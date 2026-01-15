剝雞蛋殼貼士｜水煮蛋難剝殼？專家4招秒速脫殼　滾水或凍水下蛋?

水煮蛋坑坑疤疤剝殼剝到厭世，是買到壞蛋嗎？開業76年的老字號蛋行表示，並不是你買到壞蛋，或剝蛋殼的技巧不佳，而是因為雞蛋「太新鮮」！



專家教你了解科學原理、善用妙法，吃到新鮮又好剝的水煮蛋。

新鮮雞蛋氣體、水分較多難剝殼

萬華「協興蛋業」創立於1949年，是目前台灣最老字號的蛋品專賣店，第三代接班人張智豪說明，新鮮雞蛋二氧化碳較多、蛋白的pH值偏低，加熱時會導致蛋白緊黏著蛋膜，越新鮮的蛋附著性越強，使得剝殼時蛋白容易跟著被一起拉下來。因此，雞蛋越新鮮，越不易剝殼。

台灣農業部畜產試驗所也說明，很新鮮的雞蛋水分含量也較高，蛋白和蛋殼之間緊緊地貼在一起，所以煮好之後很難剝下；另外，有些雞蛋本身的蛋殼膜偏薄，也會增加水煮蛋的剝殼難度。

室溫下放幾天再煮會比較好剝

台灣農業部畜產試驗所表示，雞蛋買回家後可在常溫放置2至3天，讓部分水分與氣體散出，再煮就會更好剝。張智豪則建議，若想煮水煮蛋，可以把雞蛋放3至5天再煮，尤其是體積小的蛋，因為蛋殼較厚，建議放到至少第5天再煮，讓它消水失重，也讓蛋白與蛋殼膜的黏著度下降。

4招讓剝蛋更輕鬆 新鮮蛋「滾水下蛋」最有效

想要吃新鮮雞蛋，又想輕鬆剝出完美水煮蛋，還可以嘗試以下方法：

1. 輕敲蛋殼

煮蛋前輕敲一下蛋的鈍端讓殼產生細小裂痕。

2. 加鹽或醋

在煮蛋水中加入鹽或醋，有助於蛋白凝固。

3. 利用溫差效應

煮蛋時「滾水下蛋」，煮好後立即放進冷水或冰水中，利用冷熱溫差，造成蛋白與蛋膜分離，這個方法對新鮮雞蛋特別有效。

4. 水中剝殼

水會滲入膜與蛋白之間，使剝殼更容易。

當然，雞蛋的選購與保存方法也很重要，若買到的雞蛋品質佳，就能降低不必要的問題。張智豪表示，如果你是聰明消費者，蛋品來源是良心店家，卻遇上水煮蛋剝殼困難的問題，那要恭喜你：買到的雞蛋真的很新鮮。

