生脫離生命危險，最終康復出院。

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主動脈竇瘤一旦發生破裂就會出現胸痛、呼吸困難、心絞痛等症狀。（freepik）

心臟破裂｜主動脈竇瘤是什麼？

主動脈是人體最粗的血管，它與心臟連接的地方叫「主動脈根部」。在這個根部當中生成的3個向外膨出的弧形區域就是主動脈竇，若其中1個因先天發育不良或後天受損（如病毒感染、動脈粥樣硬化等），就會像吹氣球一樣向外凸出，形成「竇瘤」，一旦發生破裂就會出現以下症狀：

~胸痛

~呼吸困難

~心絞痛

~心悸



主動脈是人體最粗的血管，它與心臟連接的地方叫「主動脈根部」，在這個根部當中生成的3個向外膨出的弧形區域就是主動脈竇。（來源：IMAIOS）

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保護心臟5食物

醫生提醒，主動脈竇瘤在未破裂前往往沒有明顯症狀，常被誤診為消化或呼吸系統疾病。所以若出現腹瀉、腹痛並伴隨呼吸困難、心臟不適等，就要警惕。雖然該疾病大多數是先天性的，不過血管失去彈性等均有機會引起其破裂，所以平時可以透過飲食來保護血管，進而起到預防作用。

1. 魚油

魚油富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸，能降低三酸甘油酯（血脂），減少血液黏稠度，預防血栓形成，讓血液流動更順暢。此外，慢性發炎是血管變硬的主因之一，魚油能減少體內發炎因子，保護血管。

魚油富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸，能降低三酸甘油酯（血脂），預防血栓形成，讓血液流動更順暢。（pexels）

2. 綠茶

綠茶中的兒茶素，屬於多酚類物質，是重要的抗炎成分，能清除自由基，抑制炎症，讓血管放鬆。一項發表在《BMC醫學》期刊的研究表明，多酚代謝物水平較高的人，心血管風險更低。護心食物｜營養師推21種多酚食物抗炎護心血管 攝取5重點吃深色?

綠茶中的兒茶素，屬於多酚類物質，是重要的抗炎成分，能抑制炎症，還能讓血管放鬆。（pixabay）

3. 海帶

海帶表面的黏稠物質就是海藻酸，屬於水溶性膳食纖維，能讓有害物質排出體外，防止血栓形成以及減少血液黏度，維持血管彈性。護血管食物｜8大食物助血管逆齡變年輕 菇、海帶、魚宜揀咩色？

海帶表面的黏稠物質就是海藻酸，屬於水溶性膳食纖維，能維持血管彈性。（資料圖片）

4. 開心果

有研究表明，開心果的脂肪與熱量更低，富含不飽和脂肪酸、鉀、葉黃素等，有助於降低壞膽固醇（LDL），維護心血管健康。此外，每天吃1份（約15粒）還有助降低血壓。降血壓食物｜降血壓10大食物番茄點食有效？日吃15粒開心果護血管

開心果富含不飽和脂肪酸、鉀、葉黃素等，每天吃1份（約15粒）即可有助降低血壓。（pexels）

5. 紅菜頭

紅菜頭富含天然的硝酸鹽，進入人體後會轉化為一氧化氮，可以幫助疏通血管並降低血壓。一項研究發現，紅菜頭中的硝酸鹽短短數小時内就可降低研究參與者的血壓。

紅菜頭富含天然的硝酸鹽，進入人體後會轉化為一氧化氮，可以幫助疏通血管並降低血壓。（pexels）

參考資料：香港中文大學醫學院