營養師拆解6款蛋營養　雞蛋性價比最高　哪種蛋熱量破500千卡？

台灣營養師蕭瑋霖於Facebook發文分析不同禽蛋營養價值，指出雞蛋是CP值（性價比）最高且最平衡的選擇，鵪鶉蛋蛋白質含量最高，鵝蛋熱量則可能突破500千卡。



營養師蕭瑋霖在Facebook專頁「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」指出，不同禽蛋的熱量與蛋白質各有差異。

同樣是「蛋」，熱量與蛋白質差異很大👇👇👇

各種蛋類熱量vs蛋白質（01製圖）

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1. 雞蛋

雞蛋每100克約143千卡、含12.6克蛋白質，具備蛋白質密度高、熱量低的優點，是CP值最高且最平衡的禽蛋選擇。

2. 鵪鶉蛋

鵪鶉蛋每100克約158千卡、蛋白質13.1克，蛋白質含量比雞蛋略高，並含有豐富的鐵質與維生素（維他命）B12。鵪鶉蛋每顆僅約15千卡，份量小方便控制攝取量，想補充蛋白質可選擇鵪鶉蛋。

3. 鵝蛋

鵝蛋每100克約185千卡、蛋白質13.9克，雖然蛋白質含量最高，但熱量不低。加上鵝蛋個頭大，一顆約280至300克，換算下來熱量可能超過500千卡，食用時需特別留意份量。

4. 鴨蛋

鴨蛋每100克約185千卡、蛋白質約12.8克，蛋白質與雞蛋相近，但脂肪含量較高且鴨蛋黃相對較大。鴨蛋雖含有DHA與維生素A等營養素，仍不適合大量食用。

5. 鹹鴨蛋

加工蛋品方面，鹹蛋與皮蛋屬於只能偶爾吃的調味食材，不能當作蛋白質補充品。鹹鴨蛋每100克約190千卡、蛋白質約13.6克，一顆鈉含量可能高達800至1000毫克，直接占每日上限35%至43%，高血壓或易水腫者應控制攝取量。

6. 皮蛋

皮蛋每100克約170千卡、蛋白質約14.7克，雖然蛋白質含量高，但加工過程中鉛含量存在疑慮，不建議頻繁大量食用。

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